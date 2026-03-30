Reforestar per impulsar l'economia i la biodiversitat a la Ibèria buidada
La iniciativa de reforestació Motor Verde, impulsada per Fundación Repsol i Grupo Sylvestris, és un exemple de com generar un impacte positiu que tingui repercussió en el medi ambient, en la societat i en l'economia
Bego Contreras
No es tracta només de plantar arbres, sinó d'activar un engranatge de "triple impacte" que fomenta la recuperació de la biodiversitat, genera ocupació, dinamitza l'economia en l'entorn rural i utilitza tecnologia satelital per protegir el futur dels boscos.
El 21 de març no és una data qualsevol en el calendari ambiental. És el recordatori que els boscos són fonamentals per a la vida a la Terra. Tanmateix, la realitat sobre el terreny explica una història d'urgència: a Espanya, prop de 9 milions d'hectàrees forestals romanen avui desarborades, cicatrius deixades per incendis voraços o pel degoteig constant de l'abandonament rural. Davant d'aquest escenari, la reforestació ha deixat de ser una activitat purament conservacionista per esdevenir una palanca estratègica de la transició energètica.
Sota aquesta premisa neix Motor Verde, l'aposta de Fundación Repsol juntament amb la seva participada Grupo Sylvestris. Aquest projecte no només busca retornar el verd al paisatge, sinó demostrar que la contribució a la descarbonització de l'economia pot ser un motor que revitalitzi els pobles de la península Ibèrica.
Un pulmó de 2,3 milions de tones de CO2
La transició energètica demana solucions que vagin més enllà de les bones intencions. Motor Verde actua sobre terrenys baldios o afectats per incendis amb una metodologia rigorosa: l'ús d'espècies autòctones i un disseny forestal a mida. Des de 2022, ja s'han recuperat més de 7.000 hectàrees a Espanya i Portugal.
El benefici ambiental és tangible. S'estima que aquests nous boscos capturaran prop de 2,3 milions de tones de diòxid de carboni en les pròximes cinc dècades. Però un bosc és molt més que un embornal de carboni; és una infraestructura natural que regula el cicle de l'aigua, frena la desertificació i ofereix un refugi segur per a la fauna local.
Un exemple és el projecte de reforestació Motor Verde a Astúries, on un incendi el 2017 va assolar una zona de gran valor paisatgístic per on discorre el Camí de Sant Jaume entre Grandas de Salime i Allande. Per a Sergio Álvarez, capatàs d'aquesta reforestació, poder participar en aquest projecte és una experiència meravellosa, ja que “permet regenerar tota la zona, fent que torni a ser com abans. És un orgull participar en una cosa així”. L'alcalde de la localitat de Grandas de Salime, Eustaquio Revilla, explicava com es va arribar al projecte: “Hi va haver un incendi provocat que va arrasar en segons tota la biodiversitat que hi havia en aquell vessant”, afirmant que gràcies al projecte “ha estat possible restaurar una zona amb un enorme valor ecològic i mediambiental”.
Ocupació amb rostre humà al cor rural
Un dels majors desafiaments d'Espanya i Portugal és el repte demogràfic. La falta d'oportunitats empeny els joves a abandonar les seves arrels, deixant darrere seu un territori vulnerable. Motor Verde ha decidit intervenir directament en aquest teixit social, generant ja més de 3.000 llocs de treball locals.
La diferència rau en l'enfocament. Es busca la integració de persones en situació de vulnerabilitat, oferint-los no només un salari, sinó un propòsit. El projecte inclou plans de formació en competències digitals i transversals per dotar els habitants de zones rurals d'eines per competir en el nou mercat laboral relacionat amb la sostenibilitat. A més, el compromís social va més enllà, i des de Fundación Repsol es desenvolupen programes a mida per millorar les condicions socials locals i l'ocupabilitat. És, en essència, un projecte de cohesió que regenera boscos i, a més, retorna l'activitat econòmica i impulsa els municipis on actua.
En aquest sentit, Raquel Jiménez, treballadora d'una de les reforestacions de Motor Verde a Extremadura, explica que “estava a l'atur i vaig veure una oferta per reforestar part de Las Hurdes. Vaig rebre formació especialitzada, i només estar en aquest entorn, en plena natura, amb aquestes vistes, ja s'agraeix. A més, moltes de les persones que treballem aquí som del poble o dels voltants, així que s'està creant ocupació a la zona”.
Inversió que es queda a casa
Motor Verde es queda al territori. El 70% de la inversió total reverteix directament en els municipis on s'actua. En contractar proveïdors locals i fomentar serveis associats al sector forestal, es crea una economia circular que enforteix la competitivitat de les zones rurals.
Aquesta visió a llarg termini transforma els territoris. La sostenibilitat es converteix així en un vector econòmic que atrau inversió privada i estabilitza les comunitats, demostrant que cuidar els boscos i l'entorn és una manera de cuidar també el futur de les persones.
Tecnologia satelital per protegir la terra
Per intentar que l'esforç d'avui no es cremi demà, la innovació juga un paper crucial. A través d'una aliança amb Hispasat, empresa espanyola líder en satèl·lits, Motor Verde ha integrat el que anomenen l'"Internet of Trees". Utilitzant tecnologia satelital i sensors avançats, s'ha desenvolupat un sistema de detecció precoç d'incendis capaç d'emetre alertes en fases inicials, permetent actuar amb més antelació.
Aquest sistema ja custodia més de 3.000 hectàrees a Extremadura, Astúries i Portugal. Però hi ha un benefici col·lateral d'alt impacte: el desplegament d'aquesta tecnologia porta la banda ampla a zones de "ombra" digital. En municipis com Caminomorisco (Extremadura), la instal·lació de WiFi rural gràcies al projecte està contribuint a la reducció de la bretxa digital, beneficiant escoles, centres de salut i negocis locals.
Un 'marketplace' per a l'acció col·lectiva
L'èxit de Motor Verde rau en la seva capacitat de sumar forces. Actualment, més de 100 empreses ja participen en aquesta iniciativa per impulsar projectes d'absorció d'emissions com a projectes integrats en les seves estratègies generals de descarbonització. A través d'un marketplace especialitzat, qualsevol organització pot recolzar un bosc existent o promoure'n un de corporatiu, fomentant que el seu impacte sigui real, mesurable i socialment responsable.
Amb Motor Verde, l'objectiu de Fundación Repsol és clar: la transició energètica no és un procés abstracte, sinó quelcom que es planta, es cuida i es veu avançar. Motor Verde ofereix evidència que, quan la tecnologia, l'empresa i el territori s'alineen, és possible col·laborar en la transformació del mapa de la península en un lloc més verd i, sobre tot, més viu.
