Programa Reincorpora
Segones oportunitats després de la presó: tots podem equivocar-nos, el que marca la diferència és el que passa després
Després del compliment d’una condemna són vitals els programes com Reincopora, impulsat per la Fundació La Caixa, que ofereixen l’acompanyament necessari per fer front als estigmes, recuperar la confiança i trobar una feina per seguir endavant
Patricia López Avilés
"Ha arribat el meu moment. Estic bé, soc feliç". L’Enric ho va pensar una nit qualsevol, ja a casa, després de dutxar-se i ajeure’s al llit amb música de fons, després d’una llarga jornada de treball. Durant anys, aquesta sensació de calma li havia semblat impossible. Avui té 31 anys, viu a Pineda de Mar (Maresme) i treballa netejant el passeig Marítim. El que pot semblar només una feina, per a ell significa molt més: és la prova que existeixen les segones oportunitats.
Sortir de la presó no és només començar de zero, és també començar amb una motxilla carregada d’estigmes, pors i inseguretats. L’Enric recorda la sensació de llibertat al creuar la porta del centre penitenciari, el retrobament amb la seva família, els rajos de sol colpejant-li a la cara, però també el dubte constant: ¿sabré adaptar-me? ¿Em donaran una oportunitat? La resposta la va començar a trobar abans fins i tot de sortir: "Els meus companys em parlaven molt bé del programa Reincorpora i una treballadora social em va proposar entrar-hi", explica. L’Enric va acceptar, i allà va començar un llarg camí que no es limitava a buscar feina, sinó a reconstruir la confiança en si mateix.
Reincorpora és un programa de la Fundació La Caixa, desenvolupat en col·laboració amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, el Ministeri de l’Interior i la viceconselleria de Justícia del Govern Basc. El seu objectiu és clar: facilitar la reinserció social i laboral de persones privades de llibertat a través d’un acompanyament personalitzat que inclou formació, orientació, projectes de servei a la comunitat, intermediació amb empreses i seguiment.
Autoestima i gestió emocional
Però, com expliquen els tècnics, no es tracta només de currículums i entrevistes. Es tracta d’autoestima, de gestió emocional, d’hàbits i de propòsit. "En aquesta fase és molt important observar i poder treballar de manera conjunta amb la persona per començar un recorregut el més propi possible", assenyala Miquel Baldé, tècnic d’inserció del programa Reincorpora a la Fundació Magone Salesians Social de Mataró (Maresme).
Amb l’Enric, aquest acompanyament va ser constant: van perfeccionar el currículum, van enviar correus electrònics, i van indagar en portals d’ocupació. També van treballar en aspectes menys visibles: la frustració davant el rebuig, el control d’impulsos o la constància diària. "Un dia vaig arribar molt frustrat a una visita amb Baldé. Però ell em va ajudar a comprendre la situació. Vaig poder recapacitar i entendre el moment", recorda l’Enric, que mai va faltar a cap cita, no va amagar les seves dificultats i s’hi va implicar a fons.
L’impacte del programa és tangible, el 2025 4.253 persones de tot Espanya van participar a Reincorpora, es van aconseguir 2.244 contractacions i hi van col·laborar 1.258 empreses i 111 centres penitenciaris. Darrere de cada xifra hi ha processos llargs, converses difícils i petits avenços que, sumats, canvien trajectòries. El programa actua com a mediador entre persones que necessiten una oportunitat i empreses que necessiten cobrir vacants: "Som mediadors de necessitats", resumeix Baldé. La sensibilització del teixit empresarial és clau per trencar prejudicis i obrir espais de confiança: quan una empresa aposta per algú que ha passat per presó, no només cobreix un lloc de treball, sinó que participa en un procés de reintegració social.
En el cas de l’Enric, la seva implicació en els projectes de servei a la comunitat va ser realment determinant. Una empresa de neteja es va fixar en la seva actitud i li va oferir un contracte, ara recorre cada matí el passeig Marítim de Pineda de Mar recollint residus i mantenint la via en condicions. Un treball discret, gairebé invisible, però essencial. "M’aixeco cada matí amb un somriure i amb ganes de complir", diu. Tenir una feina estable li ha permès llogar el seu propi pis i recuperar la seva autonomia, però, sobretot, li ha tornat una cosa més profunda: la sensació de formar part. "Em sento un més", afegeix.
La reinserció no és automàtica ni senzilla: requereix temps, compromís i una xarxa que acompanyi sense jutjar. Exigeix, així mateix, que la societat estigui disposada a mirar més enllà del passat. El cas de l’Enric demostra que, quan hi ha suport integral i personalitzat, les persones s’hi impliquen. Tots podem equivocar-nos, el que marca la diferència és el que passa després. Programes com Reincorpora no només faciliten contractes, també reconstrueixen trajectòries, reforcen autoestima i tornen dignitat. Perquè cada història de reinserció és també una oportunitat per tornar a començar.
"Em llevo cada matí amb un somriure i amb ganes de complir. Em sento un més", afirma l'Enric, que en el passat va estar pres i ara treballa netejant el passeig Marítim de Pineda de Mar"
- Fuga de cambrers de la Costa Brava: 'Marxo cada hivern a treballar a Àustria per tenir un sou i unes jornades dignes
- Li patina la roda d'una bici, es trenca una dent i el canell i el multen per 'conduir sense la diligència necessària': 'Em vaig sentir molt indefens
- Últim intent per ajornar l’eutanàsia de Noelia: Abogados Cristianos demana al jutjat que rebi tractament psiquiàtric
- Un estudi situa Darnius-Boadella i l'antic peatge de la Jonquera com a punts idonis per instal·lar plaques solars
- Multes de 200 euros per tenir un accident, col·locar la balisa V16, però no portar la V19
- Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa aquesta Setmana Santa
- Multa i traducció: un dels primers comerços sancionats a Figueres per no tenir els rètols en català ja els ha canviat
- Gerard Ruiz, fill i nét de pescadors del Port de la Selva, ha impulsat una col·laboració entre la ginebra Noray i Munich, inspirada en el paisatge de la Costa Brava i l'Empordà