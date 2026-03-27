Juan Gabriel Rodríguez, catedràtic d'economia: “La IA està augmentant la desigualtat”
Amb el seu últim estudi, impulsat per l’Observatori Social de la Fundació La Caixa, l’economista de la Complutense remarca la urgència d’adaptar la mà d’obra als reptes de la digitalització
Patricia López Avilés
"Per primera vegada en la història, una tecnologia pot substituir no només les tasques rutinàries, sinó també les creatives", assegura l’economista de la Complutense
La intel·ligència artificial (IA) ha arribat per quedar-se: és present a la feina, en els algoritmes que decideixen què llegim i a les eines que utilitzem cada dia. Com altres revolucions tecnològiques, promet creixement i progrés, i es presenta com un nou motor de competitivitat i benestar. No obstant, l’auge de les tecnologies en aquest segle i la rapidesa amb què evoluciona la IA estan canviant la forma en què entenem el treball assalariat actual. Aquest procés, si bé ple d’oportunitats, també genera incertesa i alimenta una creixent ansietat social davant un futur laboral que no s’acaba de definir.
Un dels desafiaments que planteja la IA al mercat laboral és la desigualtat dels salaris. L’estudi L’impacte de les noves tecnologies en la desigualtat salarial a Espanya, que ha sigut impulsat per l’Observatori Social de la Fundació La Caixa, adverteix que la transformació digital no està afectant tothom igual, i remarca una necessitat urgent d’adaptar la mà d’obra als reptes que planteja la digitalització.
Per primer cop en la història
"Els seus efectes són clars: l’automatització i la IA estan augmentant la desigualtat, el seu impacte ha sigut molt més gran que el d’altres factors com la globalització", explica Juan Gabriel Rodríguez, catedràtic d’Economia a la Universitat Complutense de Madrid i un dels autors de la investigació, que estudia fa anys com l’automatització i la IA afecten els salaris a Espanya. En l’últim treball exposa com aquests processos estan augmentant la desigualtat entre els treballadors i remarca la necessitat d’adaptar-nos per evitar un impacte més gran els pròxims anys.
"Per primera vegada en la història, una tecnologia pot substituir no únicament les tasques rutinàries, sinó també les creatives. La IA afecta directament llocs de treball que requereixen molta formació, una cosa que no havia passat fins ara", assenyala Rodríguez. Tot i així, les persones amb més qualificació solen disposar de més recursos i eines per adaptar-se a aquests canvis tecnològics i incorporar la IA com un complement en la seva feina, en lloc de veure’s desplaçades per aquesta.
Per Rodríguez, el veritable repte passa pel sistema educatiu: considera necessari que els joves acabin els estudis amb una formació connectada amb les tecnologies, que ja estan transformant el mercat laboral. El problema, apunta, és que el model educatiu espanyol continua sent rígid i dificulta combinar coneixements de lletres, ciències, art i tecnologia. A més, adverteix que tenir competències digitals no és suficient: l’experiència i el domini del mateix àmbit professional continuen sent determinants per exercir un ofici.
Mentrestant, les ocupacions menys qualificades que exigeixen treball físic, com les cures o l’hostaleria, no semblen estar en risc de substitució per programes informàtics, robots o algoritmes. "El que sí que pot passar és que els seus salaris s’estanquin", afirma.
"En les professions més qualificades veurem diferències segons el sector. Algunes activitats estaran més afectades per la IA que d’altres, i tot dependrà de la capacitat dels professionals per adaptar-se", sosté. "Per beneficiar-se de la IA es necessita experiència, anys de professió", expressa, remarcant que la tecnologia potencia el treball expert, però difícilment el pot substituir en camps professionals com la medicina. "No podem saber si els escenaris alarmistes es compliran, però hauríem d’estar preparats per si passa", considera.
Un dels resultats més cridaners de la investigació és la reducció de la bretxa salarial de gènere a Espanya. Una de les causes és l’automatització dels llocs de treball tradicionalment masculins, sobretot en els relacionats amb la indústria. Al desaparèixer tasques en què predominaven els homes, l’impacte en els salaris serà més important per a ells, cosa que reduirà la diferència entre el que cobren de mitjana els homes i les dones.
Una altra de les causes de la reducció de la bretxa salarial a Espanya és l’augment del nivell educatiu de les dones. A més, com apunta l’economista, "l’estereotip de les professions que exercien les dones ha canviat radicalment".
Amb tot, en les dues últimes dècades, l’avenç tecnològic ha canviat els salaris a Espanya. L’impacte ha sigut especialment dur per als treballadors menys qualificats i per als sous intermedis, i s’ha ampliat d’aquesta manera la bretxa salarial entre classes socials, tot i que s’ha reduït entre sexes.
Per evitar que aquesta tendència s’accentuï, alguns experts com Juan Gabriel Rodríguez o Daron Acemoglu, premi Nobel d’economia, proposen crear una institució pública que supervisi i reguli el desenvolupament de la IA. La idea és impulsar tecnologies que beneficiïn sectors com l’educació o la sanitat, que siguin inclusives; vigilar possibles abusos o biaixos discriminatoris per protegir els col·lectius més vulnerables i revisar el sistema fiscal perquè s’afavoreixin només inversions en tecnologies que milloren la productivitat i no perquè siguin més rendibles.
