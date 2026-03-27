Codenaf, inserció laboral
El foment de l’ocupabilitat de la mà d’Europa
Vuitanta entitats treballen, amb el suport de la convocatòria Més Feina, per afavorir l’accés al mercat laboral dels que parteixen amb desavantatge
Patricia López Avilés
"M’interessa molt el sector de les cures i l’atenció de les persones grans." Amb aquesta idea clara va arribar Yousra Jellam (Marroc, 21 anys) al programa Més Feina a l’entitat malaguenya Codenaf (Cooperación y Desarrollo con el Norte de África), institució sense ànim de lucre pionera a Espanya, constituïda el 1996. Jellam buscava una oportunitat laboral i la va trobar a través d’un itinerari que combina formació, pràctiques i acompanyament individualitzat. Avui treballa a Atende, una empresa especialitzada en serveis socials, on ja fa un any que està contractada després de formar-se en Higiene i Atenció Sanitària Domiciliària.
El projecte de Codenaf és un dels 80 seleccionats a tot Espanya dins de la convocatòria Més Feina, que compta amb una dotació de 48 milions d’euros finançats pel Fons Social Europeu Plus i la Fundació La Caixa. L’objectiu és impulsar mesures que afavoreixin la inclusió activa de persones en risc d’exclusió social per facilitar-los l’accés al mercat laboral. En el cas de Codenaf, entitat que treballa en la integració de persones migrants, l’acompanyament comença des del primer moment. "El nostre objectiu és millorar-los l’ocupabilitat i aconseguir-los la inserció sociolaboral en el mercat de treball", explica Salima El Meziani, coordinadora tècnica general i responsable del projecte.
El perfil de les persones ateses és ampli i divers. "És molt variat: joves, dones de més de 50 anys, famílies monoparentals maternes i persones en atur de llarga durada", detalla El Meziani. També s’hi afegeixen persones nouvingudes al país que necessiten orientació per fer els seus primers passos en el mercat laboral espanyol. Un d’aquests casos és el de Dmitró Beziazychnyi, refugiat ucraïnès de 21 anys que va arribar a Màlaga fa quatre mesos derivat per la Creu Roja. Beziazychnyi va iniciar el seu itinerari amb una formació en peixateria dins del programa. "Vaig aprendre molt durant la formació i les pràctiques i em vaig sentir molt recolzat pels professors", explica.
Estabilitat econòmica
Des de fa dos mesos treballa en un supermercat Carrefour, una cosa que li ha donat estabilitat econòmica i mental després de la seva arribada a Espanya.
L’accés a l’ocupació és un element clau per revertir situacions de vulnerabilitat com les de Yousra o Dmitró. A Espanya, una de cada quatre persones està en risc de pobresa o exclusió social (Taxa AROPE). En aquest context, els projectes d’inserció sociolaboral no només busquen una contractació puntual, sinó generar oportunitats sostingudes en el temps.
El procés a Codenaf es divideix en diferents fases. "En aquesta primera acollida analitzem que compleixi els requisits: ser major d’edat, viure a Màlaga i tenir una situació regularitzada", explica la tècnica. Si no és així, el departament jurídic de l’entitat ofereix assessorament per iniciar el procés de regularització. A partir d’aquí comença la fase de diagnòstic, en què es dissenya un pla personalitzat. "Des de començament d’any ja portem sis tipus de formacions diferents i tots els cursos van acompanyats de pràctiques en empreses", diu El Meziani.
Després de les pràctiques, si la persona no és contractada o el tipus de contracte no és a llarg termini, continuen treballant-hi "a través de la prospecció empresarial i la intermediació laboral perquè aconsegueixi una estabilitat", afegeix.
La convocatòria també ha permès reforçar l’equipament necessari per garantir una formació de qualitat. En el curs d’Higiene i Atenció Sanitària Domiciliària, per exemple, comptar amb un llit articulat o cobrir el lloguer d’una grua és fonamental per reproduir situacions reals que tindran en una futura feina.
Més igualtat d’oportunitats
El programa ha obert, a més, la porta a nous sectors. "El comerç era, per a nosaltres, un terreny per descobrir. Ara ja oferim cursos de carnisseria, fleca i peixateria. I la veritat és que estan resultant molt beneficiosos per a les persones que atenem", explica la coordinadora.
L’entitat posa èmfasi, sobretot, en la qualitat de l’acompanyament. "A Codenaf no ens interessa la quantitat de persones ateses, sinó la qualitat de l’atenció. A més de la inserció laboral, busquem la integració social en tots els aspectes", assenyala El Meziani.
Per a Beziazychnyi, el següent pas està clar. "El meu objectiu actualment és continuar perfeccionant el meu castellà i treballar per estalviar i poder independitzar-me del pis d’acollida". Yousra, per la seva banda, pretén continuar treballant en l’àmbit assistencial en el qual es va formar.
Convocatòries com Més Feina, al costat de Més Feina Jove i Més Infància –que totes dues juntes sumen 124 milions d’euros finançats pel Fons Social Europeu Plus i la Fundació La Caixa–, busquen que els que parteixen amb desavantatge accedeixin a una oportunitat real i puguin avançar cap a una igualtat d’oportunitats més gran.
