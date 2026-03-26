Mort digna
L'eutanàsia de Noelia durarà 15 minuts, serà un còctel de fàrmacs i la jove ha demanat estar sola
Abogados Cristianos, que han representat el pare de la noia en la batalla judicial, es personaran aquest dijous a les portes de l'hospital de Sant Pere de Ribes
Germán González
Noelia, la jove catalana de 25 anys, accedirà per fi a l'eutanàsia aquest dijous 26 de març després de dos anys de batalla legal contra el seu pare i el despatx ultracatòlic Abogados Cristianos. Segons ha pogut saber El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, el procés de mort assistida durarà uns 15 minuts, en què Noelia rebrà un còctel de fàrmacs. La jove, que ha estat acompanyada per la seva mare en tot moment, ha demanat estar sola en aquests moments.
El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), també conegut com a Tribunal d'Estrasburg, ha estat l'últim organisme judicial que ha rebutjat paralitzar la petició de Noelia per accedir a la mort digna. Abans ja ho havien fet el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional. El progenitor havia esgotat totes les vies legals per evitar el dret de la seva filla a l'eutanàsia, autoritzada per una comissió d'experts.
"Vull marxar ja en pau i deixar de patir. La felicitat d'un pare o una mare no està per sobre de la vida d'una filla", ha argumentat la jove a Antena 3, en l'única entrevista que ha concedit. En aquesta ha recriminat al seu pare que li hagi posat tantes traves quan ni tan sols acudeix a visitar-la. "Ni em ve a veure, ni em truca ni m'envia missatges", ha explicat en l'entrevista.
Abogados Cristianos, el despatx que ha representat el pare, serà aquest dijous a les portes del centre sanitari on està ingressada Noelia. També han acudit al centre i a les portes de l'antiga DGAIA activistes contraris a l'eutanàsia per fer una oració per Noelia i per denunciar l'abandonament de l'Administració a aquesta jove, que va ser separada de la seva mare de petita per ingressar en un centre de menors, on va patir una agressió sexual.
- Gerard Ruiz, fill i nét de pescadors del Port de la Selva, ha impulsat una col·laboració entre la ginebra Noray i Munich, inspirada en el paisatge de la Costa Brava i l'Empordà
- Multa i traducció: un dels primers comerços sancionats a Figueres per no tenir els rètols en català ja els ha canviat
- Últim intent per ajornar l’eutanàsia de Noelia: Abogados Cristianos demana al jutjat que rebi tractament psiquiàtric
- Multes de 200 euros per tenir un accident, col·locar la balisa V16, però no portar la V19
- Un estudi situa Darnius-Boadella i l'antic peatge de la Jonquera com a punts idonis per instal·lar plaques solars
- La fuga de cambrers de la Costa Brava: "Marxo cada hivern a treballar a Àustria per tenir un sou i unes jornades dignes"
- Operació dels Mossos al centre de Figueres contra el tràfic de drogues
- Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa aquesta Setmana Santa