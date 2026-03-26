Compte enrere final
El cas de Noelia Castillo Ramos, pas a pas: així ha estat el seu calvari fins a la seva eutanàsia prevista aquest dijous
La jove de 25 anys podria posar fi a la seva vida després de més de dos anys de batalla judicial
Carlos Merenciano
El conegut com a cas de Noelia entra en les seves hores decisives. La jove de 25 anys, que va sol·licitar l'eutanàsia el 2024, podria veure completa la seva voluntat aquest 26 de març, després d'una llarga batalla judicial marcada pels recursos del seu pare i el suport reiterat dels tribunals.
Tot es remunta al 4 d'octubre de 2022, quan Noelia va intentar suïcidar-se després de patir una agressió sexual múltiple. L'intent la va deixar paraplègica, iniciant un procés vital que desembocaria, mesos després, en la seva petició d'eutanàsia. El 10 d'abril de 2024, va sol·licitar formalment la mort assistida davant la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya, que va donar llum verda el 18 de juliol de 2024 després d'estudiar el seu cas.
Tanmateix, el procés va quedar bloquejat pocs dies abans de la data prevista. L'1 d'agost de 2024, un jutjat de Barcelona va suspendre cautelarment l'eutanàsia després del recurs presentat pel seu pare, que al·legava problemes de salut mental. La causa va quedar paralitzada durant mesos, fins que el 4 de març de 2025 Noelia va tornar a ratificar la seva decisió davant del jutjat.
A partir d'aquí, es van succeir les resolucions judicials a favor seu. El 17 de març de 2025, la jutgessa va determinar que el seu pare no podia decidir per ella, criteri que va ser confirmat el 19 de setembre de 2025 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El 21 de gener de 2026, el Tribunal Suprem va rebutjar el recurs del progenitor, avalant definitivament el dret de Noelia a decidir.
El procés va entrar en la seva fase final el febrer de 2026. El 20 de febrer, el Tribunal Constitucional va desestimar l'últim recurs a Espanya, i el 24 de març, el Tribunal Europeu de Drets Humans va rebutjar paralitzar l'eutanàsia. Amb la via judicial esgotada, i tret d'un gir d'última hora, Noelia té previst posar fi a la seva vida aquest dijous, 26 de març a les sis de la tarda.
