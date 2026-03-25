Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Figueres operació policialEntrevista René PachecoFigueres rètols en catalàMercaderies perilloses FigueresAtropellament mortal Roses
instagramlinkedin

Demanda

Una professora gironina amb fotofòbia demanda la Seguretat Social perquè no li reconeix la incapacitat permanent

Vosseler Advocats sosté que pateix un dolor neuropàtic "invalidant" i no pot tolerar llum artificial ni pantalles

La fotofòbia és la intolerància o la molèstia excessiva a la llum, que causa dolor ocular, llagrimeig i la necessitat de tancar els ulls. / Freepik

ACN - Redacció

Girona

Una professora gironina de Formació Professional ha presentat una demanda contra l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) perquè no li reconeix la incapacitat permanent. Segons informa Vosseler Advocats en un comunicat, la Seguretat Social no té en compte un dictamen favorable del tribunal mèdic i del servei de prevenció de riscos laboral que avala que la professora té fotofòbia extrema, pateix un dolor neuropàtic "crònica i invalidant" i no pot tolerar la llum artificial ni l'ús de pantalles, eines "imprescindibles" en la seva professió. Els advocats remarquen que l'origen de la patologia va ser fa més de dos anys, quan els jocs de llums estroboscòpiques d'una obra de teatre va desencadenar el quadre de fotofòbia en la demandant.

"El que semblava un incident puntual ha derivat en una patologia crònica caracteritzada per dolor ocular neuropàtic intens, nàusees, marejos i una incapacitat total per tolerar ambients amb llum artificial o contrastos lumínics", indica el despatx d'advocats en un comunicat.

Vosseler Advocats indica que l'informe mèdic forense aportat és "contundent" i conclou que la severitat de la fotofòbia és tan intensa que ni tan sols han pogut fer determinades proves funcionals estructurals, ja que la mateixa llum dels aparells de diagnòstic resulta "insuportable" per a la pacient.

La demanda exposa que, com a professora d'FP, la seva activitat diària requereix l'ús constant de pantalles i estar en aules amb il·luminació artificial, elements que ara li resulten "altament lesius". Els lletrats remarquen que l'informe de prevenció de riscos laborals també indica que tasques fonamentals com la vigilància de grups, tutories, reunions o sortides escolars li estan "totalment contraindicades".

"L'Administració està ignorant una realitat mèdica i laboral indiscutible", afirma Ambar Zambrano, responsable de Laboral de Vosseler Advocats. "Les adaptacions proposades pels serveis de prevenció són ineficaces en un entorn educatiu real. Estem davant d'una treballadora que ja té reconegut un 45% de discapacitat i que no té cap perspectiva de curació. Negar-li la incapacitat és deixar-la en uns llimbs jurídic i vital insostenible", afegeix.

Notícies relacionades

El despatx critica que, mentre el tribunal mèdic ha emès un dictamen favorable a la concessió de la incapacitat permanent, l'INSS ha optat per desestimar-la. Amb aquesta demanda, el despatx busca que es reconegui el dret de la treballadora a una prestació davant d'una situació de salut "irreversible i clarament invalidant".

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents