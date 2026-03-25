Demanda
Una professora gironina amb fotofòbia demanda la Seguretat Social perquè no li reconeix la incapacitat permanent
Vosseler Advocats sosté que pateix un dolor neuropàtic "invalidant" i no pot tolerar llum artificial ni pantalles
ACN - Redacció
Una professora gironina de Formació Professional ha presentat una demanda contra l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) perquè no li reconeix la incapacitat permanent. Segons informa Vosseler Advocats en un comunicat, la Seguretat Social no té en compte un dictamen favorable del tribunal mèdic i del servei de prevenció de riscos laboral que avala que la professora té fotofòbia extrema, pateix un dolor neuropàtic "crònica i invalidant" i no pot tolerar la llum artificial ni l'ús de pantalles, eines "imprescindibles" en la seva professió. Els advocats remarquen que l'origen de la patologia va ser fa més de dos anys, quan els jocs de llums estroboscòpiques d'una obra de teatre va desencadenar el quadre de fotofòbia en la demandant.
"El que semblava un incident puntual ha derivat en una patologia crònica caracteritzada per dolor ocular neuropàtic intens, nàusees, marejos i una incapacitat total per tolerar ambients amb llum artificial o contrastos lumínics", indica el despatx d'advocats en un comunicat.
Vosseler Advocats indica que l'informe mèdic forense aportat és "contundent" i conclou que la severitat de la fotofòbia és tan intensa que ni tan sols han pogut fer determinades proves funcionals estructurals, ja que la mateixa llum dels aparells de diagnòstic resulta "insuportable" per a la pacient.
La demanda exposa que, com a professora d'FP, la seva activitat diària requereix l'ús constant de pantalles i estar en aules amb il·luminació artificial, elements que ara li resulten "altament lesius". Els lletrats remarquen que l'informe de prevenció de riscos laborals també indica que tasques fonamentals com la vigilància de grups, tutories, reunions o sortides escolars li estan "totalment contraindicades".
"L'Administració està ignorant una realitat mèdica i laboral indiscutible", afirma Ambar Zambrano, responsable de Laboral de Vosseler Advocats. "Les adaptacions proposades pels serveis de prevenció són ineficaces en un entorn educatiu real. Estem davant d'una treballadora que ja té reconegut un 45% de discapacitat i que no té cap perspectiva de curació. Negar-li la incapacitat és deixar-la en uns llimbs jurídic i vital insostenible", afegeix.
El despatx critica que, mentre el tribunal mèdic ha emès un dictamen favorable a la concessió de la incapacitat permanent, l'INSS ha optat per desestimar-la. Amb aquesta demanda, el despatx busca que es reconegui el dret de la treballadora a una prestació davant d'una situació de salut "irreversible i clarament invalidant".
- Els treballadors hauran d'assistir al seu lloc de feina encara que faci dos mesos que no cobren el sou
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Oriol Mitjà: “La depressió no és deixadesa ni mandra. És un dolor que et treu les ganes de viure”
- Aquest és el recorregut de l'etapa Figueres-Banyoles de la Volta 2026 d'aquest dimarts
- Gerard Ruiz, fill i nét de pescadors del Port de la Selva, ha impulsat una col·laboració entre la ginebra Noray i Munich, inspirada en el paisatge de la Costa Brava i l'Empordà
- Una operació policial contra el tràfic de drogues entre Catalunya i França a Figueres acaba amb nou detinguts
- Una massa d'aire polar deixarà neu, pluja i fred en algunes zones d'Espannya
- Neix Gent de Mar de Llançà per preservar la memòria oral i el patrimoni vinculat a la mar i la pesca del poble