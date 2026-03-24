Astronomia
Sense eclipsis, però amb equinocci, pluges d'estrelles i lluna blava: tots els esdeveniments de la primavera astronòmica de 2026
Venus, Júpiter, les lírides i les eta aquàrids protagonitzaran les nits i matinades entre març i juny
Vega S. Sánchez
La primavera de 2026 arriba amb un rellotge astronòmic molt precís: arrencarà el 20 de març a les 15.46, durarà 92 dies i 18 hores i s’acomiadarà el 21 de juny, quan donarà pas a l’estiu.
Al calendari, l’inici de l’estació no és una simple data, sinó l’instant concret en què el centre del sol travessa l’equador celeste en el seu camí aparent cap al nord.
Aquest moment, conegut com a equinocci de primavera, marca el punt en què dia i nit s’igualen gairebé al mil·límetre en durada. Mentre a l’hemisferi nord estrenem primavera, al sud arrenca la tardor, amb les estacions funcionant alhora però en sentit contrari.
Gairebé tres minuts més de sol al dia
A partir del 20 de març, l’augment de llum serà notable: durant les primeres setmanes, el sol sortirà de mitjana més d’un minut abans que el dia anterior i es pondrà més d’un minut després, cosa que suposa de mitjana gairebé tres minuts de llum extra diaris en latituds com la peninsular.
Aquesta acceleració en la durada del dia és una de les senyes d’identitat de l’estació i es nota al carrer, en els horaris i en l’estat d’ànim col·lectiu.
Planetes a la vista
El cel vespertí de la primavera de 2026 s’estrenarà amb dos grans protagonistes fàcils de reconèixer a simple vista: Venus i Júpiter brillaran sobre l’horitzó occidental després de la posta de sol, oferint un punt de referència ideal fins i tot per a observadors poc experimentats.
Mercuri es reservarà per més endavant i es deixarà veure al capvespre ja avançada l’estació, cap a finals de maig, en una franja molt baixa i delicada a tocar de l’horitzó.
A l’alba passarà una cosa semblant, però amb un repartiment diferent d’actors. Mercuri obrirà la primavera com a planeta matutí, visible al cel de l’alba durant les primeres setmanes fins a començaments de maig.
Els primers dies d’abril s’hi afegirà Mart, molt a prop de l’horitzó oriental, i des de mitjan mes irromprà Saturn, completant una albada amb diversos planetes repartits entre el vermell discret de Mart i la lluentor sobria dels anells saturnians.
Constel·lacions d’hivern que s’acomiaden
Durant les primeres nits de primavera encara serà possible reconèixer, sobre l’oest, Orión, Ca Major o Bessons, les grans icones del cel hivernal que es van enfonsant a poc a poc cap a la resplendor del sol.
Aquesta retirada progressiva obre espai a les constel·lacions clàssiques de la temporada: Lleó, amb la seva silueta inconfusible en forma de signe d’interrogació invertit rematada per l’estrella Règul; Verge, on destaca la brillant Espiga; i el Boötes, presidit per l’ataronjada Artur.
Mapa estrellat
Aquestes figures, visibles a mitja altura cap al sud i l’est a mesura que avancen les setmanes, funcionen gairebé com un mapa de carretera del cel primaveral per a qui observa els cels des de tota la península Ibèrica.
En paral·lel, la Via Làctia comença a guanyar presència en les hores més avançades de la nit, convidant a allunyar-se de la contaminació lumínica per captar cúmuls i nebuloses amb prismàtics o telescopis modestos.
Sense eclipsis, però amb pluges d’estrelles
Qui esperi un gran eclipsi a la primavera de 2026, com l’anular de sol de febrer o el total de lluna de març, haurà d’esperar al gran eclipsi de sol d’agost, perquè entre el 20 de març i el 21 de juny no es produirà cap eclipsi, ni de sol ni de lluna.
A canvi, el menú astronòmic inclou dues pluges de meteors destacades i diverses llunes plenes d’interès per als aficionats a la fotografia nocturna.
Les lírides obriran la temporada d’estrelles fugaces; el seu màxim d’activitat està previst al voltant del 22 d’abril, amb les millors hores a la segona meitat de la nit i abans de l’alba, quan la constel·lació de Lira s’alça cap al nord-est.
Restes del cometa Halley
Amb prou feines dues setmanes després arribarà el torn de les eta aquàrids, la pluja associada a les restes del cometa Halley, que viurà el seu zenit la nit del 5 al 6 de maig, amb un nombre de meteors per hora que la situa entre les més actives de l’any.
Pel que fa a la lluna, la primavera de 2026 estarà marcada per tres plenilunis.
La primera lluna plena, el 2 d’abril, inaugurarà la temporada primaveral de màxima lluentor del satèl·lit. Després arribarà la lluna de les flors, l’1 de maig, associada tradicionalment a l’esclat de la vegetació a l’hemisferi nord.
I per tancar l’estació, el 31 de maig es produirà una segona lluna plena en un mateix mes, cosa que es coneix com a lluna blava, un fenomen poc freqüent que afegeix un plus d’interès a finals de primavera.
El canvi d’hora: quan a les 2 seran les 3
Un clàssic de l’equinocci de març a Espanya continuarà vigent, malgrat els debats europeus per suprimir-lo: el canvi a l’horari d’estiu.
El 2026, la matinada clau serà la del diumenge 29 de març: a les 2.00 de la matinada a la Península els rellotges saltaran directament a les 3.00; a les Canàries, a la 1.00 seran les 2.00.
Aquest ajust, fixat al calendari oficial de la UE i confirmat al Butlletí Oficial de l’Estat, retallarà la nit una hora però allargarà de cop les tardes lluminoses.
Aquest any continua el canvi d’hora
Tot i que el Parlament Europeu i la Comissió han plantejat en diverses ocasions posar fi als canvis estacionals, encara no hi ha una decisió definitiva, de manera que el 2026 es manté l’esquema clàssic de dues modificacions a l’any: al març i a l’octubre.
No tots els països del món fan aquest ajust, i entre els que sí que l’apliquen hi ha diferències de dates i criteris, cosa que explica part de la confusió cada vegada que s’acosta l’últim diumenge de març.
