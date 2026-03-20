Necrològica

Mor als 86 anys l'actor Chuck Norris

L'intèrpret estava hospitalitzat a Hawaii des de dijous per un "malestar"

Chuck Norris. / JUSTIN LANE / EFE

L’actor nord-americà i antic campió mundial de karate, Chuck Norris, ha mort als 86 anys, segons ha informat la seva família en un comunicat. Estava hospitalitzat a Hawaii des de dijous per un “malestar”. “Tot i que volem mantenir les circumstàncies en privat, si us plau, sapigueu que estava acompanyat per la seva família i en pau”, diu el text publicat a les xarxes socials de l’actor.

El passat 10 de març, Norris va celebrar el seu 86è aniversari i a les xarxes va publicar un vídeo en què se’l veu entrenant i en el qual diu la frase: “Jo no envelleixo, jo pujo el nivell”. És conegut per la seva trajectòria en el cinema d’acció i les arts marcials, amb títols emblemàtics com The Way of the Dragon, on va compartir pantalla amb Bruce Lee, així com per protagonitzar la popular sèrie televisiva Walker, Texas Ranger.

A més de la seva carrera a Hollywood, Norris és un expert en diverses arts marcials i es va convertir en una figura icònica de la cultura popular, impulsat també pels coneguts “Chuck Norris facts”, frases satíriques i humorístiques sobre l’actor que circulen per internet.

L’actor havia estat hospitalitzat a Hawaii després d’una emergència mèdica, segons el portal nord-americà TMZ. “En les darreres 24 hores es va produir una emergència mèdica a l’illa de Kauai que va portar Chuck a l’hospital”, recollia ahir el citat mitjà. Així mateix, el portal també assegurava que l’intèrpret havia evolucionat favorablement. “Ens han dit que Chuck està de bon humor i explicant acudits”, apuntava ahir una persona del seu entorn. El mateix mitjà també explicava que Norris havia estat entrenant a l’illa.

El Mercat dels Tortells de Bàscara arriba als 40 anys

L'agressió d'una professional dels Serveis Socials del Baix Empordà posa en evidència "una realitat creixent"

El Teatre-Museu Dalí de Figueres exposarà onze obres que exploren les il·lusions òptiques a la Sala de les Lògies

'Creativity Experience' reivindica a Figueres el diàleg entre moda d'autor i fotografia

Multes de 200 euros per tenir un accident, col·locar la balisa V16, però no portar la V19

L'Ajuntament de Figueres restaura patrimoni històric de la Societat Coral Erato salvat de l'incendi

Mil metges surten als carrers de Barcelona en la novena jornada de vaga des de l'octubre: «¡Pané, dimissió!»

Les limitacions temporals de velocitat a la xarxa ferroviària catalana s'incrementaran fins a les 219 la setmana que ve

