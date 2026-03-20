Necrològica
Mor als 86 anys l'actor Chuck Norris
L'intèrpret estava hospitalitzat a Hawaii des de dijous per un "malestar"
L’actor nord-americà i antic campió mundial de karate, Chuck Norris, ha mort als 86 anys, segons ha informat la seva família en un comunicat. Estava hospitalitzat a Hawaii des de dijous per un “malestar”. “Tot i que volem mantenir les circumstàncies en privat, si us plau, sapigueu que estava acompanyat per la seva família i en pau”, diu el text publicat a les xarxes socials de l’actor.
El passat 10 de març, Norris va celebrar el seu 86è aniversari i a les xarxes va publicar un vídeo en què se’l veu entrenant i en el qual diu la frase: “Jo no envelleixo, jo pujo el nivell”. És conegut per la seva trajectòria en el cinema d’acció i les arts marcials, amb títols emblemàtics com The Way of the Dragon, on va compartir pantalla amb Bruce Lee, així com per protagonitzar la popular sèrie televisiva Walker, Texas Ranger.
A més de la seva carrera a Hollywood, Norris és un expert en diverses arts marcials i es va convertir en una figura icònica de la cultura popular, impulsat també pels coneguts “Chuck Norris facts”, frases satíriques i humorístiques sobre l’actor que circulen per internet.
L’actor havia estat hospitalitzat a Hawaii després d’una emergència mèdica, segons el portal nord-americà TMZ. “En les darreres 24 hores es va produir una emergència mèdica a l’illa de Kauai que va portar Chuck a l’hospital”, recollia ahir el citat mitjà. Així mateix, el portal també assegurava que l’intèrpret havia evolucionat favorablement. “Ens han dit que Chuck està de bon humor i explicant acudits”, apuntava ahir una persona del seu entorn. El mateix mitjà també explicava que Norris havia estat entrenant a l’illa.
- El xalet on Franco feia caceres secretes a Sant Llorenç de la Muga, a la venda per 540.000 euros
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
- El 'bon temps' a Catalunya durarà poc: la borrasca Therese activa una situació meteorològica perillosa a l' per mala mar
- Narcís Bardalet: 'Unes prostitutes em van dir: 'Ja hem acabat la feina i ens agradaria veure en Dalí embalsamat'
- El consell de l'economista Luis Garvía davant la guerra al Pròxim Orient: 'Recomano tenir efectiu per al supermercat, gasolina i medicaments
- L’ampliació dels cribratges de còlon fins als 74 anys farà augmentar en un 30% la població catalana cridada a participar
- “Sense formació, sense papers i plorant en silenci”: la història d’Isabel Faya dona veu a la precarietat de les cuidadores domiciliàries
- Pilar Mejías, mare de dos joves amb atàxia de Friedreich: 'L'Álvaro ja no pot menjar sol i la Marta no pot caminar