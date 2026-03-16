Successos
Troben el rètol de la plaça del creador de l'estelada després de 8 anys: era a la venda a Wallapop
El rètol de la placeta de Vicenç Albert Ballester de Ciutat Vella ha reaparegut en un anunci al portal de compravenda que s'ha esborrat després que hagi transcendit que s'oferia per 70 euros
Jordi Ribalaygue
El rètol extraviat d'una plaça existent a Barcelona i dedicada a l'autor de la bandera independentista de Catalunya, l'estelada, ha aparegut a la venda a Wallapop, on s'oferia per 70 euros. Val la pena dir-ho en passat, perquè ja no és possible trobar l'anunci amb l'oferta per la placa de la placeta de Vicenç Albert Ballester. L'avís s'ha esfumat hores després que la Fundació Reeixida hagi denunciat que la placa a la qual se'n va perdre el rastre el 2018 figurava al conegut portal de compravenda d'internet.
Fins fa unes hores, la web contenia un anunci d'un rètol de “marbre” i “original” d'un carrer de Barcelona. “Com nou”, descrivia el reclam suprimit. La mateixa oferta incloïa quatre fotos del rètol, que especifica que Ballester va néixer a Barcelona el 1872 i va morir al Masnou el 1938, i afegeix que l'editor, activista i polític va ser el “creador de la bandera catalana estelada”.
La plaça de Vicenç Albert Ballester és a Ciutat Vella, a la cruïlla entre el passeig Lluís Companys i el carrer Comerç. En aquesta confluència, hi havia els antics jutjats de Barcelona que, després d'estar tapiats i inoperatius des del 2009, es van començar a enderrocar el 2017. Un any més tard, la demolició es va frenar en trobar-se les restes d'una singular necròpolis al solar. Just ara s'està acabant de desenterrar i analitzar el jaciment arqueològic, cosa que ha endarrerit la construcció de la futura Audiència de Barcelona, que s'aixecarà en aquesta parcel·la.
Al nomenclàtor des del 2013
El rètol en record de Vicenç Albert Ballester era al mur d'una façana dels vells jutjats de Barcelona des que es va posar nom a la placeta el 2014, durant l'alcaldia de Xavier Trias. “Com que es van enderrocar per fer la Ciutat de la Justícia, la placa va desaparèixer”, recorda el president de la Fundació Reeixida, Oriol Falguera. L'entitat va presentar instàncies a l'ajuntament sobre la desaparició del rètol. Assegura que no va obtenir resposta sobre quines gestions s'havien fet per buscar i recuperar el cartell.
Falguera comenta que, a conseqüència dels habituals missatges de la fundació a les xarxes socials preguntant-se pel parador de la placa, una persona va advertir que es podia comprar a Wallapop. Per a Reeixida, la troballa del rètol a internet culmina un episodi que qualifica de “vergonyós”. En la seva opinió, evidencia “desinterès” i “deixadesa” per la “memòria col·lectiva”, per la qual cosa ha urgit un “gest” a l'Ajuntament, a l'alcalde Jaume Collboni i als grups municipals perquè, com més aviat millor, “recuperin i restaurin la placa a la plaça on li correspon”.
“No volem recuperar la placa ni que es presenti una denúncia a qui la té”, aclareix Falguera. “El que volem és que aquesta placa, que és de memòria, sigui al lloc que li correspon, com qualsevol placa de qualsevol persona que s'ho mereixi a Barcelona”, planteja.
