Dificultats burocràtiques

Uns pares cedeixen la representació legal de la seva filla amb discapacitat als seus germans per falta de "competències digitals"

Els progenitors, de 84 i 83 anys, tenien "innombrables dificultats" burocràtiques i incomoditats per relacionar-se amb l'Administració, l'hospital o el banc

Dues persones grans descansen en un parc.

Dues persones grans descansen en un parc. / David Z. / E.P.

Elena Villanueva

Vigo

Les "innombrables dificultats" burocràtiques i la "falta de competències digitals", sumades a l'edat avançada dels progenitors, ha motivat que aquests s'hagin vist obligats a cedir la representació legal d'una filla amb discapacitat a dos dels seus germans, que ja col·laboraven de "manera impecable" en la seva cura.

Després de la negativa del jutjat de Ponteareas en primera instància, ara l'Audiència de Pontevedra dona la raó als pares assegurant que és "convenient" que els germans "prenguin el relleu", ja que la seva situació "per raons lògiques i d'edat, no millorarà".

Els pares desenvolupaven des de 2007 les funcions pròpies d'una guarda de fet (el que abans de l'entrada el 2021 de la nova Llei de Dependència es coneixia com la tutela o pàtria potestat) de la seva filla, que pateix paràlisi cerebral, i són necessàries cures per a pràcticament totes les facetes de la seva vida: higiene, alimentació, medicació, netejar la casa, atendre el telèfon, no maneja diners, etc.

Arguments

La jutgessa de primera instància va rebutjar adoptar "mesures judicials de suport" cap a un dels germans prenent com a referència la bona feina dels pares. "Si bé continua necessitant suport per a l'exercici de la seva capacitat jurídica, tant per regir la seva persona com els seus béns; no escau adoptar mesures judicials de suport en el seu lloc, en existir una guarda de fet que confereix cobertura completa i suficient a aquesta necessitat", argumentava.

Els pares van al·legar en el seu recurs que aquesta decisió era totalment "insuficient", ja que prorrogar la guarda de fet, una situació molt més informal i gairebé voluntària en els suports, els generava dificultats. Quines? Atendre qualsevol tràmit mèdic, amb l'Administració de Justícia, també l'entitat bancària... i tot per la seva edat avançada, tenen 83 i 84 anys respectivament, agreujat per una "falta de competències digitals" que els obligava a desplaçar-se per a qualsevol tràmit relatiu a la seva filla.

Situació de vulnerabilitat

Sosté que aquesta situació deixa la dona incapacitada "en una situació d'extrema vulnerabilitat, en generar a la seva família innombrables dificultats burocràtiques i incomoditats".

Els magistrats de l'Audiència sí que van estimar la seva pretensió no només atorgant als dos germans la representació legal de la seva altra germana sinó també adoptant en ells una curatela representativa completa, que és la mesura central de suport judicial que preveu la nova llei. "Fa convenient que prenguin el relleu dels seus pares, la situació dels quals, per raons lògiques, donada la seva edat, no millorarà, sens perjudici que aquests puguin continuar col·laborant de fet en la seva assistència", conclou la sentència.

