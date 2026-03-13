Vaga docents
Més de 40.000 docents rebutgen en una consulta l'"acord històric" del Govern i CCOO i se sumen a les vagues de la setmana que ve
Amb una participació que equival al 50% de la plantilla estructural i un 95% de respostes negatives a l'acord, la consulta organitzada per Ustec, la Cgt i la Intersindical impulsa les aturades territorials convocades del 16 al 20 de març
Helena López
Malgrat l'anunci, dilluns passat, d'un "acord històric", qualificat així tant per CCOO com pel Govern, els principals sindicats educatius, Ustec -el majoritari a primària- i Professors de Secundària -el majoritari als instituts-, la CGT i la Intersindical, no només el van rebutjar frontalment, sinó que van organitzar una consulta al conjunt dels docents. Referèndum en què, segons ha explicat Ustec aquest divendres en un comunicat, han participat 42.965 persones. D'aquestes, només 2.185 avalen l'acord signat pel Departament amb CCOO i UGT, mentre que 40.780 el rebutgen i es comprometen a participar en les pròximes vagues. Les respostes possibles eren "Sí, ratifico l'acord" o "No, rebutjo l'acord i em comprometo a participar en les pròximes convocatòries de vaga".
L'enquesta ha comptat amb una participació que equival al 50% de la plantilla estructural [han votat 10.000 persones més que en les darreres eleccions sindicals] i un 95% de respostes negatives. Els seus organitzadors subratllen que ha estat feta amb programari lliure i amb un sistema de resposta associat al correu corporatiu (xtec), que "garantia una única resposta per treballador".
El cicle de vagues començarà aquest dilluns, amb la convocatòria als centres de Barcelona, el Barcelonès i el Baix Llobregat
Amb aquests resultats, Ustec, la Cgt i la Intersindical -organitzadors de la consulta- i Professors de Secundària (que no participaven en l'organització de la consulta, però rebutgen durament l'acord) mantenen la convocatòria territorial de cinc dies de vaga entre aquest dilluns, 16 de març, i divendres, 20, jornada a la qual també s'hi ha unit el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC). Un cicle de vagues que començarà aquest dilluns a Barcelona, el Barcelonès i el Baix Llobregat.
"Missatge al Govern"
En el mateix comunicat en què feien públics els resultats, Ustec adverteix que aquests són "un missatge directe al conseller Dalmau i al president Illa", a qui demanen "rectificar".
"Exigim que la conselleria torni immediatament a la taula de negociació i posi sobre la taula una proposta a l'altura del moment, o assumeixi la seva incapacitat per gestionar la crisi educativa", apunten des del sindicat majoritari en educació.
