Novetat
"A prop": el projecte que permet al lector dissenyar un diari proper i fet a mida
Aquest nou producte busca connectar amb aquells que tenen arrels en diversos llocs, oferint notícies d'interès hiperlocal
En la societat actual, marcada per una mobilitat constant —sigui per motius laborals o pels viatges que fem—, moltes persones desenvolupen un fort sentiment de pertinença a diversos llocs alhora. Vivim, treballem o passem etapes importants de la nostra vida en indrets diferents, fet que diversifica les arrels i l'estima per a més d’un lloc. Aquesta realitat també ens porta a sentir la necessitat de mantenir-nos informats sobre tot allò que passa en aquests entorns que percebem com a part de la nostra identitat.
Per donar resposta a aquestes necessitats informatives, a l'EMPORDÀ reforcem la nostra estratègia de contingut hiperlocal amb el llançament d’un nou producte digital, "A prop", amb el qual oferim als lectors, d’una manera innovadora i senzilla, les notícies de tots aquells llocs que poden sentir com a propis, facilitant un accés àgil i fiable en l'actualitat que més els afecta.
En què consisteix "A prop"?
Amb "A prop", els usuaris poden accedir des d’un punt únic a les notícies de tots aquells entorns que els interessen o senten com a seus. Hi ha llocs que formen part del teu dia a dia, encara que no hi siguis físicament. Ara els pots tenir tots en un sol espai: això és el que ofereix el projecte "A prop".
Els lectors poden seleccionar fins a tres localitats o regions preferides de manera simultània i crear així el seu propi diari personalitzat. L’usuari es converteix en el director del diari que vol llegir.
La interfície d'"A prop" està dissenyada per permetre al lector gaudir d’una experiència única i feta a mida. Per accedir al servei, només cal clicar sobre la icona que ja està incorporada a la barra de serveis que trobarà a la navegació del nostre web. Un cop dins, podrà consultar amb un sol clic la informació local i hiperlocal més completa. Actualment, hi ha més de 1.000 municipis disponibles, de tot Espanya gràcies al treball conjunt de tots els diaris de Prensa Ibérica, una oferta que continuarà creixent.
Com es personalitza "A prop"?
El projecte "A prop" és un únic lloc per a tots els meus municipis. Posem l’exemple d’una persona que viu a Figueres, treballa en un estudi a Girona i va diverses vegades l’any a Manresa, perquè el seu germà hi resideix, o a Palamós o Puigcerdà, perquè hi té segona residència. Amb "A prop", aquest lector podrà fixar aquestes tres localitats a la seva llista de preferides i generar un diari únic adaptat a la seva realitat.
El producte també està pensat per cobrir territoris que sobrepassen formalment els límits politicoadministratius. Amb "A prop", estar informat al detall de què passa en tots aquests punts geogràfics és possible i senzill.
La fortalesa de Prensa Ibérica, el grup editorial que integra 25 diaris regionals, permet generar un producte únic i transversal que, en un món globalitzat, posa el focus en les històries que ens envolten, reivindicant el valor d’un periodisme proper que connecta directament amb la vida de les persones.
"A prop" neix per acompanyar aquells que ja no se senten d’un sol lloc, sinó de tots aquells que formen part de la seva pròpia història. Perquè estar a prop, siguis on siguis, mai no havia estat tan fàcil. Perquè estar informat també és una manera de ser a casa, fins i tot quan aquesta casa està repartida en diversos punts geogràfics. Perquè informar-se també és una manera de mantenir vives les arrels i de continuar connectat amb els llocs que defineixen qui som i, sobretot, qui volem ser.
