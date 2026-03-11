La fiscalia demana 14 anys al pare de les dues assassinades el 2022
Germán González
La fiscalia ha demanat 14 anys de presó per al pare de l’Arooj i l’Aneesa, les dues joves de Terrassa (Vallès Occidental) assassinades al Pakistan el maig del 2022 per membres de la seva família al rebutjar el matrimoni forçat acordat amb cosins seus. Ghulam Abbas està processat per un delicte de tràfic d’éssers humans amb finalitats de matrimoni forçat juntament amb altres de maltractament habitual i coaccions.
El crim de les dues germanes –pel qual van ser acusats sis familiars, entre els quals figuren els seus dos germans– va quedar sense càstig al Pakistan després de rebre el perdó dels pares. La justícia espanyola, no obstant, ha donat continuïtat al cas: l’Audiència Nacional investiga el pare per la seva vinculació amb l’assassinat, mentre que el Jutjat d’Instrucció número 3 de Terrassa ha indagat en l’infern familiar que van viure les germanes.
Dos germans
Pel que fa a això, al banc dels acusats també s’asseuran, al costat del pare, els dos germans de les víctimes, per als quals el ministeri públic sol·licita 14 i 6 anys de presó respectivament.
El fiscal considera que el pare va ordir juntament amb els seus familiars "un pla per enganyar les seves filles –de 21 i 24 anys– perquè es desplacessin fins al Pakistan a fi de netejar el seu honor i el de la família". El 2019, les joves s’havien negat a acatar el matrimoni forçat planificat per la seva família, que elles volien dissoldre, i havien escapat del domicili familiar a Terrassa per viure amb les seves actuals parelles.
