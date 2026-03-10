La picadora de Lidl que arrasa pel seu preu: costa 17,99 euros i promet resultats de cuina professional
La cadena posa a la venda una picadora múltiple de 400 W amb recipient de vidre, quatre ganivetes d'acer inoxidable i capacitat d'1,2 litres
Lidl torna a apostar pels petits electrodomèstics de cuina amb una oferta que pot cridar l'atenció de molts consumidors. La cadena comercialitza una picadora múltiple Masterpro per 17,99 euros, un preu especialment competitiu si es té en compte que, segons la informació facilitada, abans costava 34,99 euros. Això representa un descompte del 48%.
Es tracta d'un aparell pensat per picar, triturar i barrejar diferents aliments de manera ràpida i senzilla. La picadora incorpora un motor de 400 W, una potència que permet treballar amb productes com carn, fruita i verdura sense massa esforç.
Un dels elements destacats del producte és el seu disseny funcional. Disposa d'un recipient de vidre extraïble d'1,2 litres, una capacitat adequada per preparar una gran varietat de receptes a casa. A més, inclou quatre ganivetes extraïbles d'acer inoxidable, un material que ofereix resistència i durabilitat.
La base antilliscant és un altre dels punts a favor d'aquesta picadora, ja que ajuda a garantir una subjecció més segura durant l'ús. També s'indica que és un producte lliure de BPA i apte per al contacte amb aliments, un aspecte que molts compradors tenen en compte a l'hora d'escollir utensilis i electrodomèstics per a la cuina.
Pel que fa al manteniment, la picadora és fàcil de netejar, tot i que es recomana rentar-la a mà per allargar-ne la vida útil. Aquest detall pot ser important per conservar en bon estat tant les ganivetes com el recipient.
Amb aquestes característiques i un preu rebaixat fins als 17,99 euros, aquesta picadora de Lidl es presenta com una opció assequible per a aquells que busquen un aparell pràctic per al dia a dia a la cuina.
