Medi ambient
Neix una aplicació descobrir i cuidar la vegetació que ens rodeja: "Hi ha verd per tot arreu, però sovint és invisible"
El que va començar amb una alfàbrega i una tomaquera plantades al balcó s’ha convertit en EcoCarrer, una plataforma que vol connectar la ciutadania i posar en valor els espais verds dels municipis mitjançant la seva digitalització i la creació de rutes verdes
Ariadna Gombau
Joel Martín, director industrial i de millora contínua en una empresa del metall, és el creador d’EcoCarrer, una aplicació que connecta la ciutadania, els ajuntaments i els professionals del sector dels jardins, les plantes i les flors mitjançant la digitalització de rutes i espais naturals urbans. La plataforma permet als usuaris registrar la vegetació que tenen a casa seva o al voltant, una acció que serveix tant per inspirar altres persones com per descobrir i posar en valor la biodiversitat de l’entorn proper. La prova pilot de l’aplicació es farà a Sant Joan de Vilatorrada, municipi de residència del seu creador.
"EcoCarrer neix amb la voluntat d’unir la ciutadania, les institucions i els comerços per fer més visible l’espai verd", explica Martín a Regió7, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ. Però, com va sorgir la idea? "Del petit de la casa", assegura. Un dia, mentre passejaven pel poble, el seu fill Roc li va demanar comprar una planta. Dit i fet: van anar a la floristeria i van tornar a casa amb una alfàbrega i una tomaquera, que van plantar al balcó. Quan va sortir la primera tomata cherry, el nen li va preguntar: "Papa, ho podem compartir amb els veïns?".
Aquell gest espontani va esdevenir la llavor del projecte. La plataforma es va començar a dissenyar fa poc més d’un any i actualment ja està disponible per a dispositius Android i iOS. A través de l’aplicació, els usuaris poden compartir fotografies de plantes o d’espais verds, contingut que serveix de base per generar rutes tant urbanes com periurbanes. A més, EcoCarrer incorpora un fòrum pensat per fomentar la comunitat, on es pot parlar de recorreguts, horts, intercanvi de llavors i altres temes relacionats amb el món verd.
Durant el procés de recerca i definició del projecte, Martín i Toni Dorado, regidor de Medi Ambient i Acció Climàtica de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, es van adonar que, en un inici, l’aplicació estava "massa enfocada al món urbà, als balcons". Aquest replantejament va permetre ampliar la mirada i fer evolucionar el projecte fins a convertir-lo en la plataforma actual, que inclou molts altres espais verds.
Un dels elements més destacats d’EcoCarrer és que els usuaris han d’indicar el nombre de plantes que tenen. A partir d’aquesta dada, l’aplicació calcula quanta quantitat de CO2 han contribuït a reduir durant l’any. "Això pot ser de gran utilitat, per exemple, per als ajuntaments, que podran comptabilitzar el seu impacte real", explica Martín. A més, entre les futures incorporacions, el creador es planteja afegir un comptador de passes per mesurar les emissions que s’eviten quan es camina en lloc d’utilitzar el cotxe.
"El que es veu, es cuida"
Un dels principals objectius de Joel Martín és fer visible la vegetació i l’entorn verd que tenim al voltant per cuidar-lo i valorar-lo més. "És interessant tenir-ho tot més controlat i saber què tenim. El que es veu, es cuida. Si no, ho acabes deixant", afirma. Destacant la utilitat de l’aplicació per a les institucions, l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada és el primer que ha decidit sumar-se al projecte i donar-li visibilitat.
El fet que la plataforma funcioni com a catàleg i potenciï, per exemple, la mobilitat activa amb les rutes verdes és un dels motius pels quals el consistori s’hi va interessar de seguida, tal com apunta Toni Dorado. "Aquest inventari, si el tens complet, es pot traduir en com de verd i saludable és el municipi", assegura el regidor. Tot plegat pot contribuir, per exemple, a destinar més recursos a incrementar el verd urbà.
Tal com apunten tant Martín com Dorado, és important digitalitzar les rutes verdes perquè actualment moltes persones utilitzen aplicacions com Google Maps per moure’s per les ciutats. "És interessant que quan vols anar d’un lloc a un altre, una aplicació et guiï per una ruta que passi per zones verdes", explica. El regidor també destaca la funció de refugi climàtic que tenen molts d’aquests espais amb vegetació i ombra.
Sant Joan, la prova pilot
Ara mateix, i tenint en compte la utilitat que pot tenir la plataforma per als ajuntaments, Sant Joan de Vilatorrada serà el municipi on es farà la prova pilot. A partir d’aquí, la idea és "arribar al màxim nombre de ciutadans, institucions i associacions verdes", afirma el creador, que va tenir clar des del principi que volia començar a impulsar l’aplicació al seu municipi. Per això va exposar el projecte a Toni Dorado. "Ens encaixa perfectament amb la nostra filosofia. Ens interessa que vulgui crear una comunitat i busqui la participació de la gent per potenciar la natura i els espais verds", explica el regidor.
"A Sant Joan hi ha un entorn natural molt potent i ampli", apunta Dorado. En aquest sentit, és important digitalitzar-lo per donar-lo a conèixer a la mateixa ciutadania. "Hi ha espais propers de molt valor que força persones desconeixen, com el Torrent Fondo, un lloc increïble i únic a nivell de vegetació". A més, també és una eina útil per evitar la massificació d’altres indrets i "distribuir més la gent", afegeix.
Paral·lelament a l’ús d’EcoCarrer, des de l’Ajuntament també hi ha el projecte del Bosquet, un espai amb 130 arbres d’espècies autòctones, i s’està construint una anella verda al municipi. Tot plegat amb l’objectiu de fer més visible la vegetació i fer-la valdre. "Si vas a un lloc verd, t’hi sents més a gust i còmode. Fins i tot et canvia el caràcter: et sents més relaxat", assegura Martín. Pel que fa al consistori, "la percepció és que cada vegada hi ha més demanda per part de la ciutadania de tenir més espais verds", detalla Dorado.
Amb tot, el fet de tenir registrades les plantes i els arbres també té un gran potencial pedagògic. "Fer els infants partícips del que tenim al nostre voltant fa que el món vagi millor", diu el regidor. "La identificació de les espècies que tenim a casa nostra té valor: és patrimoni natural", conclou. I ja ho deia Joel Martín: "Si plantar pot crear comunitat, imagina fer visible tot el verd de les ciutats. Hi ha verd per tot arreu, però sovint és invisible". Amb aquest objectiu neix EcoCarrer: "Les ciutats necessiten arrels. I les construïm entre tots".
