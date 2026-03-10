El futbol femení com a espai de transformació social
El creixement del futbol femení demostra que l’esport pot convertir-se en una eina de canvi. Per a les tres protagonistes, l’objectiu ara és consolidar els avenços i continuar generant referents per a les noves generacions.
Atala Martín
El Dia Internacional de la Dona, 8 de març, és una data per celebrar avenços, però també per reflexionar sobre els reptes que encara persisteixen en àmbits com el lideratge, la igualtat i l’esport. En els darrers anys, l’esport femení ha experimentat un creixement sense precedents, impulsat per referents que obren camí dins i fora del terreny de joc. En aquest context, veus com les de Sonia Bermúdez, seleccionadora nacional de l’equip femení espanyol de futbol; Reyes Bellver, directora de Futbol Femení a la RFEF i referent internacional en dret esportiu; i Marta Cabanillas, de l’equip de Màrqueting de Mapfre España i vinculada al patrocini esportiu, representen diferents perspectives d’un mateix objectiu: continuar construint un ecosistema esportiu més igualitari, amb més visibilitat i oportunitats per a les dones.
Bermúdez, que acaba de tornar de Turquia després dels darrers compromisos internacionals, ha explicat que la Selecció Espanyola ja està immersa en el camí cap al Brasil. Espanya es juga la classificació en un grup exigent juntament amb Islàndia, Ucraïna i Anglaterra. “Hem començat bé, amb una victòria 3-0 davant Islàndia i una altra 1-3 contra Ucraïna. Ara tenim un partit fonamental contra Anglaterra i tant de bo puguem continuar el nostre camí cap al Brasil”, ha assenyalat la seleccionadora. Més enllà dels resultats, Bermúdez va defensar la importància de continuar reivindicant la igualtat tots els dies de l’any. “El Dia de la Dona és important, però encara queda molt camí per recórrer. Cal treballar-ho cada dia, pas a pas, des de l’àmbit en què cadascú estigui”, afirma.
Referents que obren camí
Les tres participants han coincidit que el progrés de l’esport femení se sustenta en la feina de moltes dones que van obrir camí abans. En el cas de Bermúdez, el seu principal referent és molt a prop: la seva mare. “Va jugar a futbol en una època en què era gairebé impossible per a una dona. Quan es va quedar embarassada de la meva germana ho va deixar, però sempre ens va donar suport i ens va ajudar a tirar endavant”, va recordar. Per a Reyes Bellver, l’exemple també arriba de l’entorn familiar. La directora de futbol femení de la RFEF va mencionar la seva àvia com a inspiració per la seva valentia i la seva determinació per formar-se en una època complicada per a les dones. “Sempre em deia que calia lluitar pels teus somnis i dir el que penses. Vaig créixer amb aquesta idea de valentia”, explica.
Bellver és una de les figures clau en l’evolució normativa del futbol femení a escala internacional. Durant la seva feina com a assessora externa per a la FIFA, va participar en reformes històriques del reglament de l’estatut del jugador, incorporant drets vinculats a la maternitat. “Es va reconèixer una cosa tan bàsica com la baixa per maternitat remunerada per a jugadores i entrenadores, i també mesures com les sales de lactància, entre d’altres”. Aquestes mesures, avui obligatòries per a les 211 federacions que formen part de la FIFA, suposen un pas important cap a la igualtat en l’esport professional.
Un esport que es professionalitza
El futbol femení ha viscut en els darrers anys un punt d’inflexió marcat per la professionalització de les competicions, l’augment de la visibilitat i l’impacte dels èxits esportius. Bermúdez va recordar que als seus inicis l’escenari era molt diferent. “Jugàvem en camps de terra, no hi havia televisió als camps i era molt difícil pensar que podries viure del futbol”. Avui la situació ha canviat, però la seleccionadora insisteix en la importància que les jugadores es formin acadèmicament. “El 90% de les dones futbolistes estan estudiant o tenen una carrera. És fonamental perquè la carrera esportiva no dura tota la vida, ja que la retirada arriba abans dels 37 o 38 anys”, sosté.
Per a Bellver, el creixement del futbol femení demostra que el talent necessita oportunitats i recursos. “El problema mai no va ser el talent, sinó que l’esport femení partia d’una posició de sortida diferent. Quan arriben els recursos i la visibilitat, els resultats apareixen”, apunta.
El paper de les empreses
En aquest procés de transformació també hi juguen un paper clau les empreses que aposten per l’esport femení. Des de Mapfre, Marta Cabanillas defensa que el patrocini va molt més enllà de la visibilitat de marca. “Nosaltres apostem no només per donar visibilitat a la nostra nova marca, sinó que pretenem desenvolupar valors com la igualtat, la diversitat i l’esforç, que formen part de la nostra cultura corporativa i que veiem reflectits en un entorn com el de la Selecció”, explica. La companyia impulsa també activitats que apropen l’esport als seus empleats i famílies, des d’experiències en partits fins a iniciatives per a nens i nenes que acompanyen les jugadores al camp.
Mapfre aposta per acostar l’emoció de l’esport i en els darrers anys s’ha vinculat al futbol com a patrocinadora de la Copa del Rey Mapfre i de la Selecció Espanyola (masculina, femenina i sub-21). Gràcies a aquests patrocinis, l’asseguradora pot arribar d’una manera més natural i propera als seus públics, tant a Espanya com a escala internacional. “El futbol té una connexió emocional enorme i ens fa compartir orgull i alegria”, conclou Cabanillas.
Lideratge i treball en equip
En l’àmbit del lideratge, les participants van coincidir en una idea: liderar no significa imposar, sinó construir equips. Bellver ho defineix com “la capacitat que els altres també es converteixin en líders”. Bermúdez va traslladar aquest concepte al vestidor de la selecció: “Confio molt a delegar i que cada persona de l’equip pugui desenvolupar el seu propi lideratge. Ningú no té la veritat absoluta”.
Aquest enfocament col·lectiu és també la base de l’èxit esportiu. Segons la seleccionadora, un equip funciona quan cada membre coneix el seu paper i se sent valorat. “Primer tractem les jugadores com a persones i després parlem de futbol. Amb respecte, claredat en els rols i treball en equip, el rendiment arriba”, va assenyalar.
- Alumnes de l'Institut de l'Escala: 'Ens sembla una falta de respecte que les obres del pati estiguin aturades des de fa més d'un any
- Com més vegades arribis tard a la feina, més difícil serà per a l'empresa acomiadar-te': així ho explica un advocat laboral
- Figueres, el quilòmetre zero de l'expansió de la graula a Catalunya
- L'odissea de diverses famílies per viatjar en vaixell de Barcelona a Palma: 'Alguns passatgers van estirar-se a terra per poder descansar
- D'on surt aquest home?': el rosinc Pere López guanya l'or en el Campionat d'Espanya de duatló
- Defuncions del 9 de març de 2026 a l'Alt Empordà
- VÍDEO | Els contracorrents de la Muga i el Fluvià, entre l'espectacle i el perill
- Detenen un menor a Figueres per conducció temerària i fugir d'un control amb una furgoneta robada