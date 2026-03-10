Cybele Buffile, fotògrafa de casaments de l'Empordà: "M’han explicat infidelitats dels nuvis en el mateix casament"
La fotògrafa de casaments, empordanesa establerta a Girona, Cybele Buffile, va ser guardonada fa uns dies amb el premi New Talent 2026 durant el congrés BODAF celebrat a Barcelona. El reconeixement forma part dels BodaF Europe, considerats un dels premis més importants del sector de la fotografia i el vídeo de casaments a Europa. L’enxampem que acaba de venir d’una feina... a Xile
A quanta gent ha casat?
No l’hi sabria dir. Porto ben bé vuit anys en aquesta feina. I faig de mitjana unes 20 bodes a l’any. Calculi, que jo no tinc traça amb les matemàtiques (riu).
Es va especialitzar en casaments perquè és romàntica?
No vaig començar en aquest món, jo volia ser actriu, vaig estudiar interpretació a Barcelona. Quan em vaig instal·lar aquí, a Girona, vaig veure que era una mica difícil poder viure com a actriu. Llavors em vaig plantejar de fer una altra cosa que m’agradés. Vaig fer un curs de fotografia a l’ERAM i em va agradar molt. No tenia l’objectiu de fer casaments, sinó de fer fotografia. Però llavors es casa algun amic, et demana que li facis les fotos...
I ja hi va ser pel tros.
Vaig començar a descobrir aquest món i cada vegada em va agradar més. Al final vaig voler-me especialitzar en casaments.
Per què es casa la gent?
Jo m’he casat. I quan em vaig casar vaig entendre el perquè.
Il·lumini’m.
Potser és un tòpic, però, sincerament, és un dels dies més bonics que algú pot viure. No tant pel casament, sinó perquè és la millor manera de reunir tota la teva família, tots els teus amics. I al final és una festa d’amor, de la teva relació amb la teva parella, vols ensenyar aquest amor a tota la gent que t’envolta i que aprecies.
Les fotos de casament, vol dir que no es guarden en un calaix i mai més es tornen a mirar?
Es miren, es miren. Jo crec que cada any miro al meu àlbum de fotos de casament per recordar aquell dia. I em penso que tota la gent sol fer el mateix. I després, quan tens fills, ells agraeixen veure també aquell moment.
Quina és la major dificultat de fer fotos d’un casament?
El més difícil és que has d’estar molt atent. Hi ha moments que no es repeteixen, que són únics, i has d’estar molt atent a no perdre’t aquest moment. Has d’estar sempre molt atent a tot el que passa durant aquest esdeveniment, per no perdre’t absolutament res. Que la parella no et demani un moment concret i tu no el tinguis.
Costa gaire que els nuvis no facin cara de babaus?
Les parelles sempre diuen que no s’hi saben posar, que no són models. Jo els dic «no us preocupeu, esteu tan feliços que és molt difícil que no sortiu guapos». I efectivament, mai m’he trobat una parella que digui, Déu meu, amb quina cara hem sortit a la foto.
Deu tenir quasi tantes anècdotes com fotos.
A mi personalment no m’ha passat res estrany, però alguns companys s’han trobat infidelitats d’algun dels nuvis en el casament.
En el mateix casament?
Al mateix casament, sí, sí. O morts.
Què diu! D’algun dels nuvis?
(Riu) No, d’algun convidat o familiar. Per sort no és l’habitual, eh?
Per sort. Si s’hi trobés faria foto del cadàver?
No, jo soc molt prudent, sé quan he de parar. Per exemple, si la núvia està molt nerviosa, paro i l’ajudo a tranquil·litzar-se.
Hi ha un mercat a descobrir en les fotos de divorcis?
He, he, crec que encara no. Però jo sempre m’he dit que m’agradaria fer fotos per a Tinder.
De vostè?
No, jo estic casada, però tinc amigues que a vegades m’ensenyen les fotos i penso... Com vols trobar algú amb aquesta foto horrible? Així que a vegades penso a crear un mercat de fotos de Tinder.
Ha assistit a alguna esbroncada?
Entre els nuvis no, però a vegades passa entre els pares. És un moment en què, sobretot abans de la cerimònia, sovint els pares estan més nerviosos que els nuvis. No és esbroncada, però notes una mica de tensió. O entre el nuvi o la núvia i els seus pares respectius.
La conviden sempre al tiberi?
Sí, sí, crec que és una norma general. Però jo tinc uns nuvis encantadors . Per mi és molt important crear una relació íntima amb els nuvis, perquè estic quasi 24 hores amb ells.
No fins a la nit de noces, espero.
No, no cal. Però s’ha de crear una relació bonica. En alguns casos mantinc una relació després del casament, sovint els faig les fotos de maternitat.
Fent les fotos endevina qui durà els pantalons?
Sí, ja es nota qui té més caràcter. Això es respira una mica durant el casament.
Entre nosaltres: gràcies al premi podrà apujar preus?
Ostres, no ho sé. No vull apujar preus perquè he guanyat aquest premi, sinó perquè la meva fotografia puja de valor com més experiència tinc. Les parelles no saben què és aquest premi, és més important a nivell personal i potser a dins de la professió.
