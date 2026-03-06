Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Oli d'ArgudellTemporal llevantDarnius-Boadella plujaNudibranqui Pacífic EmpuriabravaCigonyes dels AiguamollsGarcía Carrés TejeroRem Abril Rubio
instagramlinkedin

Gastronomia

Obliguen a canviar de nom un restaurant que feia referència a una organització criminal

La cadena, que té 114 restaurants a Espanya, és present a la província de Girona

Inerior d'un local de la cadena.

Inerior d'un local de la cadena. / La Mafia

Tapi Carreras

Girona

La cadena de restaurants La Mafia se sienta a la mesa afronta un nou capítol del conflicte legal pel seu nom comercial, qüestionat per la referència a una organització criminal real. L’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) ha decidit anul·lar la marca a Espanya en considerar que la denominació pot ser contrària a l’ordre públic i a les bones costums.

La polèmica, però, no és nova. El Tribunal General de la Unió Europea ja havia rebutjat fa anys la protecció de la marca a escala comunitària en entendre que l’ús del terme “màfia” en un context comercial podia transmetre una imatge banalitzada d’una organització criminal responsable de greus perjudicis socials.

El cas ha tornat a generar debat arran de la resolució espanyola, que arriba després d’anys de crítiques institucionals i socials, especialment des d’Itàlia, on diverses entitats i representants públics han denunciat reiteradament l’ús d’aquest nom per a una cadena de restauració.

Possible recurs

Davant d’aquesta situació, l’empresa ha explicat que estudia les opcions legals disponibles, entre les quals hi ha presentar recurs contra la decisió administrativa o bé replantejar la denominació comercial.

Fundada a Saragossa, la companyia s’ha expandit durant les últimes dècades fins a arribar a 114 restaurants a Espanya. A la demarcació de Girona, però, la presència és limitada: la cadena només hi té un establiment, situat a la ciutat de Girona, al carrer Figuerola.

Notícies relacionades

El futur del nom amb què la marca s’ha fet coneguda queda ara pendent dels possibles recursos i de les decisions administratives que es puguin adoptar en els pròxims mesos.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L'Escala suspèn la representació del Via Crucis a un mes de Setmana Santa
  2. “Cal donar més visibilitat a l’oli d’Argudell”: únic al món, ric en antioxidants naturals i capaç de protegir la salut i el paisatge
  3. Roba una bicicleta i la posa a la venda per una app: el geolocalitzador el delata
  4. El 40% dels catalans creuen que 'més de la meitat' de la població és estrangera, quan la xifra real és el 25%
  5. L’empordanès Juan García Carrés enllaçava els colpistes amb Tejero
  6. Espanya és un campió de la seguretat viària': la Unió Europea descarta que la balisa V16 vulneri cap dret
  7. L'ermita 'espectacular' que es troba al cor d'un parc natural, té simbologia esotèrica i s'arriba per una ruta de somni
  8. L'anhel territorial de l'Alt per crear el Parc Natural de l'Albera comença a fer-se realitat

Programació de cinemes del 6 al 12 de març a l'Alt Empordà

Programació de cinemes del 6 al 12 de març a l'Alt Empordà

La Policia Local de Roses incorpora una unitat canina i una de dron per "reforçar" la seguretat

La Policia Local de Roses incorpora una unitat canina i una de dron per "reforçar" la seguretat

Detenen un home amb 33 kg de marihuana al cotxe en una àrea de servei de l'AP-7 a la Jonquera

Detenen un home amb 33 kg de marihuana al cotxe en una àrea de servei de l'AP-7 a la Jonquera

Gisèle Pelicot, víctima d’abusos: "Era una ruïna, però he recuperat les regnes de la meva vida"

Gisèle Pelicot, víctima d’abusos: "Era una ruïna, però he recuperat les regnes de la meva vida"

Sopa de Cabra publica una versió electrònica de 'Camins' amb la cantant Suu i el discjòquei Mon Dj

Sopa de Cabra publica una versió electrònica de 'Camins' amb la cantant Suu i el discjòquei Mon Dj

Els incendis forestals es poden triplicar al Mediterrani si no es redueixen les emissions

Els incendis forestals es poden triplicar al Mediterrani si no es redueixen les emissions

Tens una banda de música? Endesa PLAY obre convocatòria: la teva oportunitat de saltar del local d’assaig als grans escenaris

Tens una banda de música? Endesa PLAY obre convocatòria: la teva oportunitat de saltar del local d’assaig als grans escenaris

Defuncions del 6 de març de 2026 a l'Alt Empordà

Defuncions del 6 de març de 2026 a l'Alt Empordà
Tracking Pixel Contents