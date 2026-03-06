Gastronomia
Obliguen a canviar de nom un restaurant que feia referència a una organització criminal
La cadena, que té 114 restaurants a Espanya, és present a la província de Girona
Tapi Carreras
La cadena de restaurants La Mafia se sienta a la mesa afronta un nou capítol del conflicte legal pel seu nom comercial, qüestionat per la referència a una organització criminal real. L’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) ha decidit anul·lar la marca a Espanya en considerar que la denominació pot ser contrària a l’ordre públic i a les bones costums.
La polèmica, però, no és nova. El Tribunal General de la Unió Europea ja havia rebutjat fa anys la protecció de la marca a escala comunitària en entendre que l’ús del terme “màfia” en un context comercial podia transmetre una imatge banalitzada d’una organització criminal responsable de greus perjudicis socials.
El cas ha tornat a generar debat arran de la resolució espanyola, que arriba després d’anys de crítiques institucionals i socials, especialment des d’Itàlia, on diverses entitats i representants públics han denunciat reiteradament l’ús d’aquest nom per a una cadena de restauració.
Possible recurs
Davant d’aquesta situació, l’empresa ha explicat que estudia les opcions legals disponibles, entre les quals hi ha presentar recurs contra la decisió administrativa o bé replantejar la denominació comercial.
Fundada a Saragossa, la companyia s’ha expandit durant les últimes dècades fins a arribar a 114 restaurants a Espanya. A la demarcació de Girona, però, la presència és limitada: la cadena només hi té un establiment, situat a la ciutat de Girona, al carrer Figuerola.
El futur del nom amb què la marca s’ha fet coneguda queda ara pendent dels possibles recursos i de les decisions administratives que es puguin adoptar en els pròxims mesos.
