Medi ambient
Els incendis forestals es poden triplicar al Mediterrani si no es redueixen les emissions
Un estudi assenyala que les altes temperatures i les sequeres prolongades facilitaran la propagació de fenòmens adversos als boscos
El canvi climàtic també afavorirà l’expansió de plagues en ecosistemes clau
Valentina Raffio
Els incendis forestals es podrien convertir en un fenomen molt més freqüent i devastador a Europa les pròximes dècades. Un estudi internacional publicat ahir a la revista científica Science afirma que, si les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle continuen augmentant al ritme actual, la superfície cremada cada any als boscos europeus es podria arribar a triplicar abans de finals de segle. "En un futur pròxim, podríem viure no solament més incendis sinó veure com els focs forestals assoleixen una superfície cremada més àmplia i deixen efectes més devastadors", afirma Josep Maria Espelta, investigador del CREAF i coautor de l’estudi. "Tota l’àrea mediterrània destaca com un dels punts més amenaçats d’Europa per aquest fenomen", afegeix l’especialista.
La recerca, liderada per la Universitat de Múnic i per institucions catalanes com el CREAF, el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i la Universitat de Girona, analitza mitjançant simulacions com diferents fenòmens que afecten els boscos europeus podrien canviar en funció de com avanci el canvi climàtic les pròximes dècades. Les conclusions són clares. Les anàlisis indiquen que tots els fenòmens adversos que afecten els boscos europeus augmentaran al llarg del segle XXI. El risc que més preocupa és el dels grans focs forestals. Sobretot perquè, segons apunta aquest estudi, en el pitjor escenari climàtic la superfície forestal cremada cada any a Europa es podria multiplicar per tres respecte a la mitjana dels últims 20 anys. Espelta afirma que aquesta dada no es refereix solament al nombre d’incendis sinó també a l’extensió. "Si continua així, tindrem més incendis i assoliran una àrea molt més extensa", afirma.
L’anàlisi identifica la regió mediterrània com una de les més exposades a l’augment dels incendis. En els escenaris de més escalfament, es calcula que el 90% dels boscos mediterranis podrien experimentar un increment substancial del risc d’incendis. "L’augment de les temperatures en aquesta regió, que s’escalfa a un ritme superior a la mitjana global, i les sequeres prolongades provoquen condicions ideals per a la propagació del foc", comenta Espelta.
Els escarabats perforadors
Una altra de les advertències que fa l’estudi és que, en cas de continuar així, el canvi climàtic també afavorirà l’expansió de plagues forestals. En el pitjor escenari analitzat, els danys provocats per insectes als boscos europeus podrien augmentar més d’un 50% abans de finals de segle. En l’anàlisi s’explica com a exemple el cas dels escarabats perforadors de l’escorça, que, arran del canvi climàtic, no solament acceleren el cicle reproductiu sinó que, a més, s’expandeixen a àrees on fins ara no s’havien observat.
Els models indiquen que una expansió d’aquests insectes podria posar en risc molts ecosistemes però, sobretot, els pocs boscos madurs que queden a Europa, uns ecosistemes clau per emmagatzemar carboni i preservar la biodiversitat.
