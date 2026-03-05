Viure en una furgoneta camper de 5 m²: una decisió per fugir del lloguer i l’estrès
Consum mínim, energia solar i una nova manera d’entendre el dia a dia
Cada cop més persones posen en dubte el ritme de vida marcat per la pressa, l’estrès i les factures fixes. En un context en què el lloguer i els subministraments continuen encarit el cost mensual, hi ha qui opta per alternatives més austeres. És el cas de Juanma i Tony, una parella que fa gairebé quatre anys que viu a temps complet dins una furgoneta camperitzada que han batejat com La Leoneta, segons expliquen en un vídeo al canal de YouTube d’Arnau Serrado.
Tal com relaten al mateix canal de YouTube, la decisió va arribar després d’anys de sentir que vivien “el més habitual”: rutina, nervis i la sensació de no avançar. En el seu cas, asseguren que el canvi també ha tingut un impacte en el benestar: Tony conviu amb fibromiàlgia i Juanma amb diabetis, i afirmen que la reducció de l’estrès els ha millorat el dia a dia. Ho expliquen, en primera persona, al canal de YouTube d’Arnau Serrado, on presenten la seva vida a La Leoneta.
Una “il·luminació” en una escapada
La idea de fer el pas, segons detallen al canal de YouTube, va aparèixer en una escapada a Panticosa, en veure una zona plena de furgonetes camper. Aquella imatge els va fer pensar que aquell estil de vida podia encaixar amb el que buscaven i, amb el temps, la proposta de cap de setmana es va convertir en un projecte vital. La furgoneta els va costar 8.000 euros, però expliquen que de seguida van haver d’afrontar una avaria important, amb una despesa extra de 3.000 euros, tal com narren al canal de YouTube d’Arnau Serrado mentre ensenyen La Leoneta.
Vida pràctica en poc espai
A La Leoneta han prioritzat funcionalitat per sobre de comoditats fixes. Segons expliquen al canal de YouTube, van descartar instal·lar una dutxa permanent per no perdre espai, i van dissenyar una cama convertible pensada per adaptar-se millor a les necessitats de Tony. Per a la higiene, mostren una solució “de batalla” però efectiva: una piscina plegable, una cortina amb imants i una bossa d’aigua amb bomba recarregable per USB, tal com es veu al canal de YouTube d’Arnau Serrado durant la visita a La Leoneta.
També expliquen que fan servir un poti com a “bany sec” i que han muntat un sistema energètic propi amb bateria de liti i placa solar, que els permet tenir electricitat sense una factura mensual associada, sempre segons el testimoni compartit al canal de YouTube. Pel que fa a la calefacció, indiquen que funciona amb gasoil i que el consum és moderat, tal com detallen en el mateix vídeo sobre La Leoneta.
“No pagues aigua, no pagues llum”
L’estalvi és un dels arguments principals que defensen. Al canal de YouTube d’Arnau Serrado, la parella assegura que viure en furgoneta els ha permès reduir moltes despeses, fins al punt que expliquen que gasten molt poques bombones de butà a l’any. Tot plegat, diuen, marca una diferència clara amb les obligacions d’un habitatge convencional, que implica lloguer o hipoteca, subministraments i altres pagaments fixos.
Menys calendari, més aire lliure
Més enllà dels números, el que subratllen és la sensació de llibertat. Segons expliquen al canal de YouTube, passen moltes hores a l’aire lliure, caminant i en contacte amb la natura, i confessen que fins i tot han perdut la noció dels dies. Viatgen amb dos gats, que formen part del seu dia a dia a La Leoneta, i expliquen que, malgrat algun ensurt puntual, en general han trobat un ambient d’ajuda mútua entre persones que viuen a la carretera, tal com relaten al canal de YouTube.
De cara al futur, no descarten continuar així, però admeten que els agradaria fer un pas més cap a l’autosuficiència: un terreny o una casa al camp per cultivar i viure encara més connectats a la natura. Mentrestant, insisteixen en un missatge per a qui s’ho estigui plantejant: perdre la por i entendre el procés com un camí de “prova i error”, tal com conclouen al canal de YouTube d’Arnau Serrado mentre tanquen la visita a La Leoneta.
