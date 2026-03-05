Nounats
Sant Joan de Déu implanta un minimarcapassos a un nadó
Es tracta d’un dispositiu de 2 centímetres, el més petit del món en la seva categoria, expressament dissenyat per a una nounada de 2 quilos de pes.
Beatriz Pérez
És l’hospital pediàtric més important d’Espanya i un dels més punters d’Europa. Sant Joan de Déu, a Esplugues de Llobregat, ha implantat el marcapassos més petit del món a una nounada de 2,1 quilos. La nena tenia hores de vida quan li van practicar aquesta operació, en què van participar metges i enginyers.És l’hospital pediàtric més important d’Espanya i un dels més punters d’Europa. I ara Sant Joan de Déu, a Esplugues de Llobregat, ha tornat a sumar a la seva llarga trajectòria de fites una més: aquest centre català ha implantat el marcapassos més petit del món a una nounada de tot just 2,1 quilos de pes. La nena tenia hores de vida quan se li va practicar aquesta operació, en la que van participar tant mèdics com enginyers.
Durant l’embaràs de la mare, es va detectar al fetus una greu alteració cardíaca. Els metges van decidir avançar el part a causa de l’empitjorament. Al capdavant d’aquesta intervenció hi ha hagut la cap del servei de cardiologia pediàtrica de l’hospital, Georgia Sarquella-Brugada, i el cirurgià cardíac Stefano Congiu. Després de 20 dies d’ingrés, la petita ha rebut l’alta i, asseguren els metges, podrà fer una vida normal.Durant l’embaràs de la mare, es va detectar al fetus una greu alteració cardíaca. Els metges van decidir avançar el part a causa de l’empitjorament.
"En cardiologia pediàtrica, sovint no hi ha solucions estàndard. Quan parlem d’un nadó de 2 quilos, hem d’adaptar la tecnologia a la seva mida i fisiologia. Aquest cas demostra que la col·laboració entre metges i enginyers pot marcar la diferència entre no tenir opcions i salvar una vida", explica Sarquella-Brugada."En cardiologia pediàtrica moltes vegades no hi ha solucions estàndard. Quan parlem d’un nadó de dos quilos, hem d’adaptar la tecnologia a la seva mida i a la seva fisiologia. Aquest cas demostra que la col·laboració entre metges i enginyers pot marcar la diferència entre no tenir opcions i salvar una vida", explica Sarquella-Brugada.
Els marcapassos convencionals fan al voltant de 6 centímetres, una mida excessiva per a un nounat que pot causar complicacions com ara compressió d’òrgans i infeccions. L’hospital va treballar amb l’empresa Abbott per disposar d’un marcapassos sincronitzat adaptat a nadons, com assenyala Sant Joan de Déu en un comunicat.
Segon trimestre de l’embaràs
Va ser durant el segon trimestre de l’embaràs quan els metges van detectar que el fetus bategava massa a poc a poc i que el cor estava dilatat a causa d’un bloqueig auriculoventricular complet. Aquesta alteració del sistema elèctric del cor impedeix que els impulsos elèctrics passin correctament entre les cavitats. A conseqüència d’això, el cor batega més a poc a poc del que és normal (bradicàrdia), la qual cosa pot fer que no arribi prou sang i oxigen a l’organisme. Per compensar la lentitud del ritme cardíac, el cor augmenta de mida, com va passar en aquest cas.
Sant Joan de Déu va fer un seguiment de l’embaràs de la dona. A finals de gener, els especialistes van observar un empitjorament i van decidir avançar el part. La nena va néixer el 2 de febrer amb 2,1 quilos de pes i una bradicàrdia severa que va provocar un deteriorament clínic amb un risc de fallida cardíaca associat.
En les primeres hores de vida, li van implantar un marcapassos provisional per estabilitzar-la. El "veritable" repte arribava després, ja que els dispositius convencionals són massa grans per a un nounat tan petit i calia implantar-n’hi un a mida.
El nou marcapassos, d’aproximadament 2 centímetres –el més petit del món en la seva categoria– permet estimular i coordinar el batec del cor de forma adequada, una cosa fonamental en un òrgan tan petit i dilatat, segons la doctora Sarquella-Brugada.
L’equip de cirurgia cardíaca de Sant Joan de Déu, liderat per Stefano Congiu, va fer la implantació del segon marcapassos poques hores després del naixement. En l’operació hi van participar 16 professionals de diferents especialitats i enginyers especialitzats en dispositius mèdics.
Col·laboració amb la indústria
Per a la doctora Sarquella-Brugada, aquest cas representa "un clar exemple de responsabilitat social corporativa i de col·laboració de la indústria, perquè, tenint en compte el reduït nombre de pacients que poden beneficiar-se’n, té una escassa rendibilitat comercial". L’equip va sol·licitar autorització urgent a l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps), que va respondre en cinc hores, cosa que va permetre intervenir amb rapidesa.
La petita ha evolucionat favorablement i, després de 20 dies d’ingrés hospitalari, ha rebut l’alta. Podrà fer "una vida normal" i només haurà de seguir determinats controls periòdics.
