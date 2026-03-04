Judicial
El segueix un detectiu privat, l'acomiaden per treballar menys de 90 minuts i acaba indemnitzat amb 118.000 euros
El tribunal conclou que l’horari era flexible i que no hi havia mala fe
El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Galícia ha confirmat la improcedència de l’acomiadament d’un treballador i ha avalat que l’empresa l’hagi d’indemnitzar amb 118.256,51 euros o, si ho prefereix, readmetre’l en les mateixes condicions. El cas afecta un home que treballava com a visitador mèdic per a una empresa cosmètica i que va ser destituït després de reincorporar-se d’una baixa mèdica, amb l’argument que havia reduït el seu rendiment laboral “de manera voluntària”, tal com constava a la carta d’acomiadament.
Segons la sentència, el treballador prestava serveis des del 2003 com a visitador mèdic, amb una nòmina mensual de 4.995,79 euros. Entre les seves tasques hi havia la promoció i venda de productes a una cartera de clients, la redacció d’informes de vendes, el compliment de gestions administratives i la participació en reunions conjuntes amb diferents professionals.
La situació, fins aleshores, es va mantenir sense incidències destacables fins que, el desembre del 2023, li van diagnosticar una patologia hepatobiliar benigna (coletiasi). A partir d’aquí, va agafar la baixa laboral el gener del 2024 per sotmetre’s posteriorment a una intervenció quirúrgica. Al març, ja amb l’alta, es va reincorporar al seu lloc de feina.
Un cop tornat a l’activitat, l’empresa va contractar un detectiu privat per comprovar si el treballador complia amb les seves funcions. Amb els informes a la mà, la companyia va sostenir que l’empleat no completava la jornada laboral i que, en alguns dies, només treballava uns 90 minuts.
Entre els episodis citats, hi havia el 13 de maig del 2024: aquell dia tenia programades 12 visites amb metges a partir de les 9.30 hores en un hospital de Vigo, però la investigació va concloure que només hi va ser aproximadament 90 minuts, entre les 13.33 i les 15.05. L’endemà, segons el mateix seguiment, es va reunir amb quatre professionals en una cafeteria entre les 12.36 i les 13.16. I l’escena es va repetir l’endemà, amb activitat entre les 13.43 i les 15.05 hores, sense comptar els desplaçaments.
Amb aquests elements, el juny del 2024 l’empresa li va comunicar un acomiadament disciplinari per transgressió de la bona fe contractual.
Primera sentència: improcedent i amb opció d’indemnitzar o readmetre
El treballador va impugnar la decisió davant el Jutjat Social de Pontevedra, que va declarar l’acomiadament improcedent i va donar a triar a l’empresa entre readmetre’l o pagar-li una indemnització de 118.256,51 euros. La companyia va presentar un recurs de suplicació contra aquesta resolució.
En el recurs, l’empresa va intentar acreditar que el treballador feia una jornada completa de vuit hores diàries i 40 setmanals. Però els magistrats del TSJ de Galícia van posar el focus en la naturalesa del lloc: les funcions de visitador mèdic “no es troben subjectes a un horari concret, sinó que es realitzen d’una manera flexible”, i el que preval és el resultat i la productivitat més que no pas el còmput estricte d’hores.
La companyia també va emmarcar la conducta en l’Estatut dels Treballadors, apuntant a indisciplina i desobediència, i a una disminució continuada i voluntària del rendiment. Amb suport en jurisprudència, però, el TSJ va concloure que no hi havia ni transgressió de la bona fe ni abús de confiança.
Informes “inexactes”, però sense prova d’incompliment de jornada
La sala admet que el treballador va incorporar dades inexactes en l’elaboració d’alguns reportes, en el sentit que descrivien com a fetes visites que no s’havien realitzat. Tot i això, el tribunal considera que aquest punt no prova, per si sol, un incompliment de la jornada laboral, justament perquè l’horari és flexible.
Amb aquest raonament, el TSJ de Galícia desestima el recurs de l’empresa i confirma la sentència de primera instància: la companyia haurà d’optar entre abonar els 118.256,51 euros d’indemnització o readmetre el treballador en les condicions anteriors a l’acomiadament.
