Talent, IA i emprenedoria: el triple compromís de CaixaBank al MWC
Amb la IA com a eix, l’entitat reforça el seu paper com a motor del talent digital i de l’ecosistema emprenedor en l’esdeveniment tecnològic més gran del país, que se celebra del 2 al 5 de març
Barcelona es converteix aquesta setmana en l’epicentre mundial de la tecnologia, i CaixaBank arriba amb una proposta clara: liderar des de la innovació. L’entitat continua apostant per la innovació, l’emprenedoria i el talent digital en la nova edició del Mobile World Congress (MWC), 4YFN i Talent Arena, que tenen lloc a Barcelona des de demà fins al pròxim 5 de març. A fi de consolidar-se com un soci estratègic del principal esdeveniment tecnològic del país, ha intensificat la seva participació amb l’organització d’una àmplia gamma d’activitats, ponències i experiències que remarquen el seu compromís amb la innovació, el talent, l’emprenedoria, pilars fonamentals de la seva estratègia.
Com a patró de la Fundació Mobile World Capital, CaixaBank té presència per segon any consecutiu a l’estand de la Mobile World Capital Barcelona, per al qual ha elaborat una proposta al voltant de la intel·ligència artificial agèntica i els avenços que està generant en els models de relació amb els seus clients.
Durant la sessió titulada De la promesa a l’impacte: com la IA generativa transforma els canals digitals, CaixaBank presentarà algunes de les seves solucions basades en IA, com els nous agents basats en IA generativa que interactuen directament amb els clients per guiar-los en la contractació de productes des de l’aplicació del banc.
A més, CaixaBank presentarà a l’estand una experiència immersiva que permet descobrir com la intel·ligència artificial està transformant l’experiència de compra, redefinint el procés i la relació amb els consumidors. A través d’un assistent digital conversacional, els visitants poden simular la compra d’un vehicle des de Facilitea Coches, el portal de finançament de vehicles de CaixaBank, com si interactuessin amb un assessor personal real.
L’experiència, una demo creada exclusivament per al MWC, analitza necessitats, preferències, pressupost i perfil de consum a partir de les dades proporcionades pels visitants en temps real i processades al núvol. Amb aquesta informació, el sistema proposa opcions de compra i finançament ajustades a cada persona, demostrant el potencial de la IA per oferir recomanacions molt més rellevants, precises i eficients.
Talent Arena: usabilitat i tecnologia immersiva
CaixaBank, com a patrocinador principal del Talent Arena, compta amb un estand propi en aquest esdeveniment dedicat al talent digital. En aquesta ocasió, imagin, el neobanc impulsat per CaixaBank, protagonitza el Talent Arena 2026 amb un espai immersiu d’usabilitat en directe, una proposta que permetrà als assistents descobrir, en primera persona, com s’exploren solucions innovadores utilitzant tècniques d’investigació d’experiència d’usuari (UX).
L’espai creat per a Talent Arena s’estructura en dues zones pensades per mostrar de forma transparent i dinàmica el procés de disseny digital. La zona principal és un entorn d’accés lliure dissenyat per convidar el públic a explorar com imagin construeix experiències digitals. En aquesta zona, els visitants podran seguir en temps real la navegació que realitza un usuari dins de la Sala UX, visualitzar el procés a través de pantalles i escoltar la interacció entre la persona que realitza el test i el facilitador que la guia: des de la visualització de l’app fins als comentaris, dubtes i decisions que sorgeixen durant la prova.
L’espai contigu és la sala UX, un cub tancat però visible des de l’exterior, dissenyat per despertar la curiositat i mostrar el treball de l’equip d’UX sense filtres. Aquí es portaran a terme tests d’usabilitat, en els quals un usuari interactua amb l’aplicació d’imagin mentre un expert observa, guia i analitza el seu comportament. Tot el contingut —imatge i àudio— es retransmet en directe a la zona principal de lliure accés, cosa que permet als assistents comprendre com es detecten friccions, es validen millores i s’optimitza l’experiència digital.
Amb aquesta proposta, imagin acosta a Talent Arena el cor del disseny digital, demostrant que la innovació, la tecnologia i l’escolta activa dels seus usuaris són essencials per construir solucions cada vegada més útils, intuïtives i avançades.
A més, entre les activitats programades també hi ha conferències, workshops i tallers que els professionals del Grup CaixaBank oferiran sobre diversos temes relacionats amb el desenvolupament de software, IA, Ciberseguretat, Cloud, Management & Leadership o Tecnologies de Futur.
4YFN: impuls a l’economia de la innovació
A través de DayOne, la seva divisió especialitzada en empreses tecnològiques i els seus inversors, CaixaBank desplegarà una intensa activitat al 4YFN, del qual és Innovation Main Sponsor. D’aquesta manera, DayOne, que compta amb un estand concebut com un punt de trobada per a tots els agents de l’ecosistema d’innovació, desenvoluparà a través de les seves activitats tres grans línies estratègiques: el creixement, la transformació i l’essència.
Durant les seves sessions de contingut, ponents d’àmbit nacional i internacional compartiran les últimes novetats en IA, inversió, talent, tendències tecnològiques i sostenibilitat. Al llarg del dia, es podrà participar en conferències de tall aspiracional i sessions de treball amb especialistes de CaixaBank o trobades d’intercanvi, cocreació i networking.
A més, l’estand acollirà el Dayone Innovation Summit Catalunya, durant el qual es podrà seguir el pitch que les start-ups finalistes realitzin davant el jurat, així com l’acte d’entrega dels premis. A més a més, l’esdeveniment comptarà amb la taula rodona «PEXXI: una finestra d’oportunitat», amb la participació dels guanyadors d’edicions anteriors dels premis Emprèn XXI.
