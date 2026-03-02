MWC 2026
Protesta a les portes del MWC contra la vulneració dels drets humans i els "genocidis" vinculats al model tecnològic
La mobilització carrega contra els organitzadors per permetre que hi hagi firmes vinculades amb l'exèrcit d'Israel
Albert Hernàndez Ventós / Maria Belmez
Membres de diverses entitats s’han concentrat aquest dilluns al matí a l'exterior del Mobile World Congress (MWC), al recinte de Fira de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat, contra les vulneracions de drets humans i els "genocidis" vinculats al model tecnològic global. Precisament, la portaveu del Mobile Social Congres, Claudia Bosch, ha concretat que al certamen hi ha “nou empreses directament vinculades amb l’exèrcit” i ha interpel·lat el Govern, l’Ajuntament de Barcelona i la Cambra de Barcelona “a no ser còmplices”. Alhora, ha posat en relleu els efectes que comporta l'extracció de minerals en països com la República Democràtica del Congo i Sudan. La convocatòria ha acabat aplegant al voltant d’una seixantena de persones.
La concentració s’ha situat a l’accés del certamen, convertint-se en una mena de passadís per on han desfilat tots els assistents entre pancartes contra Israel i els gegants tecnològics (escrites tant en català com en anglès), entre altres missatges A més, ho han acompanyat de càntics com, per exemple, ‘Israel assassina, la Fira patrocina’, ‘Boicot Israel’, ‘Free, free Palestina’ i ‘Genocides fora de la Fira’. Bosch ha reclamat “la prohibició” d’Israel en aquest congrés i “a qualsevol altre acte”.
D’altra banda, la portaveu del Mobile Social Congress ha remarcat que la mobilització també denuncia “les cadenes de valor de l’electrònica hi ha territoris sacrificats” com ara la RD Congo i el Sudan. Tot plegat, per extreure materials com ara l’or i el cobalt i això “agreuja una situació de conflicte armat”. Per aquest motiu, ha exigit una millora en la regulació i la “transparència” de les grans companyies, així com “més responsabilitat”. Bosch ha recalcat que aquestes tenen “un paper clau” perquè hi hagi “més justícia” a la tecnologia.
En aquest sentit, Roland Mimi Ngoy, de la RD Congo, ha detallat que la tecnologia que s’ofereix al MWC d’enguany “hi ha sang al darrere”. També ha apuntat que hi ha “violacions sexuals i explotació” laboral de la població. Ngoy ha afirmat que hi ha ciutadans que marxen de casa seva “contra la seva voluntat” per aquesta situació.
Entre els convocants hi ha Coalició Prou Complicitat amb Israel, CNAACAT, Dignité RDC, Defend Kurdistan Catalunya, Panafricans-cat, Comunitat Palestina de Catalunya o la Fira en la Mira. Aquestes organitzacions han recollit l'adhesió de prop d'un centenar d'entitats d'arreu de Catalunya en una carta conjunta on exigeixen la prohibició efectiva de pavellons d'Israel i l'adopció immediata de criteris públics de diligència deguda en drets humans i medi ambient per a l'admissió d'empreses, pavellons i patrocinadors. Defensen que aquests criteris haurien d'estar alineats amb el Reglament europeu sobre minerals en conflicte, la Directiva europea de diligència deguda corporativa i els Principis Rectors de les Nacions Unides sobre Empreses i Drets Humans.
També han reclamat mecanismes clars per excloure pavellons oficials d'estats implicats en violacions greus del dret internacional, empreses vinculades a activitats militars o de seguretat que contribueixin a contextos d'ocupació apartheid o conflicte armat, així com d'altres vinculades amb el colonialisme, associades amb extractivisme violent o minerals en conflicte sense garanties verificables de diligència deguda.
