Testimoni
Arcadio Barrera, jubilat: "He cotitzat durant més de 44 anys i cada mes pateixo una retallada injusta a la meva pensió"
El col·lectiu ASJUBI40 denuncia una penalització injusta en les seves pensions i insta el Govern a prioritzar la seva situació
Ricardo Castelló
La pensió de jubilació és una de les ajudes més importants per a la ciutadania. Una mesura adreçada a totes aquelles persones que ja han deixat de treballar. Tanmateix, la gestió d'aquesta ajuda sempre genera molta controvèrsia, ja que els canvis solen ser constants.
Fa uns dies, el col·lectiu ASJUBI40, que agrupa jubilats amb més de 40 anys cotitzats, va alçar la veu per posar fi al que consideren una penalització injusta en les seves prestacions. Un dels jubilats més crítics amb la situació ha estat Arcadio Barrera, que denuncia que continua patint una reducció en la seva pensió tot i haver superat àmpliament el període de cotització exigit.
Amb més de 44 anys cotitzats, el jubilat va expressar que "recentment hem escoltat la ministra anunciar la possibilitat d'aprovar mesures socials sense necessitat de passar per la Cambra".
Des del seu punt de vista, si el Govern, liderat per Pedro Sánchez, considera implementar processos ràpids per a determinats assumptes, la situació de qui ha aportat durant més de quaranta anys hauria de ser una de les prioritats. "Si existeix una via ràpida per a qüestions socials, la nostra solució ha d'estar contemplada aquí", va advertir.
"Hi ha assumptes que no poden esperar a la deliberació del Congrés"
El jubilat va recordar que des del mateix Executiu es va exposar que hi ha assumptes que no poden esperar la deliberació parlamentària ordinària: "Ministra, vostè mateixa ha afirmat que hi ha assumptes que no poden esperar a la deliberació del Congrés. La justícia per a qui hem cotitzat més de 40 anys representa precisament un d'aquests temes urgents".
Així mateix, Barrera va voler deixar clar que el suport polític ja va quedar palès en votacions anteriors: "Ja no cal testar l'opinió del Congrés. Al novembre la resposta va ser clara i afirmativa. La majoria social i parlamentària dona suport a la nostra reivindicació".
"No volem sentir més a parlar de tràmits i d'esperes interminables, perquè no es tracta d'una qüestió de temps, sinó d'una decisió i un compromís", va compartir.
No va dubtar a dir que el Govern disposa d'instruments legals suficients per actuar d'ofici quan es tracta de protegir drets socials, i va recordar que "no som una moneda de canvi en el debat polític. Som ciutadans amb drets".
