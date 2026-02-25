Crisi docents
Els sindicats d’Educació s’aixequen de la taula de negociació: "La pujada salarial continua sent inacceptable"
Els representants del professorat rebutgen l’últim increment plantejat per la conselleria i mantenen les vagues per a la setmana del 16 de març
Aquest dijous se celebrarà una última trobada per intentar acostar posicions, mentre més de 50 escoles catalanes amenacen de deixar de fer colònies com a mesura de pressió
Helena López
Aquest dimecres, equador dels tres dies de reunions plantejats pel Departament d’Educació i Formació Professional (FP) per desencallar el conflicte, es posava sobre la taula una de les línies vermelles dels sindicats: la pujada salarial. L’ordre del dia incloïa parlar de retribucions i la nova proposta posada sobre la taula pels representants de la conselleria no ha convençut els sindicats, que poc abans del migdia han decidit aixecar-se de la taula «per avui». Demà serà un altre dia.
Segons expliquen fonts sindicats, el Departament ha plantejat un increment progressiu fins al 2030 de 141 euros per a mestres (primària) i 144 euros per a professors (secundària), cosa que suposa, relaten, una millora de 41 i 44 euros respecte a la proposta de la setmana passada, proposta que van titllar d’ofensa.
Unitat sindical
Davant aquesta proposta, el conjunt de sindicats –USTEC, Professors de Secundària, CGT, CCOO i UGT– han considerat que «no tenia sentit continuar» amb la taula d’avui si no hi havia una proposta «seriosa» per part del Departament. Les mateixes fonts afegeixen que la conselleria els ha respost que demà, dijous, última reunió de les tres previstes, presentaran una nova proposta.
En l’horitzó, una setmana de vagues entre el 16 i el 20 de març.
En un comunicat unitari firmat pel conjunt de sindicats presents a la taula, insisteixen a qualificar la proposta d’«inacceptable» i «insuficient».
Proposta a cinc anys
Assenyalen que la proposta de la conselleria consisteix en un augment del 20% del complement específic repartit en cinc anys, cosa que per a secundària suposaria un increment mensual de 28,8 euros el primer any fins a arribar als 144 en el cinquè. Per a infantil i primària, l’augment aniria des dels 28,2 mensuals fins als 141 al cinquè any.
El conjunt dels sindicats consideren que la proposta «no permet una negociació real» i han exigit a la conselleria dades salarials comparatives amb altres comunitats autònomes. Reclamen que els docents catalans se situïn al capdavant de les retribucions estatals, «a causa de l’alt cost de la vida a Catalunya i la complexitat de l’alumnat».
Demanen, a més, que l’augment s’apliqui «dins de l’actual legislatura» i que l’impacte econòmic més alt sigui aquest mateix any.
