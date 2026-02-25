Patinets elèctrics
Multes de fins a 800 euros si el teu patinet no compleix aquest requisit
A partir de 2026 els conductors vehicles de mobilitat personal hauran de portar sempre dos documents si volen circular per la via pública
Els cossos policials, juntament amb la Direcció General de Trànsit (DGT), s’encarreguen que les persones que es desplacen en vehicles de mobilitat personal (VMP) com els patinets compleixin la normativa establerta, amb l’objectiu d’augmentar la seguretat viària i reduir la sinistralitat.
Per aquest motiu a partir de 2026 és obligatori inscriure tots els patinets elèctrics i la resta de VMP al Registre de la Direcció General de Trànsit (DGT) per poder circular per la via pública. El tràmit es pot fer de manera telemàtica i té un cost aproximat de 8 euros. Per completar-lo, cal introduir les dades del vehicle, del titular i el certificat de circulació corresponent. Un cop fet el registre, el vehicle obté la identificació oficial.
També és obligatori contractar una assegurança de responsabilitat civil i no tenir aquesta cobertura pot comportar multes de fins a 800 euros. A partir de 2027, només podran circular els que estiguin homologats oficialment.
Normes de circulació
Els patinets elèctrics només poden transportar una persona i han de circular, sempre que sigui possible, pels carrils habilitats. Quan no n’hi hagi, els conductors han d’anar per la calçada i indicar amb antelació les maniobres a la resta d’usuaris per reduir el risc d’accident.
Les recomanacions inclouen respectar els vianants i adequar la velocitat a la intensitat del trànsit, mantenint-la sempre per sota dels 25 km/h per evitar sinistres o minimitzar-ne la gravetat. A més, els conductors estan obligats a sotmetre’s a les proves d’alcohol i drogues.
Prohibicions
Pel que fa a les prohibicions, no es permet circular per vies interurbanes, travesseres, autopistes o autovies, túnels urbans, voreres, zones de vianants, carrils bus ni carrils bici. També està prohibit conduir amb auriculars o casc connectats a un reproductor i fer servir el mòbil mentre es circula.
En l’àmbit de la seguretat, es recomana utilitzar casc i portar timbre. En situacions de baixa visibilitat, cal fer servir l’enllumenat i elements reflectors per millorar la detecció del vehicle i augmentar la seguretat a la via.
