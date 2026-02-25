Salut
Consum prohibirà la venda de les begudes energètiques a menors de 16 anys
La normativa que prepara el Govern ampliarà la prohibició a menors de 18 anys en el cas de marques amb més de 32 mil·ligrams de cafeïna per cada 100 mil·lilitres
Patricia Martín
El consum de begudes energètiques a Espanya ha experimentat un fort creixement, sobretot entre els adolescents. Quatre de cada 10 estudiants d’entre 14 i 18 anys en beu habitualment, malgrat que tenen una gran quantitat d’estimulants, cafeïna i sucres, per la qual cosa poden provocar alteracions en el son, en el comportament o trastorns cardiovasculars. Per això, el ministre de Drets Socials i Consum, Pablo Bustinduy, ha anunciat aquest dimecres que preveu impulsar una normativa destinada a prohibir la venda de totes les begudes energètiques a menors de 16 anys, tal com va avançar El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, el 16 de febrer.
La regulació també prohibirà la venda de les begudes que contenen més de 32 mil·ligrams de cafeïna per 100 mil·lilitres als majors de 18 anys, segons ha explicat el ministre a Barcelona, abans de reunir-se amb representants de la Gasol Foundation, organització que combat l’obesitat infantil. Encara no està decidit si aquesta normativa s’aprovarà de manera autònoma o formarà part de la limitació de la publicitat d’aliments no saludables infantils que Bustinduy també vol impulsar, segons fonts del seu departament.
Això no obstant, convé recordar que no sempre els desitjos dels ministres de Consum s’arriben a fer realitat. L’antecessor de Bustinduy, Alberto Garzón, també va intentar, la passada legislatura, vetar els anuncis d’aliments com la xocolata, les galetes o els gelats dirigits a menors, a fi reduir els alts índexs d’obesitat infantil, però no ho va aconseguir perquè els ministeris d’Agricultura i Indústria van vetar el seu reial decret, fent-se ressò de les peticions de les empreses afectades. Una cosa similar podria passar amb les begudes energètiques i, de nou, amb la regulació de la publicitat, tenint en compte, a més, que el Govern no compta amb sòlids suports parlamentaris, si la normativa ha de ser aprovada a les Corts.
Però, en un context tan complicat, Bustinduy sí que ha aconseguit, per ara, aprovar un decret sobre menjadors que proporciona una alimentació saludable a les escoles i prohibeix la brioixeria industrial i les begudes energètiques en àmbits educatius. I està estudiant fer el mateix amb l’alimentació que se serveix a hospitals, residències de gent gran i altres instal·lacions públiques on, per exemple, Consum preveu limitar l’oferta d’aliments ultraprocessats, el consum dels quals s’ha triplicat en els últims 30 anys.
Ampli suport
Sobre la prohibició de les begudes energètiques als menors de 16 anys, el ministre ha remarcat aquest dimecres que es tracta d’una iniciativa que compta amb un ampli suport social, ja que segons el baròmetre elaborat per l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària (AESAN) i difós la setmana passada, nou de cada 10 espanyols està d’acord en el veto i més de la meitat creu que s’hauria d’estendre fins als 18 anys. El sondeig indica, a més, que també hi ha un suport majoritari entre els joves, ja que el 88,3% dels enquestats entre 18 i 35 veuen amb bons ulls la mesura.
La prohibició aniria alineada amb les limitacions a aquestes begudes adoptades en altres països europeus com Alemanya, Noruega, Letònia, Polònia, Hongria o Lituània i, a Espanya, amb normativa autonòmica de Galícia i Astúries, per la qual cosa suposaria normalitzar la legislació a escala estatal i afavorir així, segons Consum, la unitat de mercat.
Els riscos
El baròmetre de l’AESAN indica que el 25% dels espanyols consumeixen begudes energètiques, unes dues vegades per setmana de mitjana. I gairebé la meitat (el 49%), les consumeixen almenys una vegada al dia i el 47% les barregen regularment amb alcohol, cosa que incrementa els riscos per a la salut. El Comitè Científic de l’Agència de Seguretat Alimentària va emetre una alerta el 2021 sobre els perills associats, ja que la ingesta excessiva de cafeïna pot provocar efectes fisiològics que van des de l’alteració del son –tant en el temps necessari per conciliar com en la durada–, fins a efectes psicològics i alteració del comportament, així com trastorns cardiovasculars.
