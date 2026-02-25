Envelliment poblacional
El consum, l’estalvi i les transferències cap a les seves famílies converteixen els majors de 55 anys en un "motor econòmic", conclou un estudi
Un treball de la Fundació Mapfre i FEDEA deixa clar que els majors de 55 anys no són únicament perceptors de prestacions, sinó que consumeixen activament i sostenen les seves famílies
Patricia Martín
Enmig del debat sobre qui rep i aporta més al país, entre la generació "boomer" i els mil·lennistes, un estudi de la Fundació Mapfre i FEDEA, presentat aquest dimecres, deixa clar que els sèniors no són únicament perceptors de pensions, sinó que estalvien, consumeixen activament i ajuden a alimentar les seves famílies, fins al punt que “s’han convertit en un motor econòmic del país”. Per arribar a aquesta conclusió, el treball analitza com es distribueixen els recursos econòmics al llarg del cicle vital, per donar llum sobre quant ingressen i en què gasten els membres de les llars espanyoles, segons la seva edat i gènere, i quant reben i aporten al sistema públic.
El treball conclou que els recursos totals de les llars sumen 1,53 bilions d’euros, una xifra equivalent a l’111% del PIB. De mitjana, cada persona gestiona 32.391 euros a l’any procedents del treball, el capital, les prestacions públiques i l’ús de serveis públics. Gairebé dos terços dels recursos procedeixen de les rendes del treball i la resta, una mica més d’un terç, de les prestacions públiques. El 44% es destina al consum privat, el 23% al consum públic —sobretot a sanitat i educació—, el 26% al pagament d’impostos i cotitzacions i el 7% es converteix en estalvi.
Després de la conclusió general, l’informe —titulat "Ingressos i despeses de les llars espanyoles per edat i gènere"— quantifica el saldo fiscal per edat i gènere, és a dir, la diferència entre el que una persona aporta en impostos i cotitzacions i el que rep a través de prestacions i serveis. Durant la infància i la joventut (fins als 29 anys), els ingressos laborals són reduïts i el consum es finança principalment mitjançant transferències privades entre familiars i despesa pública, especialment en educació i sanitat. Aquest grup concentra només el 21,6% dels recursos del total de la població (330.983 milions d’euros). Es tracta, per tant, “d’una etapa de dependència econòmica finançada per les famílies i per l’Estat”, segons els autors.
Les rendes del treball
Entre els 30 i els 54 anys es concentra la major part dels treballadors, i és el tram amb més capacitat de generació d’ingressos i d’aportació al sistema. Aquest grup mobilitza 606.852 milions d’euros en recursos, concentra la major part de les rendes del treball i paga més de la meitat del total recaptat en impostos i cotitzacions socials de la població. És, per tant, el principal contribuent net i el pilar financer del sistema de benestar, i finança bona part de la despesa pública destinada a joves i grans.
A partir dels 55 anys, segons l’informe, “el patró canvia significativament”. Aquest grup, que el 2022 ja sumava 16,1 milions de persones —el 34% de la població i que genera el 32,8% del PIB—, concentra 592.719 milions d’euros en recursos, incloent rendes de mercat i prestacions. Els sèniors reben 183.070 milions d’euros en prestacions públiques, fonamentalment pensions, i aporten 138.173 milions en impostos i cotitzacions (cosa que representa el 34,5% del total). A més, concentren el 68% de l’estalvi total de les llars (73.578 milions), la seva contribució a la producció nacional arriba al 32,8% i al sosteniment de l’Estat a través d’impostos, al 42,7%, un percentatge superior al seu pes en el conjunt de la població (que és d’un 34%).
A la llum d’aquestes dades, el director del Centre d’Investigació Ageingnomics de Fundació Mapfre, Juan Fernández Palacios, ha indicat que “els majors de 55 anys no són únicament perceptors de prestacions, sinó un col·lectiu amb un enorme pes econòmic: són estalviadors, consumidors actius, sostenen xarxes familiars mitjançant transferències intergeneracionals i constitueixen un pilar fonamental d’estabilitat financera i patrimonial”.
Les transferències familiars
Respecte a les transferències familiars, el treball les quantifica en 130.000 milions d’euros anuals, que flueixen fonamentalment des dels adults i els sèniors cap a nens i joves per finançar-ne el consum fins a la seva incorporació plena al mercat laboral. D’aquest total, 103.000 milions procedeixen del grup de 30 a 54 anys i prop de 27.000 milions del col·lectiu de 55 anys o més, “xifres que posen en relleu el paper clau de la família com a mecanisme de redistribució intergeneracional complementari a l’Estat del benestar”, segons l’informe.
Així mateix, la quantificació del consum per edats posa de manifest que es manté relativament estable fins als 50 anys i augmenta posteriorment. Així, les dades mostren com el consum privat mitjà anual se situa en 12.088 euros per persona, mentre que en el grup de 55 anys o més ascendeix a 13.511 euros, per sobre de la mitjana. Part d’aquest increment s’explica per la despesa sanitària més gran —pública i privada— i pel pes de l’habitatge, incloent el lloguer de l’habitatge en propietat, l’import del qual augmenta quan disminueix el nombre de convivents després de l’emancipació dels fills o la viduïtat. Per tot això, el treball conclou que “l’impacte econòmic de la generació sènior supera el que correspondria pel seu pes demogràfic”.
