Balisa V16
La balisa V16 de la DGT podria ser il·legal: Europa estudiarà Espanya per obligar els conductors a comprar-la
La Comissió Europea valorarà si el procés seguit per convertir el dispositiu en un element indispensable per als viatges per carretera
Pol Langa
La polèmica de les balises V16 continua ben viva dos mesos després de la seva posada en marxa. Des de l’1 de gener, a Espanya és obligatori portar el dispositiu de presenyalització al cotxe o a la moto, i s’exposa a multes de 80 euros qui no el porti i sigui requerit per les autoritats.
Després de tot l’enrenou provocat per la seva utilitat en determinades situacions a la carretera, ara la Comissió Europea ha fet que el tema torni a ser d’actualitat en confirmar que estudiarà si l’obligatorietat imposada per la DGT pel que fa a la compra és legal. La Comissió Europea estudiarà si l’obligatorietat imposada per la DGT és legal.
Segons els eurodiputats del PP que han elevat el cas a instàncies continentals, el fet de convertir el dispositiu en un element obligatori podria vulnerar el dret de la Unió Europea, ja que només afecta els ciutadans espanyols i no el conjunt d’europeus. Els eurodiputats del PP alerten que podria vulnerar el dret europeu.
Així, es podria incórrer en una infracció que contradiria l’article 17 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea sense justificació. També afectaria l’article 258, pel fet que el Govern no hauria informat del projecte les autoritats pertinents abans de posar-lo en marxa, un element indispensable en aquests casos.
Segons la norma, els productes han de ser reconeguts pels estats membres, cosa que no hauria passat amb la balisa, fet que podria ser similar a una restricció del comerç al mercat interior. Els productes han de ser reconeguts pels estats membres, segons la norma.
V16 sense homologació
A més, demanen que es posi la lupa en el fet d’haver permès la presència de V16 sense homologació i, per tant, demostrar que no es van exercir els controls adequats per part del Govern. Denuncien que s’haurien permès V16 sense homologació.
Això va en consonància, per exemple, amb la retirada de l’homologació de diverses balises pocs dies abans de la posada en marxa de la mesura, fet que va deixar desprotegits molts conductors que ja havien desemborsat diners per complir la nova normativa i que es van veure obligats a tornar a fer la despesa. La retirada de l’homologació va obligar molts conductors a repetir la despesa.
Fins ara, la Comissió no ha valorat negativament l’ús legalitzat del dispositiu, ni tampoc el procediment seguit per imposar-ne l’obligatorietat, però ha assegurat que estudiarà el cas i s’hi pronunciarà pròximament. La Comissió estudiarà el cas i s’hi pronunciarà pròximament.
- Multa d'Hisenda a un matrimoni que llogava tractors dels anys 80 com si fossin nous per pagar menys impostos
- Vull denunciar la negligència de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per no actuar davant d'una barca encallada a la Rubina
- L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
- Un restaurant de l'Empordà, entre els millors de Catalunya segons la Guia Macarfi 2026
- Les cabanyoles de Jorge Rey alerten de l'arribada d'una dorsal africana: què significa això?
- Una mare i un nadó de 23 mesos, desapareguts a Catalunya: 'Fa vuit dies que no parlo amb ells
- Els arqueòlegs celebren un descobriment a l'antiga ciutat de Petra: un sistema hidràulic avançat amb canonades de plom
- Fins a 200 euros al mes per cada fill: així seria la nova ajuda universal que prepara el Govern