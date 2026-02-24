Protestes
Arrenquen tres dies clau de negociació per evitar una nova vaga a l’escola catalana la setmana del 16 de març
Educació ha convocat els sindicats a tres taules de negociació, dimarts, dimecres i dijous, per intentar arribar a un acord després de la manifestació històrica de l’11 de febrer
Helena López
Comencen tres dies clau en les negociacions entre els sindicats educatius –en un bon moment de forma després de la demostració de força que va suposar l’exitosa vaga de l’11 de febrer– i la Conselleria d’Educació i Formació Professional (FP), que vol evitar tant sí com no la setmana d’aturades convocada pels sindicats entre el 16 i el 20 de març i la imatge de sistema desbordat que projecta la massiva mobilització docent. Les línies vermelles dels sindicats són clares: una pujada de salari –els 1.500 euros bruts anuals en quatre anys plantejats pel Govern la setmana passada els van resultar una ofensa–, una baixada de ràtios, menys burocràcia i més recursos per a l’escola inclusiva.
La primera de les reunions comença aquest dimarts a les 10 del matí a la seu la conselleria amb una ordre del dia que inclou parlar sobre «les necessitats de personal a curt i mitjà termini, la planificació de les ofertes d’ocupació pública i els processos de selecció, així com la provisió de llocs de treball docents (i la seva adjudicació)». També el reconeixement normatiu de l’autoritat del professorat, una de les grans apostes del Departament en la negociació.
Salaris i burocràcia
El gruix de la negociació serà dimecres, també a les 10 del matí, jornada en què negociarà sobre el marc retributiu, possibles ajustos i escenaris de millora, i el pla de desburocratització.
Finalment, dijous, 26, l’última de les tres taules de la setmana estarà dedicada al «desenvolupament i consolidació» del model d’educació inclusiva, les ràtios d’alumnes per aula als centres educatius i els recursos necessaris per garantir una «atenció adequada i equitativa».
Demandes concretes
Els sindicats exigeixen un augment del 100% del complement específic general, desvinculat de l’atribució de noves funcions docents. La proposta inicial del Departament era d’un 15% i el vinculava a «noves funcions» relacionades amb l’orientació i l’escola inclusiva.
Des del sindicat UGT insisteixen en la necessitat d’establir una clàusula de garantia salarial que permeti l’actualització automàtica del sou d’acord amb l’IPC. «Tot això, sense oblidar la necessitat de revertir les retallades, com són el reconeixement del deute dels sexennis, l’equiparació salarial a l’FP, el pagament de les dietes en sortides i colònies, així com la remuneració dels càrrecs d’acord amb la càrrega de les funcions que es desenvolupen», assenyalen des de la UGT.
15 alumnes a primària i 20 a l’ESO
Davant la proposta del Departament d’establir la ràtio de 20 alumnes per aula a primària i de 27 a secundària per al curs 2028-29, des d’UGT exigeixen que s’aprofiti el descens demogràfic per actualitzar les ràtios als centres educatius. Així, per a les etapes d’infantil i primària, proposen establir una ràtio de 15 alumnes, mentre que a les aules de secundària consideren que s’hauria de fixar un nombre màxim de 20 alumnes per grup.
Quant a la burocràcia, el sindicat proposa la creació d’un entorn únic d’aplicacions digitals que eviti la superposició i la reescriptura de dades, l’ús de documents que permetin la recopilació d’informació funcional i pràctica per al dia a dia a l’aula i, també, la simplificació «profunda» dels processos d’avaluació existents, que «no aporten cap tipus de valor educatiu», asseguren.
- Vull denunciar la negligència de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per no actuar davant d'una barca encallada a la Rubina
- Multa d'Hisenda a un matrimoni que llogava tractors dels anys 80 com si fossin nous per pagar menys impostos
- Fins que vaig fer setanta anys no vaig poder fer realitat el meu somni de ser atleta
- Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
- Les cabanyoles de Jorge Rey alerten de l'arribada d'una dorsal africana: què significa això?
- Convoquen a la Rambla de Figueres una trobada de 'therians', persones que s'identifiquen amb animals
- Els arqueòlegs celebren un descobriment a l'antiga ciutat de Petra: un sistema hidràulic avançat amb canonades de plom
- El Govern planteja que els treballadors de baixa per càncer, infart o ictus puguin reincorporar-se progressivament a la feina