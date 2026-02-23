Judicial
Multa d'Hisenda a un matrimoni que llogava tractors dels anys 80 com si fossin nous per pagar menys impostos
El TSJC confirma les sancions i conclou que les despeses deduïdes no tenien lògica econòmica i que es va aplicar indegudament la llibertat d'amortització amb més de 600.000 euros en pèrdues declarades
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avalat l’actuació de l’Agència Tributària contra un matrimoni que havia recorregut les liquidacions i sancions derivades de la regularització de l’IRPF corresponent als exercicis 2016 i 2017. La Sala ha desestimat íntegrament el recurs i conclou que les despeses deduïdes no responien a una lògica econòmica real i, en alguns casos, estaven clarament inflades, segons ha avançat The Huffington Post.
Despeses qüestionades i maquinària antiga a preu de nova
La sentència 3194/2025, de 29 de setembre, recull que la Inspecció va detectar que una agricultora havia deduït despeses vinculades a una societat administrada pel seu marit. Entre els conceptes facturats hi figuraven serveis d’assessorament, innovació i internacionalització, així com el lloguer de tractors i remolcs adquirits entre els anys 80 i 90.
Hisenda va considerar que aquestes operacions no estaven degudament acreditades. En el cas de la maquinària agrícola, el tribunal subratlla que es tractava d’equips amb més de 30 anys d’antiguitat i pràcticament amortitzats segons els criteris fiscals. Tot i això, es van aplicar tarifes equiparables a les de maquinària nova. Per a la Sala, aquest lloguer “manca de sentit econòmic” i evidencia una deducció artificiosa de despeses. A més, no va quedar provat el pagament efectiu de les quantitats pactades.
Serveis d’internacionalització sense rastre real
Durant la comprovació inspectora també es va constatar que la societat familiar havia facturat imports significatius per suposats serveis de comercialització exterior, plans de màrqueting i desenvolupament de nous productes derivats de l’oli d’oliva.
No obstant això, el tribunal posa en relleu que l’activitat de l’agricultora comptava en aquells anys amb un únic client, fet que genera dubtes sobre la realitat d’aquesta expansió internacional. Com a únic indici d’aquesta activitat a l’estranger, només constava l’estada de dues persones en hotels de Polònia durant un cap de setmana.
Amortització aplicada amb fortes pèrdues
Un altre dels punts centrals del litigi va ser l’aplicació del règim de llibertat d’amortització l’any 2017. La normativa exigeix que l’activitat econòmica presenti un rendiment net positiu previ per poder acollir-se a aquest incentiu fiscal.
En aquest cas, però, l’explotació agrícola va declarar aquell any unes pèrdues de -643.502,09 euros i acumulava prop de 900.000 euros en resultats negatius durant els exercicis comprovats. Davant la claredat del requisit legal, el TSJC considera que era “absolutament impossible” aplicar el benefici fiscal en aquestes circumstàncies i qualifica l’actuació de greument negligent.
Pel que fa al marit, Hisenda també va anul·lar deduccions per despeses d’hotels a Tortosa —on la seva esposa exercia com a registradora de la propietat—, així com despeses de vehicles i altres consums que no es van poder vincular adequadament a cap activitat econòmica, ja que podien tenir caràcter personal.
Límits a l’anomenada economia d’opció
La defensa del matrimoni va al·legar vulneració de la llibertat d’empresa, del dret a la igualtat i del dret a la propietat privada, i va sostenir que podien estructurar la seva activitat mitjançant una societat familiar en exercici de l’anomenada “economia d’opció”.
El tribunal recorda, però, que aquesta figura permet escollir entre opcions legals reals, però no empara la creació d’estructures sense motius econòmics vàlids amb l’única finalitat de reduir la càrrega fiscal. La Sala conclou que l’Administració va motivar correctament la regularització i va acreditar la negligència dels contribuents.
En conseqüència, el TSJC confirma les liquidacions i sancions imposades per l’Agència Tributària i condemna el matrimoni al pagament de les costes de manera solidària, amb un límit de 3.000 euros. La resolució no és ferma i es pot recórrer en cassació davant el Tribunal Suprem.
- El TSJ avala l'acomiadament d'un treballador per negar-se a ensenyar la motxilla en sortir de la feina
- Avís als contribuents catalans amb ingressos entre 15.876 i 20.000 euros: els interessa fer la declaració
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- Preveuen reobrir per Setmana Santa la carretera entre Llançà i el Port de la Selva, tallada per una esllavissada
- No és veritat que amb 15 anys cotitzats ja tinguis pensió: la Seguretat Social exigeix una altra condició clau que molts ignoren
- La carretera més perillosa d'Espanya és a Catalunya
- Carlos González, pediatre: 'Algú t'ha dit alguna vegada que els nens de tres mesos dormen sols? Doncs ho sento, no és així
- La denúncia d'una sindicalista: 'Em sorprèn que el dret del propietari prevalgui més que el d'una persona que viu al carrer