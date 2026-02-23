Debat
Juan del Val defensa que prohibir el burca és "inqüestionable": "No és el mateix que portar un crucifix"
Les seves declaracions arriben després que el Congrés rebutgés la proposta de Vox per prohibir el vel integral, en una votació ajustada que ha reobert el debat polític
El Congrés va rebutjar, dimarts passat, la proposta de Vox per prohibir el burca i el nicab als espais públics per 177 vots en contra, 170 a favor i una abstenció. Tot i el suport del PP, la iniciativa no va prosperar i va evidenciar la divisió parlamentària sobre aquesta qüestió. La formació de Santiago Abascal defensava restringir les peces que oculten el rostre, en considerar que la seva permissivitat respon a una “falsa noció de tolerància” i contribueix a normalitzar el vel integral.
El vot contrari de Junts va ser clau. El partit va marcar distàncies amb la proposta de Vox, tot i anunciar que presentarà una iniciativa pròpia per regular el vel integral, vinculada a l’assumpció de competències en seguretat per part de la Generalitat.
Des de l’esquerra, el rebuig va ser contundent i es va acusar Vox d’islamofòbia. Amb tot, el debat no es va tancar: el portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, va qualificar el burca de “salvatjada” i va defensar que una esquerra laica no pot avalar la invisibilització de les dones, encara que els casos siguin minoritaris.
El debat traspassa el Congrés
La discussió també ha arribat als mitjans. El programa La Roca, de La Sexta, va dedicar una taula rodona a analitzar la qüestió amb Ángel Antonio Herrera, Edu Galán, Carolina Bescansa i Juan del Val.
Bescansa va apuntar que la clau del rebuig no és tant la possibilitat legal de prohibir el burca com els arguments que acompanyaven la iniciativa de Vox. Va recordar que en alguns països europeus s'han restringit símbols religiosos visibles per protegir la neutralitat dels espais públics, però va considerar que en aquest cas el plantejament responia a un "debat trampa" amb rerefons islamòfob.
Herrera, en canvi, es va mostrar favorable a la desaparició del burca, assegurant que moltes dones no han pogut decidir lliurement portar-lo i que es tracta d'una limitació de la llibertat que no s'hauria de tolerar. Galán va advertir del risc de tractar les dones com si no tinguessin capacitat de decisió pròpia.
Juan del Val va ser el més contundent. Va definir el burca com una "mostra de sotmetiment de la dona" i va sostenir que aquest fet, per si sol, ja marca el límit del debat. Segons la seva opinió, no es pot emparar sota la llibertat individual, una pràctica que considera incompatible amb la igualtat.
L'escriptor també va defensar que la prohibició del vel integral als espais públics és "inqüestionable", al marge de qui la proposi, i va remarcar que no és "el mateix un crucifix, que el portes en el coll, que un burca", que et cobreix completament la cara. Per reforçar la seva posició, va citar Javier Cercas: si un partit amb el qual no coincideixes en res diu una veritat, cal reconèixer-la igualment.
Malgrat el revés parlamentari, la votació ha servit per situar de nou el vel integral al centre de la discussió política i mediàtica, amb posicions que travessen ideologies i que apunten que el debat difícilment quedarà tancat.
