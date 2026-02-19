Conflicte a l’escola catalana
Els sindicats convoquen una setmana de vagues al març i Educació s’obre a millorar l’oferta salarial
Els representants dels treballadors plantegen una aturada esglaonada: dos dies de vaga per territori, amb un sol dia d’aturada global divendres, 20 de març
El Departament d’Educació i Formació Professional (FP) s’obre a millorar l’oferta salarial per als docents i els cita a tres noves reunions la setmana que ve
El Govern ofereix un augment de 1.500 euros anuals als professors catalans en quatre anys
Helena López
El conflicte a l’escola catalana encara és lluny de resoldre’s. Els sindicats amb representació a la taula de negociació del Departament d’Educació i Formació Professional (FP) –USTEC, Professors de Secundària, CCOO, la CGT i la UGT– titllen d’« absolutament insuficient» tant l’augment salarial plantejat pel Govern (1.500 euros anuals bruts en quatre anys) com la resta de mesures recollides en el pla presentat per la conselleria, per la qual cosa es reafirmen en la convocatòria d’una setmana devagues a l’escola entre el 16 i el 20 de març.
Un cicle de vagues que pretén impactar en l’escola durant una setmana sencera, però que es planteja de manera esglaonada per territoris. És a dir, anirà per pobles, no hi haurà vaga cada dia a tot arreu.
El mapa de les vagues
Dilluns, 16 de març, hi haurà vaga als centres educatius del Baix Llobregat, Barcelona i el Barcelonès; dimarts, 17, a Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Penedès; dimecres, 18, a Lleida, el Pirineu i la Catalunya Central; dijous, 19, al Maresme, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i Girona, i divendres, 20, a tot Catalunya, jornada final que anirà acompanyada d’una nova manifestació unitària a Barcelona.
La proposta de millora salarial del Govern rebutjada pels sindicats consistia en 1.480,36 euros anuals a primària i 1.513,68 euros a secundària de forma progressiva fins al 2029, augment que es faria incrementant l’import del complement específic (el que depèn de les autonomies) un 3,75% anual fins a arribar al 15% en quatre anys.
A la pràctica, el 2029, un docent català cobraria uns 110 euros bruts més al mes per aquest concepte. Proposta que el professorat ha rebut gairebé com una ofensa, a l’estar, a més, supeditada a l’aprovació dels pròxims pressupostos de la Generalitat, i , en cas que es materialitzés, seria indispensable incloure en les tasques dels docents noves funcions per «justificar-la», vinculades amb l’orientació i l’escola inclusiva.
«Punt de partida»
Malgrat aquest rebuig frontal de l’actual proposta, els sindicats asseguren que en la reunió de la taula celebrada al departament aquest dijous, els representants de la conselleria han admès que era una proposta «insuficient» i han parlat de «punt de partida».
«Ens han convocat a tres taules de negociació la setmana que ve, dimarts, dimecres i dijous, per proposar-nos millores a la proposta inicial», ha assenyalat després de la reunió la portaveu d’USTEC –el sindicat majoritari–, Iolanda Segura, que celebra la voluntat negociadora del Govern.
A més de la proposta de millora salarial, que consideren directament insultant, els sindicats critiquen que les mesures aportades en el pla de millora sobre la inclusió es presenten «sense recursos ni planificació», i titllen el pla de reducció de la burocràcia d’ambigu. «La proposta no respon al clamor massiu de la comunitat educativa», conclouen.
