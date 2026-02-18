Ciència
Un estudi de la Universtat Johns Hopkins demostra que els simis són capaços d'imaginar i simular com els humans
La investigació conclou que també poden transmetre informació que l’altre desconeix per coordinar-se i resoldre una tasca en equip
La imaginació ja no seria una capacitat reservada només als humans. Així ho constata un estudi de la Universitat Johns Hopkins, als Estats Units, que apunta que alguns grans simis poden "simular" situacions inexistents i comprendre objectes imaginaris, una habilitat que durant dècades s'havia considerat pràcticament exclusiva de la nostra espècie.
La recerca, publicada a Science, descriu una bateria de proves inspirades en una mena de "festa del te" en què els investigadors van recrear accions quotidianes amb recipients buits. En aquest context, un bonobo va reaccionar com si hi hagués líquids i aliments que, en realitat, no existien, cosa que suggereix que aquests primats poden representar mentalment elements absents.
De la revolució de Jane Goodall a un nou canvi de mirada
La primatòloga Jane Goodall va sacsejar la ciència als anys seixanta, quan va demostrar que els ximpanzés fabriquen i utilitzen eines, un descobriment que va obligar a replantejar què entenem per "humà". Ara, els autors de l'estudi interpreten que aquests nous resultats continuen en la mateixa línia: ampliar la idea de fins on arriben les capacitats cognitives d'altres espècies.
Els experiments es van fer amb en Kanzi, un bonobo de 43 anys que viu a l'Ape Initiative. En una primera prova, els científics van col·locar dos gots transparents buits sobre la taula, al costat d'una gerra també buida. L'experimentador va fingir que hi abocava suc en tots dos gots i, després, va simular que buidava el contingut d'un d'ells. Quan li van preguntar on era el suc, Kanzi va assenyalar majoritàriament el got que, segons la seqüència "fictícia", encara el conservava.
Distingeix entre el que és real i el que se simula
Per comprovar que no es tractava d'una simple associació, l'equip va repetir la situació afegint-hi un got amb suc real al costat del got amb suc imaginari. Davant la pregunta de quin volia, el bonobo va triar gairebé sempre el líquid real, un resultat que els investigadors interpreten com una prova que diferencia amb claredat la realitat de la simulació.
Un tercer experiment va traslladar el mateix esquema a un raïm imaginari. L'experimentador va fingir que agafava un raïm d'un recipient buit i la posava en un de dos pots, abans de simular que en buidava un. De nou, Kanzi va identificar habitualment on "era" l'objecte fictici, amb encerts per sobre del que seria esperable per atzar.
Els autors apunten que aquesta capacitat de representar mentalment situacions absents podria venir d'un ancestre comú d'humans i grans simis, de fa entre 6 i 9 milions d'anys. Tot i que el bonobo no va respondre sempre de manera perfecta, el patró de resultats reforça la idea que la seva vida mental no queda limitada només al que té davant en aquell moment.
Què ve ara? Més espècies i més formes d'imaginar
L'equip vol estendre les proves a altres simis i animals per determinar si aquesta habilitat és més habitual del que s'havia pensat. També preveuen explorar aspectes com la capacitat d'anticipar el futur o d'inferir què pot estar pensant un altre individu.
