Per a aquest semestre
Rodalies prepara una nova app d’horaris en temps real
La consellera Sílvia Paneque estén la mà a la resta de partits per arribar a un «gran pacte de país» sobre Rodalies
Dalmau demana «disculpes» pel caos de Rodalies i ofereix un pacte per «refundar» el sistema ferroviari de Catalunya
La gratuïtat de Rodalies i una app sobre les incidències: les propostes del Parlament contra el caos ferroviari
Pau Lizana Manuel
«Esperem que aquest semestre es pugui presentar la nova aplicació que ens permeti veure una millora en el càlcul de temps dels trens». Amb aquestes paraules, la directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Susi López, ha avançat aquest matí que el Departament de Territori prepara ja una nova plataforma digital que, una vegada per sempre, permeti als usuaris conèixer en temps real tant el temps de pas dels trens que esperen com les incidències que es produeixin a les vies.
López ha reconegut que el sistema d’informació de la xarxa de Rodalies «té molt marge de millora» i que s’han de reforçar elements com les pantalles o la megafonia de les estacions, una cosa en què «Renfe està treballant i ja està en la fase final», ha assegurat. Això sí, la directora general ha reconegut que el quid de la qüestió continua estant en la necessitat d’«una millor coordinació entre els dos centres de control» del sistema ferroviari català. És a dir, entre el Centre de Regulació de Circulació (CRC) d’Adif, a l’estació de França, i el Centre de Gestió de Rodalies, a l’estació del Clot. «Si no, la informació no arribarà», ha rematat López.
Cap a un pacte de país
L’anunci de López ha sigut l’única novetat palpable que s’ha desprès en la comissió de Territori i Habitatge d’aquest dimecres al Parlament. La sessió ha estat marcada per la crida de la consellera Sílvia Paneque a la resta de partits a mirar «més enllà de les seves diferències» per elaborar un gran pacte nacional que «marqui el camí compartit» de Rodalies. És una proposta que ja va posar sobre la taula el mes de gener passat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, llavors president en funcions per la baixa mèdica per osteomielitis púbica de Salvador Illa.
Durant la seva intervenció, la consellera ha tornat a admetre la «normalitat perversa» amb què ja funcionava el sistema ferroviari català abans de l’accident de Gelida i ha insistit a remarcar el «dèficit acumulat d’inversions» de Rodalies. Paneque també ha tret pit que el grau d’execució de les inversions s’ha elevat fins al 77% aquest últim any, una cosa que, igualment, ha reconegut que és insuficient.
La consellera també ha volgut reivindicar la necessitat de desplegar Rodalies.cat, l’empresa mixta que suposarà el traspàs de Rodalies a la Generalitat, i ha explicat que la primera línia que passaria a mans del Govern seria l’R1 i que ja s’està estudiant com fer el mateix amb l’R2 Sud i l’R3.
Qui s’ha mostrat més dur amb l’oposició és el secretari de Transports i Mobilitat, Manel Nadal, que ha carregat contra els governs de la dècada passada per no actuar en favor de Rodalies i ha negat, tal com contemplen partits com Junts, que un traspàs immediat a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) sigui possible. «Hem de formar 1.000 maquinistes, però no per fer fora els que hi ha ara, sinó perquè hi hagi un relleu. Els formarem amb Renfe, i circularan per vies d’Adif. No podem prescindir totalment d’aquestes dues empreses», ha defensat.
Sense calendari
Per la seva banda, els diputats presents en la comissió han reclamat, entre altres mesures, que la conselleria aporti calendaris tant per a la tornada a la normalitat del servei de Rodalies com dels terminis per posar en marxa el «gran pacte de país» reivindicat per Paneque. «Menys retòrica i més calendari», ha exhortat el diputat dels Comuns, Lluís Mijoler. «¿Quan es resoldrà aquesta situació a curt termini?», ha preguntat la diputada del PPC, Àngels Esteller.
La diputada d’ERC Lluïsa Llop, d’altra banda, ha demanat que el Govern es planti davant Renfe i Adif i ha lamentat que el ministre de Transports, Óscar Puentes, no hagi trepitjat Catalunya des de l’esclat de la crisi. Més dura s’ha mostrat la diputada de Junts, Judith Torojo, que més enllà de defensar la viabilitat jurídica de rescindir els contractes amb les dues empreses estatals, ha demanat a la consellera que dimiteixi. «¿Pensa complir el que ha votat el Parlament? ¿Respectaran la reprovació per segona vegada?», ha etzibat Toronjo.
