Acompanyament nocturn
Carlos González, pediatre: "Algú t'ha dit alguna vegada que els nens de tres mesos dormen sols? Doncs ho sento, no és així"
L'expert respon a una consulta d'una mare i defensa que la necessitat de companyia és normal des dels primers mesos fins a la infància
Daniela Cabeza
En un vídeo publicat a Instagram, en el marc del seu pòdcast Criando sin miedo, el pediatre Carlos González aborda una de les preocupacions més freqüents entre mares i pares amb nadons petits: la dificultat dels infants per adormir-se sols.
En el reel, González respon a la consulta d’una mare anomenada María, que explica que la seva filla, de tres mesos, mai no aconsegueix adormir-se sense companyia i pregunta què pot fer davant d’aquesta situació.
El pediatre comença la seva resposta assenyalant que aquesta qüestió és completament habitual, sobretot entre pares primerencs. "Algú t’ha dit alguna vegada que els nens de tres mesos dormen sols? Doncs ho sento, no és així", afirma. Amb això, l’expert deixa clar que els nadons petits no tenen la capacitat d’adormir-se de manera independent.
González explica que, durant els primers anys de vida, els infants dormen amb la seva mare. Assenyala que, en algunes ocasions, poden acceptar la presència del pare o d’una altra persona, però que, en general, prefereixen dormir acompanyats de la mare. Aquesta preferència, indica, no és excepcional ni limitada a una etapa concreta.
La importància de l’acompanyament en el son infantil
El pediatre detalla que, amb el pas del temps, alguns infants accepten canvis en la manera de dormir. Als dos o tres anys, hi pot haver nens que ja no dormin al mateix llit que la seva mare, però sí en un bressol o en un llit col·locat a prop. En altres casos, poden arribar a dormir en una altra habitació.
No obstant això, González aclareix que dormir en una altra habitació no implica necessàriament adormir-se sols. Segons explica, quan un nen dorm separat, el més habitual és que l’adult hagi d’acompanyar-lo fins que s’adorm. Això sol implicar explicar-li contes de manera repetida i quedar-se al seu costat fins que conciliï el son.
El pediatre assenyala que aquesta necessitat d’acompanyament pot mantenir-se durant diversos anys. Segons indica, no és estrany que això passi amb nens de quatre, cinc o sis anys i, fins i tot, en alguns casos, amb nens de set. Afegeix que, a aquesta edat, el nen ja comprèn que, quan s’adormi, l’adult se n’anirà a una altra habitació i no es quedarà amb ell tota la nit.
Tot i així, González explica que molts nens prefereixen que l’adult sigui present fins al moment de quedar-se adormits. Fins i tot quan el nen es desperta a mitjanit, és possible que no plori, no cridi ni s’aixequi per anar a l’habitació dels seus pares, però que continuï valorant la presència de l’adult a l’inici del son.
Amb aquest missatge, Carlos González insisteix que la necessitat de proximitat a l’hora de dormir forma part del desenvolupament habitual dels infants i que no s’ha d’interpretar com un problema en si mateix.
- Julia Otero explica la seva rutina després del càncer: 'Em llevo a les 5 del matí i cada dia camino 8 quilòmetres
- Vull expressar el meu sincer agraïment a tot l’equip de l’Hospital de Figueres per la seva excel·lent professionalitat i dedicació
- Guillem Segura, alcalde de Siurana d'Empordà: "Ens preocupa el creixement del Logis pels impactes ambientals i socials"
- El Govern planteja que els treballadors de baixa per càncer, infart o ictus puguin reincorporar-se progressivament a la feina
- Una esquerda de 17 metres a Castellfollit de la Roca torna a posar el focus en els despreniments: 'No hi ha risc imminent, però cal estar vigilants
- La plaça més bonica d’Espanya és la que Unamuno va anomenar “el saló més bell d’Europa”: una obra mestra del barroc espanyol de pedra daurada i declarada Patrimoni de la Humanitat
- Els agents dels Mossos cobraran 4.000 euros més anuals i tindran més vacances
- Sortir 'en punt' pot acabar en acomiadament si abans es deixa de treballar: ho avala el Tribunal Suprem