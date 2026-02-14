Els Mossos detenen un home per una presumpta agressió sexual a Ripoll
L'Ajuntament diu que el detingut era imam i la víctima menor, però la policia catalana no ho confirma
ACN
Ripoll
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per una presumpta agressió sexual a Ripoll. L'Ajuntament de la ciutat ha assegurat en un missatge a les xarxes socials que ha tingut coneixement per "vies no oficials" de la detenció. La líder d'Aliança Catalana i alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha assegurat que el detingut seria l'imam de la mesquita local, i la víctima una menor, elements que la policia catalana no confirma.
El consistori ha assegurat que ofereix suport jurídic i social a la família de la víctima. Orriols també ha dit que l'Ajuntament "demanarà personar-se com a acusació quan se celebri el judici contra l'imam acusat d'agredir sexualment una menor" al municipi.
