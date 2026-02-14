Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agenda CarnavalMonstres museu DalíParc Agrari Alt EmpordàTurisme Oli CadaquésSuspensió Carnaval Llançà
instagramlinkedin

Els Mossos detenen un home per una presumpta agressió sexual a Ripoll

L'Ajuntament diu que el detingut era imam i la víctima menor, però la policia catalana no ho confirma

Detall d'un vehicle dels Mossos d'Esquadra al Complex Egara, en una imatge d'arxiu

Detall d'un vehicle dels Mossos d'Esquadra al Complex Egara, en una imatge d'arxiu / Albert Segura / Arxiu ACN

ACN

Ripoll

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per una presumpta agressió sexual a Ripoll. L'Ajuntament de la ciutat ha assegurat en un missatge a les xarxes socials que ha tingut coneixement per "vies no oficials" de la detenció. La líder d'Aliança Catalana i alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha assegurat que el detingut seria l'imam de la mesquita local, i la víctima una menor, elements que la policia catalana no confirma.

El consistori ha assegurat que ofereix suport jurídic i social a la família de la víctima. Orriols també ha dit que l'Ajuntament "demanarà personar-se com a acusació quan se celebri el judici contra l'imam acusat d'agredir sexualment una menor" al municipi.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estudien el cos d'un home de 82 anys que en té el d'un de 30: 'Una bona part és genètica, però també és entrenament
  2. VÍDEO | La reacció d'un alcalde de l'Empordà davant la "falsa alarma" de fort vent a la comarca: "Tenia pedres preparades per posar-me-les a la butxaca"
  3. Els experts recomanen rentar-se els peus amb sal i vinagre: aquest és el motiu
  4. Com a mare treballadora visc amb impotència un repartiment d’ajudes que em sembla profundament desigual
  5. El Tribunal Suprem avala que sortir 'en punt' pot acabar en acomiadament si abans es deixa de treballar
  6. Carlos González, pediatre: 'Algú t'ha dit alguna vegada que els nens de tres mesos dormen sols? Doncs ho sento, no és així
  7. L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
  8. La Seguretat Social ho confirma: els majors de 45 anys poden cobrar una pensió mensual si els seus pares moren el 2026

Els Mossos detenen un home per una presumpta agressió sexual a Ripoll

Els Mossos detenen un home per una presumpta agressió sexual a Ripoll

Figueres amplia l'espai esportiu amb la inauguració de la pista coberta Pelayo Martínez

Figueres amplia l'espai esportiu amb la inauguració de la pista coberta Pelayo Martínez

El temporal de vent deixa ratxes de prop de 150 km/h a l'extrem nord de l'Empordà

El temporal de vent deixa ratxes de prop de 150 km/h a l'extrem nord de l'Empordà

Exhibició del Xou Petit del Patinatge Artístic Figueres en la inauguració de la pista coberta Pelayo Martínez.

Destapada la placa commemorativa dedicada a l'arquitecte Pelayo Martínez

Renfe suspèn el servei de tren de Llarga i Mitjana Distància entre Catalunya i el País Valencià pel temporal de vent

Renfe suspèn el servei de tren de Llarga i Mitjana Distància entre Catalunya i el País Valencià pel temporal de vent

La ruta dels foceus, un nou itinerari cultural europeu

La ruta dels foceus, un nou itinerari cultural europeu

Les llistes d'espera per a una operació continuen per sobre dels 4 mesos i mig, però sense superar els terminis màxims

Les llistes d'espera per a una operació continuen per sobre dels 4 mesos i mig, però sense superar els terminis màxims
Tracking Pixel Contents