RECERCA
Detectats al semen 42 químics perjudicials per a la fertilitat
Nieves Salinas
Un estudi pioner desenvolupat per part de l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA) del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), en col·laboració amb l’Institut Nacional Francès per a la Recerca Agronòmica i Ambiental (INRAE) i la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, ha identificat 42 compostos químics d’ús quotidià al semen humà. Els resultats, publicats en la revista Exposome, aporten una visió detallada de l’exposició global a compostos tòxics i el seu possible impacte en la salut reproductiva masculina.
La infertilitat afecta el 15% de la població mundial i els factors masculins són responsables del 40%-50% d’aquests casos. Els investigadors destaquen que els problemes s’han agreujat durant les últimes dècades per factors vinculats a les exposicions ambientals i derivats de l’estil de vida.
"Tot i que el nostre estudi no permet establir relacions causals entre la presència de múltiples substàncies químiques i l’espermatogènesi –formació i desenvolupament dels espermatozoides–, sí que evidencia associacions entre l’exposició a aquests compostos i la qualitat seminal", diu Montse Marquès, investigadora de l’IDAEA-CSIC i autora principal de l’estudi.
Substàncies químiques
L’estudi avalua l’exposoma químic, el conjunt de substàncies químiques a quès està exposada la població, a partir d’una innovadora metodologia d’espectrometria de masses d’alta resolució. La tècnica, diu el CSIC, determina la massa exacta de compostos amb una precisió superior a 0,001 unitats de massa atòmica, que permet distingir entre substàncies que, tot i que semblen iguals, tenen composicions químiques diferents. La recerca va analitzar mostres de semen, sang i orina d’un grup d’estudi format per 48 homes sans d’entre 18 i 40 anys, residents a Tarragona.
