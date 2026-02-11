Acomiadament
Es queda 1,60 euros del canvi d'un cafè de màquina i l'acomiaden després de 14 anys a l'empresa
La companyia li ha de pagar ara una indemnització de 18 mesos
Claudio Torres
Quantes vegades haureu anat a una màquina expenedora per obtenir un petit got de cafè i heu tingut algun tipus de problema amb les monedes o el canvi que us ha de tornar la màquina? Malauradament, és una cosa relativament comuna a la qual tots ens hem hagut d’enfrontar alguna vegada a la vida i que ja forma part de la nostra quotidianitat. Tanmateix, pocs creurien que això acabaria desembocant en un acomiadament després de més de 14 anys.
Una persona que treballava en una empresa italiana, a Brescia, va anar a demanar un espresso a una màquina expenedora de cafè. El canvi era d’1,60 euros, per la qual cosa va trucar a un tècnic, que va anar-hi l’endemà, i així va recuperar aquestes monedes.
Tanmateix, un company el va veure i va pensar que agafava aquelles monedes sense permís del tècnic, cosa que va provocar una discussió entre tots dos i que va acabar implicant el responsable de personal.
Acomiadat per "haver-se aprofitat de la distracció de l’operador de les màquines"
Al final, el treballador va decidir tornar les monedes, ja que no estava segur de si el tècnic s’havia adonat del fet en donar el seu consentiment. Tot resolt, però dues setmanes després va rebre una carta d’acomiadament “per haver-se aprofitat de la distracció de l’operador de les màquines expenedores, presents a l’empresa, per apropiar-se indegudament d’una part dels diners, sostraient-los de les respectives recaptacions”.
Com hem esmentat anteriorment, la persona portava 14 anys a l’empresa. Així doncs, l’empleat va impugnar l’acomiadament, i el Tribunal de Bresnia el va qualificar de “totalment desproporcionat”. Ara, l’empresa ha estat condemnada a pagar-li 18 mesos d’indemnització.
Atès que l’empresa va acusar el treballador d’haver empès el seu company, el tribunal va reconstruir el cas i la sentència va recollir, finalment, que “pel que fa a la hipòtesi d’amenaça, tant verbal com física, cal assenyalar, en primer lloc, el caràcter genèric de l’acusació, mancada de qualsevol referència específica”.
- Els majors de 30 anys que viuen amb els pares podran accedir a una ajuda de més de 700 euros
- Olga Tubau, advocada: “Li vaig dir a Rubiales: ‘Va ser impresentable, Luis, no t’adones que això no es pot fer?’, i ell va contestar: ‘Ho he fet tota la vida’”
- Carlos González, pediatre: 'Algú t'ha dit alguna vegada que els nens de tres mesos dormen sols? Doncs ho sento, no és així
- Multat amb 200 euros per col·locar la balisa V16 però no posar els llums adequats
- Un jutge atura una pràctica habitual de multar i anul·la una sanció de 200 euros imposada per la DGT: 'És il·legal
- Metges de Catalunya considera 'injustes i improcedents' les declaracions de la tinent d'alcade de Figueres sobre el doctor Cervera
- L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
- Només un de cada tres sèniors veu prioritari deixar en herència la casa als fills: 'Volen gaudir del patrimoni en vida