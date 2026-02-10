Successos
A presó una multireincident amb prop de 40 detencions per robar en pobles del Baix Empordà
L'última vegada que la van arrestar va ser a Palafrugell quan sortia d'un habitatge on havia entrat feia poca estona
El jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà ha enviat a presó una lladre multireincident que es dedicava a robar en pobles del Baix Empordà, principalment a Palafrugell. Es tracta d'una dona coneguda pels Mossos d'Esquadra que acumulava prop de 40 detencions. La darrera vegada que la van arrestar va ser cop aquest dissabte pels volts de dos quarts de vuit del vespre quan agents de la Policia Local de Palafrugell la van veure amb una bossa, quan sortia d'una casa on havia entrat feia poca estona. Des del cos s'havia intensificat el seguiment d'aquesta lladre, després de comprovar que havia incrementat la seva activitat delictiva els darrers dies.
Des de l'Ajuntament assenyalen que la policia fa un seguiment d'aquestes característiques a altres persones que també acumulen arrestos per delictes contra el patrimoni. En el cas d'aquesta lladre que ha ingressat a la presó, fa menys d'un mes els Mossos la van detenir dues vegades en poques hores, per robar en cases de Begur i Palafrugell, a més de circular amb un cotxe que figurava com a sostret. El primer dels fets es va produir el dia 8 de gener pels volts de les quatre de la tarda quan va entrar en una casa saltant una tanca i es va emportar diversos objectes.
Pocs metres més enllà, els policies la van detenir i se la van emportar a la comissaria de la Bisbal d'Empordà. L'endemà, la dona va passar a disposició del jutjat de guàrdia de la Bisbal que en va decretar la llibertat. Poques hores després, però, la Policia Local de Palafrugell va aturar un vehicle que figurava com a sostret i que conduïa la mateixa dona. Els agents de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Bisbal d'Empordà, però, van esbrinar que aquell mateix dia la sospitosa havia entrat a robar pels volts de les dues de la matinada a la casa d'una octogenària.
La víctima se'n va adonar quan es va despertar i va veure que hi havia llums enceses, calaixos remenats i la porta del garatge oberta. De dins s'havia emportat documentació i joies. Els Mossos van acabar detenint la dona per segona vegada.
- Olga Tubau, advocada: “Li vaig dir a Rubiales: ‘Va ser impresentable, Luis, no t’adones que això no es pot fer?’, i ell va contestar: ‘Ho he fet tota la vida’”
- Només un de cada tres sèniors veu prioritari deixar en herència la casa als fills: 'Volen gaudir del patrimoni en vida
- L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
- Els tallers mecànics gironins alerten que prop del 30% dels cotxes no porten la ITV al dia i que el parc està "envellit"
- Els majors de 30 anys que viuen amb els pares podran accedir a una ajuda de més de 700 euros
- Multat amb 200 euros per col·locar la balisa V16 però no posar els llums adequats
- Olga Tubau, advocada: 'Fa dos anys que prenc antidepressius: aquestes coses s'han d'explicar
- Pilar Bosch, alcaldessa de Garrigàs: 'Treballem amb la Diputació per tenir un pla local d'habitatge al municipi