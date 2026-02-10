Radars
Catalunya suma sis radars mòbils a l’AP-7 i vigilarà la velocitat des de la Jonquera fins a Ulldecona
La nova estratègia es comença a aplicar aquest dijous després de comprovar l’efectivitat dels dispositius mòbils, que el 2025 en només dues setmanes van aconseguir reduir les infraccions del 5% al 2%
Interior reforçarà també els controls a vehicles pesants
Glòria Ayuso
El control de velocitat a l’AP-7 no s’aplicarà per trams, sinó a tota l’autopista, al llarg dels seus 344 quilòmetres des de la Jonquera fins a Ulldecona. I ho farà incorporant, ja aquest mateix dijous, sis nous radars mòbils als quatre que ja hi havia funcionant. L’objectiu, reduir la sinistralitat i vigilar la velocitat no només en trams més sensibles, sinó a tota la via, aprofitant que es tindran en marxa 10 radars. Així mateix es reforçaran els controls a camions.
Ho ha explicat la consellera d’Interior, Núria Parlon, en una compareixença al Parlament per explicar la crisi de mobilitat que hi ha a Catalunya arran del caos a Rodalies. Parlon ha detallat que aquest dijous s’han mobilitzat ja els sis nous radars mòbils que permetran assegurar el compliment de les limitacions de velocitat i «controlar els 344 quilòmetres d’autopista».
585.000 sancions
La nova estratègia s’aplica després d’haver comprovat l’efectivitat del desplegament de quatre carros de control fa just un any. Només amb aquests primers quatre carros, durant el 2025 es va aconseguir controlar 11 milions de vehicles, i es van tramitar 585.000 sancions, explica a El Periódico, del mateix grup editorial que l'Empordà, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
Instal·lats en diferents punts, els radars anaven canviant de lloc entre cada un i dos mesos. Segons les dades obtingudes per Trànsit, si els primers dies rebien una sanció per superar el límit de velocitat una mitjana del 5% dels vehicles que passaven pels radars, al cap de només dues setmanes les amonestacions s’havien reduït al 2% dels vehicles.
Trànsit no pretén amagar els radars: avisos de control de velocitat alertaran de la seva presència allà on es trobin. La seva funció és garantir que es compleix el límit de velocitat establerta en cada tram d’autopista, en ocasions de 120 quilòmetres per hora i, en d’altres, menor. «El límit actual entre el Papiol i Parets del Vallès és de 100 quilòmetres hora. Si hi col·loquem el carro, podem controlar-ne el compliment», exemplifica Lamiel.
En coordinació amb els Mossos d’Esquadra, cada setmana es decidirà on s’instal·la els carros mòbils, una espècie de casetes que contenen al seu interior els radars. «Es col·locaran als punts més sensibles, on hi ha més sinistralitat», explica Lamiel.
Vigilància a camions
A aquest dispositiu s’afegirà a més una «vigilància exhaustiva» dels vehicles de transport de mercaderies que circulen per l’autopista, ha afegit Parlon. Des del final dels peatges, s’ha incrementat el pas de camions per l’autopista, que protagonitzen bona part dels accidents i provoquen retencions de gran magnitud.
Així s’ampliaran els macrocontrols de camions amb més intensitat i a qualsevol hora. Es revisarà que els conductors estiguin circulant segons els temps legalment establerts, respectant els descansos. Habitualment es tracta d’inspeccions a camions instal·lades en llocs com l’antic peatge de Martorell o el de la Roca, on hi ha espai perquè els camions puguin parar. Amb el control del compliment dels períodes de descans la intenció és evitar les nombroses sortides de la via protagonitzades pels camions, degut moltes vegades a les dures condicions de treball que pateix el col·lectiu de conductors.
- Olga Tubau, advocada: “Li vaig dir a Rubiales: ‘Va ser impresentable, Luis, no t’adones que això no es pot fer?’ I ell va contestar: ‘Ho he fet tota la vida’”
- Només un de cada tres sèniors veu prioritari deixar en herència la casa als fills: 'Volen gaudir del patrimoni en vida
- Multat amb 200 euros per col·locar la balisa V16 però no posar els llums adequats
- Roser Rius, expresa del tardofranquisme: 'Ens van torturar, vam anar a la presó, però no ens van vèncer
- Inauguren una ruta transfronterera entre l'Alt Empordà i el Vallespir per 'dignificar' la memòria de l'exili republicà
- L'avís d'un advocat: "Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat"
- Pilar Bosch, alcaldessa de Garrigàs: 'Treballem amb la Diputació per tenir un pla local d'habitatge al municipi
- Expulsen un regidor de Boadella acusat d'intentar accedir a una finca privada perquè un amic seu "pogués ocupar l'habitatge"