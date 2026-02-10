Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

A partir de dimecres

Adverteixen de l’arribada de la borrasca Nils, que portarà forts vents a l'Alt Empordà

Catalunya activa avisos de nivell groc i taronja davant l’arribada de vents huracanats que podrien superar els 70 km/h

Espanya es prepara per a una altra setmana de pluges i vents huracanats abans d’un possible canvi de temps

Una persona camina amb un paraigua per refugiar-se de la pluja.

Una persona camina amb un paraigua per refugiar-se de la pluja. / EL PERIODICO

Valentina Raffio

Barcelona

L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) adverteix de l’arribada de la borrasca Nils, la catorzena des que va començar la temporada i la vuitena des de principis d’any. Segons apunten els models, aquest fenomen deixarà ratxes de vent molt fortes entre dimecres i dijous en àmplies zones de la península Ibèrica i dijous arribarà a l'Alt Empordà. També s’espera que porti pluges, neu en cotes altes i un intens temporal marítim en algunes zones. A Catalunya ja s’han activat avisos de nivell groc i taronja per vents huracanats de més de 70 km/h per a dimecres, i Protecció Civil, per la seva banda, ha activat tots els protocols davant aquest tipus de fenòmens.

Entre dimecres i dijous, Nils ha obligat a activar avisos per vent, fenòmens costaners i pluges a bona part del litoral mediterrani, de l’arxipèlag balear i del cantàbric. Els avisos més severs, per ara de nivell taronja, adverteixen de ratxes de fins a 90 km/h en zones com el litoral i prelitoral de Tarragona, el litoral de València i les comarques del Valle del Almanzora i Los Vélez, a Almeria. Dimecres també hi ha avisos taronja a la costa de la Corunya per onades de més de 8 metres i vents de més de 74 km/h. Dijous els avisos per temporal marítim s’estenen a tot el litoral cantàbric davant un escenari de fort onatge i vents gairebé huracanats.

A Catalunya, el Servei Meteorològic ha activat diversos avisos per vents entre dimecres al matí i fins com a mínim dijous a la nit. Dimecres estan en avís totes les comarques del litoral i el prelitoral, des del Maresme fins al Montsià, amb els avisos més severs a l’Anoia, el Penedès, el Tarragonès i el Baix Camp. Dijous, sobretot al matí, es perfila com la jornada més complexa a Catalunya, amb una dotzena de comarques en avís taronja, i una quinzena en avís groc, entre aquestes hi ha l'Alt Empordà, en vista de les fortes ratxes de vent, i bona part del litoral en avís davant el mal estat de la mar.

En vista de l’arribada d’aquesta borrasca, molt marcada pel vent, les autoritats demanen extremar precaucions. Es recomana a la ciutadania que resideix en zones afectades assegurar portes, finestres, tendals i persianes, retirar objectes que puguin caure i evitar deixar testos o roba a l’exterior. També s’aconsella no accedir a zones exposades com parcs, boscos, espigons o passejos marítims, ni pujar a llocs elevats o inestables durant aquest tipus d’episodis. En cas de conduir, és important informar-se de l’estat del temps, reduir la velocitat, mantenir el volant amb fermesa i extremar la precaució, sobretot amb vehicles grans o remolc. En els casos més extrems, es demana evitar activitats d’oci a l’aire lliure, especialment al mar o a la muntanya, on el vent pot generar situacions de risc com allaus o caiguda d’objectes.

El Govern anuncia que Rodalies recuperarà la circulació sense talls la setmana vinent

Transgourmet obre el primer supermercat Spar fruit de l'acord amb el Grup Llobet

Mouliaá rectifica i segueix endavant amb la denúncia per agressió sexual contra Errejón: "La meva denúncia no és falsa"

Canvis en la normativa de la jubilació: la Seguretat Social completa amb la base mínima els períodes no cotitzats

Algunes imatges de l'empat a zero entre el Peralada i el Mollerussa

El professorat català va a la vaga aquest dimecres pels sous, les ràtios i els recursos per atendre l’alumnat: "El sistema està completament desbordat"

Uns 150 pagesos catalans marxen cap a Madrid per afegir-se a la manifestació en contra del Mercosur i la PAC

Les millors imatges del Trail Balcó de l'Empordà 2026, a Palau-saverdera

