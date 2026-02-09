Entrevista
Olga Tubau, advocada: "Fa dos anys que prenc antidepressius: aquestes coses s'han d'explicar"
"La meva professió m'aporta molta felicitat, però també molt dolor. I pateixo molta angoixa"
Olga Tubau: "Li vaig dir a Rubiales: 'Va ser impresentable, Luis, no t'adones que això no es pot fer?' I ell va contestar: 'Ho he fet tota la vida'"
Fidel Masreal
Olga Tubau és molt més que una advocada penalista. Molt més que la que va aconseguir condemnar el ministre José Barrionuevo pels GAL, la que va assolir l’absolució de Josep Lluís Trapero o la que ha defensat un personatge tan controvertit com Luis Rubiales. És una persona culta, d’origen humil i amb arrels comunistes, que en aquesta conversa parla dels seus valors i, per primera vegada, de la seva salut emocional.
El seu pare era comunista. Què li ha quedat d’aquells valors? Com ho ha filtrat?
Sens dubte té un vessant molt més humanista i moral qualsevol ideologia d’esquerres que de dretes. I no dic que gent de dretes no pugui compartir valors d’ètica, moral; igual que el valor del cristianisme en moltes coses seria com el del meu pare, que era ultracomunista. Em penso que m’ha quedat la consciència que soc una persona molt afavorida socialment i econòmicament, però no oblido d’on vinc i, a més, tinc molta consciència social. Tinc tendència a posar-me al costat dels desfavorits. I, amb els meus amics, alguns de molt pijos, soc molt bel·ligerant i m’indigno quan es queixen que paguen molts impostos però que, quan un d’ells té un càncer, se’n va al Clínic.
Com veu el moment actual de la societat pel que fa als valors i el respecte a la diferència?
Cada vegada estem més idiotitzats, cada vegada ens eduquem més a través de TikTok. Si la font d’informació és una influencer que no ha llegit un llibre en sa vida, serà molt difícil que avancem. No vull ser pessimista perquè hi ha gent jove extraordinària, però crec que estem en un moment difícil per als discursos inclusius respecte a persones diferents per origen, per orientació sexual, perquè tenen una malaltia mental. Hem de tornar al que deia Voltaire de cultivez votre jardin [cultiva el teu jardí]. El que no pots fer, perquè llavors sí que acabes amb una malaltia mental, és dir: "Això s’acaba, és la fi del món, tornem al Tercer Reich, som a un minut dels camps de concentració". Si et quedes amb això, llavors és diazepam al màxim. No.
Parlant de diazepam i d’emocions, va plorar en la defensa final del cas Trapero i a continuació va demanar perdó.
Sí, en aquell moment vaig pensar: "Tubau, en una sala de vistes no es plora: això és una discussió jurídica".
Hi ha moltes persones públiques que ploren.
Però no deus haver vist gaires advocats i fiscals plorant. Ara, em sembla que tenia dret a fer-ho, perquè a més soc d’emoció fàcil. Una altra vegada en què em van saltar les llàgrimes va ser en un veredicte d’absolució, però el focus no estava posat sobre mi. Era per felicitat, perquè havia acabat el malson per a aquell noi.
Les emocions.
Prenc escitalopram [un antidepressiu] des de fa dos anys. I això es pot dir, i aquestes coses s’han d’explicar. La meva professió em reporta molta felicitat, però també molt dolor. I pateixo molta angoixa i molts matins, quan em llevo, noto que em falta la respiració perquè he d’enfrontar-me a un judici complicat o preparar un jove de 20 anys acusat d’una agressió sexual. I soc incapaç de deixar-ho a fora quan arribo a casa, on a més soc molt feliç amb el meu marit.
No ho pot deixar a fora?
M’he resistit durant anys a anar al metge i en el meu entorn hi ha molta gent que pren antidepressius o alguna cosa per l’ansietat, però sempre havia pensat que jo sola podia. Posava Johann Sebastian Bach, però quan una cosa ja està tan consolidada no es cura així. Fa dos anys, després de la mort del meu pare, no havia passat bé el dol, i la psiquiatra em va dir: "A part de l’ansietat i l’angoixa també tens una depressió i has de prendre alguna cosa". I prenc alguna cosa. I això a mi m’ha tornat la vida. La química m’ha alliberat de tant patiment que ara penso: "Ets imbècil: per què no ho vas fer fa deu anys?".
Perquè ho arrossegava.
Exacte. I m’hauria estalviat aprimar-me cinc quilos. Per sort, però, la gent jove ja no estableix una barrera per demanar ajuda a un psicòleg o un psiquiatre. Crec que s’ha de fer, com quan et fa mal un peu i et prens un antiinflamatori.
Què li sembla que ha notat amb la medicació que pren?
Les coses em preocupen, és clar, però no tinc aquella por reverencial i la sensació que no me’n sortiré, però que m’he de controlar perquè el client no noti que estic tan terroritzada com ell. Abans d’un judici he arribat a anar al lavabo a vomitar.
Ara té experiència.
Sí, però és igual: ho passo pitjor ara que fa 40 anys. També és veritat que entro a la sala amb la toga i ja està. M’anirà més bé o més malament, però aquest escenari el domino i serà molt difícil que passi una cosa que m’enfonsi. Estic preparada per al pitjor i sé on poden passar coses horribles.
Però abans del judici.
Abans és un horror. També tens la teva vida personal, un pare malalt, una mare, uns fills que et preocupen pel que sigui... Però això és viure.
Si n’hagués parlat fa 10 anys hauria semblat que...
Se n’ha de parlar perquè es vegi que darrere de les façanes d’una ultraseguretat en un mateix, de domini, hi pot haver molta por, molts dubtes, perquè qui ho pateixi no es pensi que és tou.
Es posa cap límit moral, respecte a qui representaria?
No. Ideològic, sí.
Defensaria Donald Trump?
No, no. I hi ha coses que no defensaria perquè no em veig amb ànim de fer-ho, com ara temes en què els nens són les víctimes, llevat que vegi molt clar que el meu client és innocent.
Com va ser la conversa amb les seves filles quan va acceptar defensar Luis Rubiales?
Quan em van trucar pel tema Rubiales, en vaig parlar amb els meus socis i els vaig dir que no voldria portar-lo. El tema el trobo interessantíssim: el debat sobre si aquell petó es va fer amb un ànim sexual o lúbric, i si és o no una agressió sexual.
No pregunto en l’àmbit jurídic.
Vaig dir que no volia portar-lo perquè em feia mandra el tema mediàtic i comentaris com ara que com és que una dona feminista porta aquest tema. Els vaig dir que passava, que no. I em van contestar: "A veure, si portem agressions sexuals –que creiem que no ho són– en què demanen 10 anys de presó, ara no acceptaràs això? Ni parlar-ne". Un minut després de decidir acceptar el cas, vaig enviar un WhatsApp a la família. El meu fill treballa aquí i em va defensar respecte a les meves filles. Sabia que a elles els cauria com una bomba.
Però no va canviar d’opinió perquè creu en l’Estat de dret.
És clar. I els ho vaig dir.
Malgrat que sigui un home que genera molt rebuig.
Molt rebuig. Però a Madrid la gent li demanava fotos i autògrafs. Aquí li haurien tirat ous.
S’abstreu de tot això?
Me n’abstrec. Si a més a ell l’hi vaig dir: "Va ser impresentable, Luis: no t’adones que això no es pot fer?". "Ho he fet tota la vida", em va dir. "Sí, i abans els senyors també s’acostaven a les criades contra la seva voluntat, però no per haver-ho fet tota la vida està bé", vaig respondre. I també: "Noi, vas estar mal assessorat, perquè si m’haguessis cridat al primer minut t’hauria dit que dimitissis, que fessis un comunicat per dir que ha sigut deplorable, que et sap molt greu, que dimiteixes, que ets conscient que una persona que ha fet una cosa així no pot estar a l’esfera pública. I no hauria passat res. En canvi, vas anar a una assemblea de la federació i vas dir que pels meus collons que no dimiteixo. Estàs pagant el preu per tot allò". "No em diguis això, Olga, que no és just", va comentar. "Sí, però el món no és com volem que sigui: és com és", li vaig dir.
