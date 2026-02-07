Adif es compromet a revisar la línia ferroviària que travessa Girona la setmana vinent
Examinarà el pas de l'R1 i l'R11 amb especial atenció al viaducte
ACN
Girona
Adif s'ha compromès a fer una revisió de la línia ferroviària que travessa la ciutat de Girona la setmana vinent. El consistori va requerir una auditoria "exhaustiva" de la línia fa dues setmanes, arran de l'accident de Gelida, posant el focus especialment en l'estat del viaducte i del talús per on passen els trens a les zones de Pedret i del Pont Major. Després de setmanes d'insistència, l'administrador d'infraestructures s'ha compromès a fer-ho la setmana vinent. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha assegurat que "la pressió de l'Ajuntament durant aquestes setmanes ha fet el seu efecte" i ha recordat que aquest divendres hi va haver una avaria a l'alçada de Campdorà, "fet que demostra que és necessària aquesta revisió".
