Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Figueres PACAlianna PaulinoNou entrenador UE FigueresPere PortabellaMyke Towers
instagramlinkedin

Juan José Chacón, agricultor de Pozuelo de Calatrava: del cereal al pistatxo, de 40.000 a 650.000 euros l’any

L’agricultor Juan José Chacón.

L’agricultor Juan José Chacón. / La Sexta.

Andrea Riera

L’agricultor Juan José Chacón assegura que el pistatxo ha transformat completament la seva explotació: en sis anys ha passat d’uns ingressos anuals de 40.000 euros a 650.000 euros l’any, gràcies a l’aposta per aquest fruit sec.

De les oliveres i els cereals a un cultiu poc convencional

Juan José Chacón, agricultor de Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), va passar bona part de la seva vida cultivant oliveres i cereals, seguint la tradició familiar. Tanmateix, fa alguns anys va decidir fer un gir radical a la seva finca i apostar per un cultiu poc habitual.

Entre 2010 i 2016, el seu capital gairebé es va triplicar. En només sis anys, Chacón va passar de guanyar al voltant de 40.000 euros l’any amb oliveres i cereals a embutxacar-se 650.000 euros gràcies al cultiu del pistatxo: "No hi ha cap producte al camp que s’hi iguali. Ni en inversió, ni en producció ni en rendibilitat (...) Vam creure en el futur del pistatxo i hi vam apostar".

160 hectàrees plantades i reinversió constant

En el programa Equipo de investigación va explicar que la seva finca compta amb 160 hectàrees plantades i que cada any continua ampliant terrenys: "Amb el que guanyo, ho torno a invertir en terres per a pistatxos".

Tot va començar amb un crèdit de 6.000 euros

Un dels detalls més sorprenents és que l’impuls inicial va arribar amb un crèdit bancari de 6.000 euros. Chacón va afirmar que en pocs anys podria arribar a ingressar fins a dos milions d’euros, impulsat pel creixent consum de fruits secs a Espanya i al món: "Si aquesta explotació segueix al ritme que la portem, es pot enfilar fins al milió o als dos milions d’euros, tranquil·lament".

Notícies relacionades

“Cal paciència i capital inicial” per fer rendible el pistatxo

Malgrat els beneficis, l’agricultor admet que és un negoci que exigeix paciència i una inversió inicial important: "Es pot viure del pistatxo, fins i tot com un marquès, però al principi cal posar-hi molts diners. Hi ha quatre o cinc anys fins que agafa rendibilitat i, si ho aguantes, et pots fer milionari".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Es queda 1,60 euros del canvi d'un cafè de màquina i l'acomiaden després de 14 anys a l'empresa
  2. M'han posat una multa de 200 euros per aparcar cinc minuts en un càrrega i descàrrega de la Rambla de Figueres
  3. Destinen més de 130.000 euros a l'Alt Empordà per la compra de finques, restauració ambiental i conservació
  4. La ciència ho confirma: una abraçada ha de durar almenys 20 segons per aquest motiu
  5. Els talussos que han causat incidències a Rodalies mai havien sigut sotmesos a obres de prevenció
  6. La Seguretat Social ofereix un complement per a pensions que pot sumar 143,60 euros al mes
  7. Aquest és el millor restaurant de Figueres segons Tripadvisor: 'La primera impressió és que és un lloc per a 'guiris', però ens va sorprendre gratament
  8. Lladó acomiada Josep Caixàs, el sastre que va ser alcalde durant 24 anys i va impulsar la Fira del Formatge

El sorteig de Carnaval de Roses genera una gran expectació amb més de 1.000 espectadors

El sorteig de Carnaval de Roses genera una gran expectació amb més de 1.000 espectadors

Els maquinistes mantenen la vaga entre el 9 i l’11 de febrer i Transports torna a citar els sindicats aquest dijous

Els maquinistes mantenen la vaga entre el 9 i l’11 de febrer i Transports torna a citar els sindicats aquest dijous

Retards d'una hora a la línia Portbou-Barcelona aquest dimecres

Retards d'una hora a la línia Portbou-Barcelona aquest dimecres

El Portús, primera APEU de Catalunya: "Volem convertir el barri en un centre comercial a l'aire lliure"

El Portús, primera APEU de Catalunya: "Volem convertir el barri en un centre comercial a l'aire lliure"

Transports crea una unitat per reforçar el manteniment preventiu a Rodalies i anticipar-se a les incidències

Transports crea una unitat per reforçar el manteniment preventiu a Rodalies i anticipar-se a les incidències

Inverteixen 60.000 euros per reparar el passeig d'Empúries de l'Escala

Inverteixen 60.000 euros per reparar el passeig d'Empúries de l'Escala

Oncolliga Girona amplia el servei de psicooncologia a l'Hospital de Figueres

Oncolliga Girona amplia el servei de psicooncologia a l'Hospital de Figueres

Una nova ciberestafa afecta usuaris de Booking: es fan passar per allotjaments i demanen diners per a la reserva

Una nova ciberestafa afecta usuaris de Booking: es fan passar per allotjaments i demanen diners per a la reserva
Tracking Pixel Contents