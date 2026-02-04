Juan José Chacón, agricultor de Pozuelo de Calatrava: del cereal al pistatxo, de 40.000 a 650.000 euros l’any
Andrea Riera
L’agricultor Juan José Chacón assegura que el pistatxo ha transformat completament la seva explotació: en sis anys ha passat d’uns ingressos anuals de 40.000 euros a 650.000 euros l’any, gràcies a l’aposta per aquest fruit sec.
De les oliveres i els cereals a un cultiu poc convencional
Juan José Chacón, agricultor de Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), va passar bona part de la seva vida cultivant oliveres i cereals, seguint la tradició familiar. Tanmateix, fa alguns anys va decidir fer un gir radical a la seva finca i apostar per un cultiu poc habitual.
Entre 2010 i 2016, el seu capital gairebé es va triplicar. En només sis anys, Chacón va passar de guanyar al voltant de 40.000 euros l’any amb oliveres i cereals a embutxacar-se 650.000 euros gràcies al cultiu del pistatxo: "No hi ha cap producte al camp que s’hi iguali. Ni en inversió, ni en producció ni en rendibilitat (...) Vam creure en el futur del pistatxo i hi vam apostar".
160 hectàrees plantades i reinversió constant
En el programa Equipo de investigación va explicar que la seva finca compta amb 160 hectàrees plantades i que cada any continua ampliant terrenys: "Amb el que guanyo, ho torno a invertir en terres per a pistatxos".
Tot va començar amb un crèdit de 6.000 euros
Un dels detalls més sorprenents és que l’impuls inicial va arribar amb un crèdit bancari de 6.000 euros. Chacón va afirmar que en pocs anys podria arribar a ingressar fins a dos milions d’euros, impulsat pel creixent consum de fruits secs a Espanya i al món: "Si aquesta explotació segueix al ritme que la portem, es pot enfilar fins al milió o als dos milions d’euros, tranquil·lament".
“Cal paciència i capital inicial” per fer rendible el pistatxo
Malgrat els beneficis, l’agricultor admet que és un negoci que exigeix paciència i una inversió inicial important: "Es pot viure del pistatxo, fins i tot com un marquès, però al principi cal posar-hi molts diners. Hi ha quatre o cinc anys fins que agafa rendibilitat i, si ho aguantes, et pots fer milionari".
