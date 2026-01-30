Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Signatures estació FigueresNit Comerç FigueresKamikaze la JonqueraRodalies limitacions velocitatPlans cap de setmana
instagramlinkedin

Necrològica

Mor Joan Anton Ramoneda, "la veu de Catalunya Ràdio"

Va començar a treballar a la ràdio l’octubre del 1983 i va posar veu a la publicitat de les emissores de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Imatge d'arxiu de Joan Anton Ramoneda.

Imatge d'arxiu de Joan Anton Ramoneda. / ACN

Europa Press

El locutor, realitzador i actor de doblatge Joan Anton Ramoneda, considerat ‘la veu de Catalunya Ràdio’, ha mort aquest divendres als 68 anys, segons informa 3Cat.

Va començar a treballar a la ràdio l’octubre del 1983 i va posar veu a la publicitat de les emissores de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: locutava els indicatius dels programes, els separadors que sonaven per antena, i participava en moltes de les falques publicitàries i de promoció, i es va jubilar el febrer del 2024.

Notícies relacionades

Abans d’entrar a Catalunya Ràdio, l’abril del 1984, va ser locutor de Ràdio Associació de Catalunya; va fer doblatge per al cine i la televisió, en sèries com ‘Dallas’, ‘Star Trek: la nova generació’ i pel·lícules com ‘Apol·lo 13’ i ‘Zodiac’, i el 2011 va rebre la Menció d’Honor de Ràdio Associació.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El jove empresari català que triomfa amb 'cheesecakes' a 99 cèntims: 'Facturem fins a 50.000 euros al mes amb jornades més curtes
  2. Francesc Font: 'Tots els nens tenen substàncies tòxiques al cos i el 80% restes d’un pesticida prohibit
  3. Detenen dos homes a Garrigàs que tallaven les lones de camions aparcats a l'AP-7 per robar les càrregues
  4. Aniol Blavi: 'El meu pare em va donar un ronyó quan tenia 14 anys i vaig recuperar l'energia de cop
  5. Llançà alerta d'una estafa amb trucades que suplanten treballadors de l'Ajuntament
  6. L'urbanisme obre una nova oportunitat per retrobar els orígens de Figueres
  7. La Llibreria la Ploma de Figueres fa un pas al costat per guanyar espai expositiu
  8. Els Mossos desmantellen una plantació de marihuana amb 882 plantes en una casa de Vilanova de la Muga

Mor Joan Anton Ramoneda, "la veu de Catalunya Ràdio"

Mor Joan Anton Ramoneda, "la veu de Catalunya Ràdio"

Els talussos que han causat incidències a Rodalies mai havien sigut sotmesos a obres de prevenció

Els talussos que han causat incidències a Rodalies mai havien sigut sotmesos a obres de prevenció

Treball acorda amb CCOO i la UGT apujar un 3,1% el salari mínim

Treball acorda amb CCOO i la UGT apujar un 3,1% el salari mínim

Activada l'alerta Ventcat per previsió de fortes ratxes de vent a l'Alt Empordà

Activada l'alerta Ventcat per previsió de fortes ratxes de vent a l'Alt Empordà

Mapa i horaris del servei alternatiu en autobús entre les estacions de Figueres i Portbou

Mapa i horaris del servei alternatiu en autobús entre les estacions de Figueres i Portbou

Figueres Clàssica presenta la segona temporada amb sis concerts i dues conferències

Figueres Clàssica presenta la segona temporada amb sis concerts i dues conferències

La rua del Carnaval de l'Escala recuperarà el seu recorregut habitual

La rua del Carnaval de l'Escala recuperarà el seu recorregut habitual

Estrenen el documental 'Darrere els murs de Sant Ferran' al Museu de l’Empordà de Figueres

Estrenen el documental 'Darrere els murs de Sant Ferran' al Museu de l’Empordà de Figueres
Tracking Pixel Contents