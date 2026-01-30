Lidl llança les tovalloles més barates del mercat per només 3,49 euros
Les tovalloles, de cotó pur i disponibles en quatre colors, prometen arrasar a les botigues aquest cap de setmana
Lidl posa a la venda tovalloles de bany per 3,49 euros, una de les ofertes més destacades del moment per a qui vol renovar les tovalloles de casa sense gastar gaire. Es tracta de tovalloles de 70x140 cm, fetes de cotó 100%, disponibles en quatre colors i amb un preu rebaixat que pot generar molta demanda a les botigues.
Les noves tovalloles són una opció pràctica per a l’ús diari: suaus i voluminoses, amb una bona capacitat d’absorció i, segons la cadena, fàcils de cuidar i resistents.
Tovalloles de bany Lidl en quatre colors
Aquestes tovalloles de bany de Lidl es poden trobar en beix, gris, menta i rosa, una paleta pensada per combinar amb diferents estils de bany i amb el tèxtil habitual de la llar.
Cotó 100% i suport al cultiu sostenible
Lidl destaca que aquestes tovalloles de cotó 100% contribueixen a donar suport al cultiu sostenible del cotó a l’Àfrica. A més, el teixit és de secada ràpida i lleuger, un detall que pot ser útil en el dia a dia.
Preu de les tovalloles Lidl: de 3,99 a 3,49 euros
El punt fort és el cost. El preu de les tovalloles a Lidl parteix de 3,99 euros, però amb el descompte del 12% de rebaixes queda en 3,49 euros. En comparació, tovalloles similars poden arribar a costar fins a 10 euros en altres establiments, fet que situa aquesta oferta com una de les més competitives.
Amb un preu tan baix, les tovalloles de Lidl per 3,49 euros poden esgotar-se en poc temps, sobretot si la demanda s’incrementa durant els primers dies de promoció.
