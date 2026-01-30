Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Signatures estació FigueresNit Comerç FigueresKamikaze la JonqueraRodalies limitacions velocitatPlans cap de setmana
instagramlinkedin

Lidl llança les tovalloles més barates del mercat per només 3,49 euros

Les tovalloles, de cotó pur i disponibles en quatre colors, prometen arrasar a les botigues aquest cap de setmana

Supermercat Lidl.

Supermercat Lidl. / Arxiu

Joan Soler

Figueres

Lidl posa a la venda tovalloles de bany per 3,49 euros, una de les ofertes més destacades del moment per a qui vol renovar les tovalloles de casa sense gastar gaire. Es tracta de tovalloles de 70x140 cm, fetes de cotó 100%, disponibles en quatre colors i amb un preu rebaixat que pot generar molta demanda a les botigues.

Les noves tovalloles són una opció pràctica per a l’ús diari: suaus i voluminoses, amb una bona capacitat d’absorció i, segons la cadena, fàcils de cuidar i resistents.

Tovalloles de bany Lidl en quatre colors

Aquestes tovalloles de bany de Lidl es poden trobar en beix, gris, menta i rosa, una paleta pensada per combinar amb diferents estils de bany i amb el tèxtil habitual de la llar.

Les tovalloles de Lidl.

Les tovalloles de Lidl. / Lidl

Cotó 100% i suport al cultiu sostenible

Lidl destaca que aquestes tovalloles de cotó 100% contribueixen a donar suport al cultiu sostenible del cotó a l’Àfrica. A més, el teixit és de secada ràpida i lleuger, un detall que pot ser útil en el dia a dia.

Preu de les tovalloles Lidl: de 3,99 a 3,49 euros

El punt fort és el cost. El preu de les tovalloles a Lidl parteix de 3,99 euros, però amb el descompte del 12% de rebaixes queda en 3,49 euros. En comparació, tovalloles similars poden arribar a costar fins a 10 euros en altres establiments, fet que situa aquesta oferta com una de les més competitives.

Notícies relacionades

Amb un preu tan baix, les tovalloles de Lidl per 3,49 euros poden esgotar-se en poc temps, sobretot si la demanda s’incrementa durant els primers dies de promoció.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El jove empresari català que triomfa amb 'cheesecakes' a 99 cèntims: 'Facturem fins a 50.000 euros al mes amb jornades més curtes
  2. Francesc Font: 'Tots els nens tenen substàncies tòxiques al cos i el 80% restes d’un pesticida prohibit
  3. Detenen dos homes a Garrigàs que tallaven les lones de camions aparcats a l'AP-7 per robar les càrregues
  4. Aniol Blavi: 'El meu pare em va donar un ronyó quan tenia 14 anys i vaig recuperar l'energia de cop
  5. Llançà alerta d'una estafa amb trucades que suplanten treballadors de l'Ajuntament
  6. L'urbanisme obre una nova oportunitat per retrobar els orígens de Figueres
  7. La Llibreria la Ploma de Figueres fa un pas al costat per guanyar espai expositiu
  8. La tercera Nit del Comerç de Figueres guardona el Forn la Barceloneta, l'Hotel Duran i la Fundació Gala-Dalí

El grup criminal desarticulat al Baix Empordà va robar 46.200 euros en joies i diners en cinc robatoris a gent gran

El grup criminal desarticulat al Baix Empordà va robar 46.200 euros en joies i diners en cinc robatoris a gent gran

Catalunya activa avisos per vents huracanats davant el risc de ratxes d’entre 70 i 100 km/h

Catalunya activa avisos per vents huracanats davant el risc de ratxes d’entre 70 i 100 km/h

CaixaBank tanca el 2025 amb rècord de beneficis de 5.891 milions, un 1,8% més que el 2024

CaixaBank tanca el 2025 amb rècord de beneficis de 5.891 milions, un 1,8% més que el 2024

Renfe s'afegeix a Iryo i no indemnitzarà els passatgers "amb motiu de les limitacions temporals de velocitat"

Renfe s'afegeix a Iryo i no indemnitzarà els passatgers "amb motiu de les limitacions temporals de velocitat"

Sabies que Conrad Son va rodar un 'Gran Hermano' porno a l'Empordà?

Sabies que Conrad Son va rodar un 'Gran Hermano' porno a l'Empordà?

El teatre de Roses acull la celebració de l'Any Nou Amazic amb una festa per a tota la ciutadania

El teatre de Roses acull la celebració de l'Any Nou Amazic amb una festa per a tota la ciutadania

Què fer si hi ha vaga de trens i no pots arribar a la feina: l’advocat laboralista Ignacio de la Calzada ho aclareix

Què fer si hi ha vaga de trens i no pots arribar a la feina: l’advocat laboralista Ignacio de la Calzada ho aclareix

Lidl llança les tovalloles més barates del mercat per només 3,49 euros

Lidl llança les tovalloles més barates del mercat per només 3,49 euros
Tracking Pixel Contents