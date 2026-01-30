Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els llogaters tenen dret a quedar-se fins a 7 anys a l’habitatge encara que el propietari no vulgui renovar el contracte

Una manifestació a Barcelona, en contra dels preus dels lloguers.

Una manifestació a Barcelona, en contra dels preus dels lloguers. / ACN

Marcos Rodríguez

Sabies que, segons la Ley 12/2023, pots romandre al teu habitatge fins a 7 anys encara que el propietari no vulgui renovar el contracte? Aquesta normativa reforça la protecció dels llogaters i estableix quins són els seus drets en el mercat del lloguer.

En un context de forta tensió en el mercat del lloguer a Espanya, la Ley 12/2023, coneguda com la Ley por el Derecho a la Vivienda, ha introduït canvis rellevants per garantir una major estabilitat residencial. Una de les modificacions més destacades és l’obligació de prorrogar els contractes de lloguer, fins i tot quan el propietari no té intenció de renovar-los, sempre que es compleixin determinades condicions.

Fins a 5 o 7 anys de permanència garantida

La Ley 12/2023 modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) amb l’objectiu d’assegurar més protecció als llogaters. Segons l’article 10 de la LAU, si el contracte de lloguer té una durada inferior a cinc anys (o set anys si l’arrendador és una persona jurídica), el contracte es prorroga automàticament per períodes anuals fins a assolir aquesta durada mínima.

Això vol dir que, encara que el propietari no vulgui renovar, el llogater té dret a continuar vivint a l’habitatge durant aquest període mínim, sempre que estigui al corrent dels pagaments i compleixi les condicions del contracte.

A més, la llei estableix que, en els contractes amb una durada igual o superior a aquests terminis, si cap de les parts comunica la seva voluntat de no renovar, el contracte es prorrogarà automàticament fins a tres anys més. Aquesta comunicació s’ha de fer amb una antelació mínima de quatre mesos per part del propietari i de dos mesos per part del llogater.

Quins drets tenen els llogaters si no es renova el contracte?

Els principals drets dels llogaters reconeguts per la llei són:

  • Dret a la pròrroga automàtica del contracte si el propietari no comunica la no renovació dins els terminis legals.
  • Dret a l’estabilitat del preu del lloguer, amb limitacions als increments de la renda mitjançant índexs de referència.
  • Dret a la protecció davant desnonaments arbitraris, amb procediments més garantistes i requisits més estrictes.
Una inmobiliària amb pisos de lloguer a Barcelona.

Una inmobiliària amb pisos de lloguer a Barcelona. / SANDRA ROMÁN

Antelació mínima de 4 mesos per part del propietari

Si el propietari no vol renovar el contracte, ha de notificar-ho amb almenys quatre mesos d’antelació respecte a la data de venciment del contracte o de qualsevol de les seves pròrrogues.

En aquesta notificació, haurà d’acreditar degudament les causes, especialment si al·lega la necessitat de fer obres que impedeixin l’ús normal de l’habitatge. També haurà de detallar l’abast de les reformes, la seva durada estimada i com afectaran la vida quotidiana del llogater.

Una llei que reforça la posició dels llogaters

En conclusió, la Ley 12/2023 reforça clarament la posició dels llogaters en el mercat del lloguer, oferint-los més estabilitat i seguretat jurídica davant decisions unilaterals dels propietaris, que en alguns casos se senten perjudicats.

Per això, és fonamental que llogaters i propietaris coneguin bé els seus drets i obligacions, per evitar conflictes i garantir una relació contractual més justa i transparent.

TEMES

